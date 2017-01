– Han har kvalitetene som trengs for å være statsminister

Arendals varaordfører Terje Østebø Eikin skal lede Krfs valgkamp i Aust-Agder. Han tror på stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad som både statsråd, og om noen år – statsminister.

Varaordføreren er fornøyd med starten av 2017, til tross for at listen over saker som skal behandles i bystyret førstkommende torsdag er gruelig lang. I forkant av dette intervjuet hadde Eikin et ønske om å snakke om i alle fall to ting – vanskelige saker og stortingsvalget.

–Hva er det som er vanskelig, Terje Eikin?

–Mange av de tingene vi bestemmer får stor påvirkning på mange menneskers liv og et par av de sakene som kommer til bystyret nå er en sak om de som trenger ekstra tilrettelegging for skole og en annen er organisering av flyktningtjenesten, sier han.

Varaordføreren trekker frem at at både de som er ansatt i og leder flyktningtjenesten og politikerne er opptatt av at integreringen skal bli best mulig og at det må legges til rette for det på en god måte.

–Der er det mange ting å ta hensyn til. Det samme gjelder den skolesaken. Da jeg leste bunken med saker til bystyret kjente jeg på en ydmykhet til et sterkt ønske om å gjøre vedtak for de innbyggerne som blir berørt av det, sier han.

Krevende skolehverdag

Skolesaken han sikter til handler om tilrettelegging for fremtidige elever som har psykososiale vansker.

–Er det et generelt problem i Arendal at elever ikke har det greit i skolen?

–Nei, det gjøres utrolig mye godt arbeid i skolen, men det er klart at noen har større utfordringer med seg i bagasjen. Jeg tror ikke det er veldig mye annerledes i Arendal enn i resten av landet, men én til to prosent har ekstra store vansker og det betyr på mellomtrinnet i Arendal ca. tredve elever og det er jo en krevende skolehverdag for de det gjelder, sier han.

Hør hele intervjuet her:



Fosterfar igjen

I flere år har familien Eikin vært fosterfamilie. Nå har varaordføreren igjen blitt fosterfar til nok et barn. Det synes han er svært lærerikt.

–En lærer mye om seg selv. Når det kommer inn et nytt menneske skal bo sammen med deg er det mange ting som må forklares om hvordan vi gjør det i vårt hus. Det blir en veldig bevisstgjøring, egentlig, om hvordan man har det og hva som er viktig for en selv, sier han.

–Hva er det da går i de første ukene, opplæring i regler og retningslinjer for oppførsel på Krøgenes?

Varaordføreren ler. Regler prøver han å ha minst mulig av, bortsett fra én viktig med mye innhold.

–Det er at det er lov å gjøre dumme ting, lure ting og rare ting, men vi må liksom snakke sant om det som skjer. Det er den viktigste regelen som vi har, sier han.

Likevel er det mange praktiske små ting som ligger der for å gjøre hverdagen trivelig for alle.

– Som for eksempel skal alle du sette alle gaflene etter hverandre i oppvaskmaskinen eller kan det settes hulter til bulter, kan du spise mellom måltidene, kan du spise sjokolade noen annen dag enn lørdag. Det er mange ting som ikke nødvendigvis er riktig eller galt, men som man må bli enige om når man bor sammen, sier han.

–Hva er svaret da, gafler hulter til bulter eller på rad og rekke?

–Det er helt klart på rad og rekke og dorullen skal vende ut, mener han.

Ungdommens krav

Da varaordføreren og ordføreren inntok sine posisjoner i bystyret sluttet de samtidig jobbene de hadde på Kilden, et tilbud for ungdom i Arendal. I sitt første budsjett ble det nedskjæringer i tilbudet. I budsjettet for 2017 fikk duoen bystyreflertall for å opprette en ekstra hundreprosent stilling tilknyttet fritidsklubben, etter massivt press fra Ungdommens Bystyre (UB).

–Hva synes du om at det er ungdom i UB som må presse på for å rydde opp på et sted du har hatt som arbeidsplass før du ble varaordfører?

–2016 var et veldig krevende år for Arendal kommune. Veldig mange enheter fikk reduserte budsjetter. Jeg synes det er veldig spennende å høre på Ungdommens bystyre har å si uavhengig av sak. I denne saken om Kilden var de veldig tydelige og det svarte vi jo på i budsjettet. Jeg vil si at de som jobber på Kilden allerede er veldig flinke og jeg tror det kommer til å bli et veldig bra tilbud nå når de får forsterket mannskapet der, sier han.

De nære ting

Fritid, gode nærmiljøer og aktiviteter for barn og unge, samt omsorgstilbud er viktige saker for Krf dette året. Begge deler ble styrket i budsjettet og skal i gang. Det tror varaordføreren blir veldig bra å få satt ut i livet.

–Vi har også sett Ungdata-undersøkelsen, som sier at hvis folk har det greit på skolen, hjemme og har noe meningsfylt å holde på med på fritiden så går det bra for de aller fleste. Arbeidet med levekår vil ha prioritet i 2017. Levekårsenheten skal evalueres og i tillegg skal vi se nærmere på avlastingstilbudet for barn med funksjonshemming, sier han.

Fritidstilbud i Arendal avhenger ofte av frivillig aktivitet. Nylig ble et slikt arrangert i Hisøyhallen med såkalt «lock in», som betyr innstenging. Likevel langt fra noen straff. Det hele er bare moro og varaordføreren er med.

–Denne gangen ble ca. 250 ungdommer låst inne og så er det full fart med aktiviteter fra lørdag kveld i åttetiden til søndags morgen klokken seks, forteller han.

–Hvordan ser ungdommene ut søndag morgen klokken seks?

–Da er de rimelig trøtte og ferdige og klar for å hjem og sove, men jeg må si at det var utrolig god stemning der hele natten i år. Det var utrolig mye flott ungdom, og jeg tror ikke det var noen vi trengte å irettesette i det hele tatt, sier han.

Statsministerkandidat

Terje Eikin har fått i oppgave å være valgkampleder for Aust-Agder Krf foran stortingsvalget til høsten. Målet er naturligvis å sikre gjenvalg av Kjell Ingolf Ropstad.

–Vi må prøve å forklare hvilken god jobb han har gjort. Vi får jo god drahjelp fra andre partier vil jeg si. Ellingsen fra Fremskrittspartiet kommenterte jo om at fengsel i Froland var et politisk mesterverk av Kjell Ingolf Ropstad. Nå er det selvfølgelig ikke han alene, han har fått god drahjelp av de andre på sørlandsbenken, men det er jo hyggelig at de andre legger merke til den gode jobben han har gjort. Det sier jo for eksempel også Hill Marta Solberg knyttet til den store innsatsen han har gjort for barn som er utsatt for vold og overgrep. Hun sier hun er imponert over at en politiker legger ned så mye arbeid, sier han.

Eikin trekker også frem at Ropstad nevnes i boken «Makteliten» av Knut Olav Åmås, som omtaler landets 252 mest mektige personer.

–Jeg tenker at for Krf og ikke minst for Sørlandet og Aust-Agder er han en veldig viktig person å få inn igjen, og det er det bare en måte å få til på og det er at folk må stemme på han, sier Eikin.

Fylkets valgkampleder for Krf er krystallklar på at Ropstad er en statsministerkandidat, men neppe ved dette valget.

–Jeg tror kanskje det ligger noen perioder fremover, men jeg tror absolutt at han har de kvalitetene som trengs for å være både statsråd og statsminister, mener Eikin.

Går for blå

I inneværende periode har Krf stått last og brast og i tykt og tynt med Solberg-regjeringen. Eikin mener partiet også etter valget bør være orientert mot sentrum-høyre, slik landsstyret har anbefalt og som er tema på det kommende landsmøtet.

–Jeg mener det er et veldig godt alternativ. Politikk handler jo om å finne sammen de som er mest like og der man har mest felles. I løpet av denne perioden har man sett at i mange politiske saker står Fremskrittspartiet og Krf veldig langt fra hverandre, sier han.

–I Arendal samarbeider Krf og Arbeiderpartiet ganske godt, vil du vel si?

–Det kan jeg fort si meg enig i, men det er en ganske stor forskjell på lokal og sentral politikk, men ja, Krf er et sentrumsparti så selvfølgelig kan vi samarbeide begge veier, sier han.

På spørsmål om det er saker som allerede er «vunnet» for Aust-Agder eller fremtidens løsninger som skal sikre Ropstad gjenvalg til Stortinget, svarer Eikin som en velkjent figur.

–Ja takk begge deler, tror jeg det blir. Det er en sånn Ole Brumm-sak.

…apropos Ole Brumm

Varaordføreren stilte opp på årets premiere på Granerevyen. Der dukket han opp i parodisk skikkelse på scenen som velkjente Nasse Nøff ved siden av ordføreren i den berømte filosofiske bjørnens skikkelse. Varaordføreren er bare full av lovord om forestillingen.

–Jeg synes vi er utrolig heldige som har to revymiljøer i Arendal, både kommunegjengen og Granerevyen. Jeg tror ethvert lokalsamfunn har godt av å se selv med et skråblikk. Jeg lo godt av veldig mange av innslagene, sier han.

Eikin trekker frem at produksjonen viser godt bredden i mange av de tingene som skjedde i 2016. Også oppsummeringen, en markering med ett minutts stillhet, likte han godt.

–Skjedde det virkelig ikke mer i 2016?

–Jeg tror at det som skriver granerevysketsjene kanskje burde begynne å abonnere på Arendals Tidende for da hadde de sett, hvis de bare leste Pulsen for eksempel, at det har skjedd veldig mye i løpet av det året som har gått. Jeg tenker at når de ikke fant noe å hakke på så er det helt greit med ett minutts stillhet. Jeg må innrømme at den sketsjen ble ekstra bra for meg fordi det satt enn et par rader bak meg som sa «og det verste av alt er at de får betalt for det», sier han.