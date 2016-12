Kan bli omkamp om stortingsplassen

Topplassen på stortingslisten for Aust-Agder Fremskrittsparti kan stå i fare for Åshild Bruun-Gundersen.

10. desember ble fylkestingsrepresentanten i Aust-Agder fylkesting og bystyrerepresentanten i Arendal valgt til førstekandidat for partiet på stortingslisten til valget neste år. Det var et valg som på forhånd hadde fyrt opp temperaturen i lokallagene, i og med at mange ønsket å renominere nåværende stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen for en ny periode på Stortinget.

Fylkesammenslåing

Tre dager etter hun var valgt til listetopp stemte Åshild Bruun-Gundersen, sammen med representanten Chim Kjølner og fylkesleder Peter Busch for at Aust-Agder skal slås sammen med Vest-Agder til en Agder-region fra 2020. Da startet bråket for alvor og til Agderposten tirsdag denne uken sa lokallagsleder i Arendal Frp at det er satt i gang en prosess for å få et nytt nominasjonsmøte.

– Lederne og nestlederne i lokallagene i Arendal, Froland, Vegårshei og Risør har nå startet en prosess om nytt nominasjonsmøte i Aust-Agder, sa Solvei til Agderposten.

Opprør på grasrota

Solvei sier til avisen at det er stor frustrasjon i lokallagene over at tre partitopper stemte for fylkessammenslåing og at både velgere og medlemmer er skuffet. Lokallagslederen sier videre at generalsekretæren for partiet er bedt om å starte prosessen med et nytt nominasjonsmøte og at det kan bli aktuelt om en tredjedel av medlemmene og delegater ber om et nytt nominasjonsmøte.

Føler seg lurt

Lederen sier til avisen at medlemmer som vurderer å melde seg ut bør vente litt mens partiet jobber med denne saken. Han viser til at selv om partiets rådsmøte ikke er bindende for representantene har partiet etiske retningslinjer og mener representantene har overkjørt partiet. Han kaller representantenes handling for å bløffe partiet og at det handler om tillit.

Dro på reise

Like etter fylkestingets ja-vedtak om fylkessammenslåing dro Åshild Bruun-Gundersen på utenlandsreise. Arendals Tidende har stilt representanten spørsmål om hva hun tenker om situasjonen og at det er satt i gang en prosess for å få til et nytt nominasjonsmøte. Paragrafen i vedtektene som åpner for nytt nominasjonsmøte om en tredjedel av medlemmene ønsker det, sier Bruun-Gundersen hun ikke visste fantes og at hun ble gjort oppmerksom på gjennom media tirsdag. Hun tror ikke et nytt møte vil endre utfallet.

– Et nytt nominasjonsmøte vil neppe endre noe på resultatet, og det vil overraske meg veldig om Ingebjørg er interessert i å ta en ny omkamp, sier hun.