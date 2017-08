Slik kan det bli mindre kø på legevakten

Annonse:

Kveldsåpent fastlegetilbud i Arendal er mangelvare. Nå ønsker rådmannen å starte et forsøksprosjekt.

I bystyremøtet i slutten av august skal politikerne ta stilling til rådmannens forslag om å sette i gang et prøveprosjekt over to år med kveldsåpent legekontor. Bakgrunnen er en evaulering av legevakten i Arendal i 2014, som avdekket at 75 prosent av brukerne ikke er i så dårlig forfatning at de egentlig hadde trengt å kontakte legevakten, som skal være en tjeneste for akutte sykdomstilfeller utenfor de ordinære åpningstidene.

– Disse pasientene kan uten medisinsk fare, vente til neste dag for å oppsøke egen fastlege, skriver kommuneoverlege Erik Werner i saksfremlegget.

Evalueringen avdekket også at det grunn til å tro at mange bruker legevakten som ordinært legekontor av praktiske årsaker. To tredjedeler av alle henvendelsene skjer mellom klokken 15 og 18.

– Det vil si etter arbeidstid og når barna hentes fra skole eller barnehage, heter det.

Rådmannen ber derfor politikerne å gå inn for å sende en ny henvendelse til Helsedepartementet og tilby å være testkommune med kveldsåpne fastlegekontorer i to år. Det blir neppe et problem ettersom det i september i fjor etter et forslag fra Åshild Bruun-Gundersen, Fremskrittspartiet, ble vedtatt å gi rådmannen i oppgave å finne ut av hva man kan gjøre for å få ned trøkket legevakten opplever.

Sprengt kapasitet

Kommuneoverlegen mener det er en betydelig utfordring med kapasitet ved legevakten. Mange som kommer dit får beskjed om å oppsøke egen fastlege for diagnose og behandling. I tillegg blir flere lagt inn på sykehuset om de går til legevakten fremfor legekontorene. Det påpekes at alle fastleger i Arendal tar imot akuttpasienter på dagtid og at legesentrene tar imot egne pasienter som trenger umiddelbart medisinsk tilsyn hver dag.

– Av 40 fastleger i Arendal er det 20 som har åpne lister, det vil si kapasitet til å ta imot flere pasienter, mener kommuneoverlegen.

Økt tilgjengelighet

Det trekkes frem at det synes å være folks ønske om økt tilgjengelighet som fører til at det blir timevis med lange køer på legevakten i Arendal. I dag er det bare ett legekontor som har åpent etter klokken 16, en dag i uken, et tilbud som skal være populært blant pasientene. Haken for fastlegene og legekontorene skal imidlertid være at de ikke kan ta høyere egenandel eller refusjon, slik legevakten kan. Det gjør at det ikke er økonomi i å holde kveldsåpent, slik det er i dag.

– Med bare en lege tilstede og to hjelpepersonell, blir det derfor ikke regningssvarende å holde åpnet utover kl. 16. Hjelpepersonellet vil kreve kveldstillegg, og de vil kreve å være to ansatte tilstede. Dette medfører så høye lønnskostnader, at inntjeningen for den ene legen ikke er tilstrekkelig, skriver Werner.

Pilotprosjekt

Arendal kommune har tidligere henvendt seg til Sosial- og helsedepartementet med spørsmål om å få prøve ut kveldsåpne legekontor for å se om det får ned etterspørselen etter legevakttjenester. Helsedirektoratet har utredet kveldsåpent og menerdet er liten kunnskap om effekten av utvidet åpningstid. Det frarådes å tillate det med bruk av kveldstakster fordi en ikke vet hvor høye kostnadene til refusjon kan bli, men rapporten konkluderer med en anbefaling til departementet om å sette i gang forsøk nettopp for å få denne kunnskapen. Det skal departementet stilt seg avventende til. Rådmannen mener bystyret bør ta et politisk initiativ for å gjennomføre et slikt forsøk og peker på at kommunen er velegnet.

– Størrelsen på kommunen, samt forskningskapasitet hos kommuneoverleger, gjør kommunen egnet for å kunne

gjennomføre et forsøk hvor enkelte legesentre fikk anledning til å utvide åpningstiden og kreve samme takster som legevakten. Med to års observasjonstid, ville det være mulig å evaluere mht

etterspørsel etter legevakttjenester, publikums tilfredshet, og økonomi, heter det.