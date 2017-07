Disse cruiser til Arendal

CRUISEANLØP: Gordon Fuglestad er cruiseansvarlig i Arendal Havn KF og gleder seg over at målrettet arbeid nå bærer frukter i form av flere cruiseanløp. Foto: Esben Holm Eskelund / Linda Dyrholm / Montasje: Maria Åsheim

Neste år har en rekke cruiseskip meldt sin ankomst. Cruisesjefen i byen mener det er plass til langt flere.

19. juni i år stevnet det siste cruiseskipet for denne sesongen ut Galtesund. Det neste og siste anløpet av et cruiseskip i Arendal i år skjer først i september når skipet «Thomson Celebration» ankrer opp ved Batterikaia. I løpet av neste år er det ventet flere cruisebesøk til Arendal.

– Foreløpig elleve, det er det vi har booket, men vi har fått signaler om at de kan komme flere, sier cruisesjef Gordon Fuglestad i Arendal Havn KF.

Hårfin balanse

Han sier målet er et sted mellom 20 og 25 cruiseanløp hvert år i Arendal i fremtiden. Det kan byen tåle.

– Det må ikke bli for mye og for mange slik at det oppleves som anmassende i stedet. Vi vet inderlig vel fra andre byer både i Norge og utlandet at det kan bli for mye, så det er en hårfin balanse, mener Fuglestad.

Cruiseskip og turistene har så langt bare blitt godt mottatt i Arendal. Det gode samarbeidet havna har med kommunen, turistkontoret og handelsstanden kan han ikke understreke nok.

– Det er ren positivitet, ikke minst også fra befolkningen. Vi har mange som kommer på kaia og ser skipene og spør om hvem, hva, hvor og hvorfor og har en genuin interesse. Det er helt suverent, sier han.

Skjær i sjøen

For at cruiseturismen skal øke ytterligere er en grunne mellom Galten og Lille Skottholmen i Galtesund et skjær i sjøen. Skip som stikker seks til ni meter ned kan her få trøbbel med navigeringen og i strategiplanen for havneforetaket er skjæret høyt på agendaen.

– Skjæret er ikke synlig for folk flest og for vanlig trafikk er det ikke et problem. Vi håper rett og slett å få sprengt det lenger ned for å få mer dybde og når vi først er i gang ønsker vi å ned på elleve til tolv meter, sier Fuglestad.

Det er Kystverket som håndterer saken videre, kanskje i forbindelse med Nasjonal Transportplan i og med at det ikke bare er cruiseskip det handler om.

– Det er veldig realistisk å få gjort dette. Leia er trang også for kommersielle fartøys tilgang til Arendal. Dette er et sted som er godt fremme i panna i Kystverket, sier cruisesjefen.

Når dette skjæret er høvlet vekk er det egentlig ingen begrensninger på hvor store skip som kan anløpe. Kaia strekker seg 280 meter i lengde. Spørsmålet er mer hvor mange gjester byen tåler på en gang.

– Det er mer kapasiteten i byen som er bøygen enn selve båtene. Det er svære skip som kan 3.500 til 4.000 passasjerer, men det spørs om byen ville synes det er stas å slippe løs så mye mennesker på en gang, sier han.

Vi skal gi de en opplevelse de aldri har vært i nærheten av

Disney-St.Hans

Da dette intervjuet ble gjort stod Fuglestad på farten til St.Hansfeiring med inviterte gjester fra cruiseverdenen i skjærgården. Representanter for markedsføringsorganisasjonen Cruise Baltic, som Arendal Havn er medlem i, Fred Olsen Cruise Lines, Disney Cruise Lines og en reporter fra et av de store cruisemagasinene var invitert med på tur rundt elva og ut i Merdøfjorden for å oppleve bål og sørlandsstemning. Målet med båtturen er naturligvis å selge inn Arendal som cruisedestinasjon. Dagen etter var planen å ta med gjester og magasinet på blant annet byvandring, kirkebesøk, rådhusbesøk og å vise frem Pollen og ikke minst Batterikaia. På kaia ventet «Elsa» og hennes dansere.

– Hele ensemblet, til og med i skoleferien! skryter Fuglestad.

Også et besøk til Kuben, Hove-området og Raet Nasjonalpark stod på programmet. Nasjonalparken vil bli viktig i markedsføringen fremover. Å få cruisebåter til å komme til Arendal på St.Hans er en stor drøm.

– Det hadde vært stormende. På vestlandet og oppover spilles det veldig på den tingen der. Vi skal i alle fall gi de en opplevelse de aldri har vært i nærheten av, lover cruisesjefen.

Fuglestad er strålende glad for at det målrettede arbeidet med satsing på cruise nå begynner å bære frukter.

– Dette er veldig artig å jobbe med. Jeg har jobbet med dette i seks-sju år nå. Neste år har vi ni rederier som prøver Arendal for første gang, sier han.

«Arendelle» selger

Arendals Tidende har tidligere fortalt om at Disney-filmen «Frost» har vært med på gjøre byen til attraktivt reisemål for cruiseskip. Tidligere i juni sto selveste «Elsa» på kaia i Linda Thommesens skikkelse med en rekke dansere for å ta imot turistene ombord på skipet «Silver Cloud». Thommesen. Ifølge Fuglestad brøt «Elsa»-velkomsten ned barrierer. Vanligvis kreves det godkjenning av besøk om bord lang tid i forveien, men hotellsjefen på skipet inviterte Linda og danserne hennes direkte.

– Det skjer så godt som aldri når «Silver Cloud» er på tur at folk kommer om bord uten klarsignal lang tid på forhånd, sier Fuglestad.

Han forteller at mottagelsen på kaia var langt over det som er vanlig. Alle i «Elsa»-kompaniet ble invitert om bord til halvannen times omvisning. Havnevesenet er nå i gang med et samarbeid for å skape enda mer varm og god «Frost»-følelse når cruisebåtene kommer. For Arendal Havn er det fortsatt mer igjen å skvise ut av «Frost»-universet de kommende årene. En ny film er under produksjon og premieredatoen er allerede satt, ifølge filmdatabasen imdb.com (ekstern lenke). Det hele skjer i USA 27. november 2019, seks år etter premieren på den første filmen om kongeriket «Arendelle», som er direkte inspirert fra Arendals navn. Planleggingen og kontaktnettverket bygges og om ikke Disneys egne cruisebåter klapper til kai i Arendal i fremtiden, ser Fuglestad for seg samarbeid med Kristiansand Havn.

– 3.500 til 4.000 disneypassasjerer har jeg ikke lyst til å ta imot i Arendal, selv om det hadde vært dødskult å ta de inn. Men det kan være at vi kan få til et samarbeid om utflukter fra Kristiansand når Disney er der, med for eksempel dagsturer til «Arendelle», samt Oslo og Stavanger med både bussturer og helikopter, forteller cruisesjefen.

Les også: Her danser Frost-Elsa for luksusturistene i «Arendelle»

Disse cruiseskipene kommer

Godt over ett år før cruiseskipene ankommer Arendal neste år er oversikten i havna stort sett klar. Juni og juli blir de mest hektiske cruisemånedene, med en rekke påfølgende anløp. Med et par unntak er skipsanløpene bekreftet. Arendals Tidende har valgt å presentere de anløpene havnevesenet har presentert på sitt nettsted med bilder og informasjon om båtene. Et anløp 23. juli neste år er av det kryptiske slaget. Fuglestad vil først ikke si noe som helst om det, men letter litt på sløret.

– Det er et cruise der verken passasjerene eller vi som skal ta imot vet noe som helst. Det er et selskap som selger «mysterie tours», der passasjerene drar på cruise uten å vite hva de skal besøke og hvor de går. Det vi vet er at det ikke er et av de små, men en del passasjerer skal være med, sier han.

September 2017:



Årets siste cruiseanløp kommer i høst. Da er det det britiske reiseselskapet Thomson som sender gjester til Arendal i skipet «Thomson Celebration. Om bord på skipet er det fem restauranter, seks barer, to bassenger, sju heiser, 632 lugarer. Ifølge nettsiden for cruiseskipet ble fartøyet oppgradert i 2012 og har flere barer, casino og har Broadway-underholdning på lur. Skipet seiler fra Newcastle i Storbritannia og legger turen innom Arendal den sjette og nest siste dagen på turen. Selskapet sier om Arendal på nettet: «Det er ikke noe å undre seg over at Disney valgte å kalle kongeriket i filmen «Frozen» opp etter denne lille havnebyen.»



Skip: «Thomson Celebration»

Dato: 16. september

Passasjerer: 1.264

Mannskap: 520

Dekk: 10

Lengde: 214 meter

Pris: fra 7.100 kroner

Mai 2018



Det tyske cruiseskipet er det første anløpet i Arendal neste år. Skipet seiler for selskapet Phoenix Reisen. Skipet har 3o3 lugarer. Flere av disse er i lukusklassen og 106 av disse har egen balkong. Om bord finnes saltvannsbasseng, barer, restauranter, treningssenter, spa, hobbyrom og kjøpesenter. Underholdningen er heller ikke overlatt til tilfeldighetene, skal vi tro omtalen på diverse nettsider som omtaler båten. Det er hovedsaklig tyske turister og mannskap som er om bord. Når gjestene ankommer Arendal tilbys de turer i byen og områdene rundt, samt utflukter til Tvedestrand og Næs Jernverksmuseum, opplyser selskapet på sitt nettsted.

Skip: M/S «Amadea»

Dato: 15.mai

Passasjerer: 600

Mannskap: 315

Dekk: 8

Lengde: 193 meter

Pris: fra 11.000 til 38.000 kroner

Mai 2018



Ei knapp uke etter at arendalittene har feiret nasjonaldagen ankommer det tyske skipet M/S «Deutschland» Batterikaien. Om bord er det 298 lugarer og suiter, og Phoenix Reisen tilbyr et litt rimeligere cruise på turistklasse enn med søsterskipet M/S «Amadea», men også her kan det bookes turer i det øvre prissjiktet. Gjestene kan hygge seg med underholdning, to restauranter, barer og har klassisk interiør inspirert av 1920-tallet. Selskapet selv omtaler skipet som et flytende Grand Hotel. Det er også spa, treningsfasiliteter, svømmebasseng, badstu og ulike kurs gjestene kan være med på når skipet seiler.

Skip: «M/S Deutschland»

Dato: 23.mai

Passasjerer: 550

Mannskap: 290

Dekk: 7

Lengde: 175 meter

Pris: fra 8.500 til 38.000 kroner

Juni 2018



Det tyske reiseselskapet Hansa Toruistik formidler reiser med denne cruisebåten. I starten av juni legger hun ut på seiling fra Kiel i Tyskland, via Danmark og Sverige. Etter et stopp i Oslo setter skipet kurs mot Arendal og ankommer 6.juni. Om bord kan gjestene kose seg på restauranter, kino, se show, shoppe og prøve seg i kasinoet. Om bord er det også skjønnhetssalong og et søk på internett forteller at gjestene på cruiset kan få seg personlig fotograf som virkelig kan dokumentere cruisereisen, om ikke en nøyer seg med selfier. I 2008 ble skipets lugerar og fellesområdet oppgradert og hver vinter gjøres vedlikehold slik at båten skal være i topp stand til hver sommersesong.

Skip: M/S «Ocean Majesty»

Dato: 6. juni

Passasjerer: 621

Mannskap: 257

Dekk: 10

Lengde: 135 meter

Pris: fra 11.600 til 28.700 kroner

Juni 2018:



Selskapet Saga Travel omtaler skipet som en yachtlignende skip og trekker frem det lave passasjertallet i sin markedsføring. Om bord får gjestene kelnerserverte måltider, de kan hygge seg i tre barer, to svømmebassenger, benytte seg av tennisbanen, gå på kino, spa, trene, sette seg i biblioteket der en har 3.000 titler å velge i, gå til frisør og skjønnhetssalong. Skipet ble sist rehabilitert for sju år siden. Lugarene deles inn i kategoriene «suite» og «superior» og det er både innvendige og utvendige lugarer. Skulle gjestene kjede seg om bord er det også plenty muligheter til å kontakte de landfaste som er hjemme. Skipet legger ut fra Dover i Storbritannia 5. juni. 7. juni er hun innom Arendal på vei til 14 dager i Østersjøen og Bottenviken.

Skip:«Saga Pearl II»

Dato: 7. juni

Passasjerer: 449

Mannskap: 252

Dekk: 7

Lengde:

Pris: fra 35.000 til 74.500 kroner

Juni 2018:



Dette skipet er av typen som farter til Antarktis med cruiseturister. I Arendal kommer skipet, som opereres av det franske selskapet Comapagnie du Ponant, blant annet i forbindelse med et åtte dagers cruise langs norskekysten mellom Oslo og Bergen. Norske fjorder trekkes frem som høydepunkter på denne reisen, Geiranger, Olden og Hellesylt i Sogn og Fjordane står også på besøkslisten. I Arendal blir skipet liggende fra klokken sju om morgenen til klokken 14. At det er høy grad av luksus om bord på dette skipet er vel egentlig overflødig å skrive noe om. Om bord er det barer, restauranter, kino, bibliotek, kasino, velværeavdelinger, treningssenter og teatersal – for å pirke litt i det. Allerede ett år før skipet legger fra kai opplyser operatøren på nett at det er fullbooket.

Skip:«Le Boreal»

Dato: 13. og 17.juni

Passasjerer: 264

Mannskap: 136

Dekk: 6

Lengde: 142 meter

Pris: fra 42.600 kroner

Juni 2018



Seabourn Cruise Lines omtales som tilbyr av ultraluksus på sine seilinger. Fartøyene de opererer er yachtlignende skip. Ingen køer, ingen tidsskjemaer å rekke, bortsett fra avreise da. Om bord på dette skipet bestemmer gjestene aktivitetene selv uten å ha en heseblesende turistguide som lokker med både det og det andre. Vil man ligge ved bassenget hele dagen, spise kaviar og drikke champagne servert av en kelner, ja da gjør man visst det. Gjester som har helt spesielle ønsker kan få hjelp av besetningen om bord til det meste. Skipet som kommer til Arendal ble bygget i 2011, har 225 luksussuiter og har en internasjonal besetning. Det kan høres ut som den typen cruisebåt kjente mennesker kan finne på å befinne seg om bord på og der pengene renner ut av lommene. Anløpet i Arendal er i forbindelse med et 30 dager langt vikingsommer-cruise.

Skip: «Seabourn Quest»

Dato: 14.juni

Passasjerer: 450

Mannskap: 330

Dekk: 11

Lengde: 198 meter

Pris: fra 136.000 kroner

Juli 2018



Phoenix Reisen sender nok et skip til Arendal i juli. Da er det M/S «Albatros» som gjester byen. Selskapet lokker med at det er et skip der det er uformell atmosfære og at akkurat den avslappetheten er viktigere enn etikette. Barer, kino, restauranter, shoppingmuligheter, treningsfasiliteter og velværeavdeling. Gjestene finner også dekk med anledning for å promenere og de kan delta i kreative aktiviteter slik som malekurs, håndverk og kommunikasjonstrening. Forelesninger om ting som er verdt å vite kan gjestene også få med seg på enkelte av seilingene. Skipet er på tur med temaet Sør-Skandinavia på sitt beste på denne reisen.

Skip: M/S «Albatros»

Dato: 22. juli

Passasjerer: 830

Mannskap: 340

Dekk: 10

Lengde: 205 meter

Pris: fra 8.500 til 28.500 kroner

August 2018



Skipet som etter planen klapper til kai i august er ennå ikke ferdig. Det er under bygging og skal være enda mer luksuriøst enn skipet fra samme rederi, «Seabourn Quest», som besøker byen i juni. Ifølge selskapets nettsider skal skipet som nå bygges være med på redefinere ultraluksus på cruise nok en gang. Det amerikanske eierselskapet omtaler nyvinningen som slående vakker og innovativ, og som kronen på verket i luksussegmenter. Vil du vite enda mer om hva nyvinningen kan by på kan du lese presentasjonen av «Seabourn Quest» lenger opp – og i fantasien sikkert legge til litt. Skipet skal innom Arendal på et 14-dagers cruise med Skandinavia, Storbritannia, Færøyene og Tyskland som reisemål.

Skip: «Seabourn Ovation»

Dato: 7. august

Passasjerer: 600

Mannskap: –

Dekk: 12

Lengde: –

Pris: fra 104.000 til 238.000 kroner