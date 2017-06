Ingen His-avgjørelse før sommeren

Annonse:

HØYDESPØRSMÅL: Høyt kan det bli på His, men hvor høyt er ikke godt å si for noen. En brannbil med kran var rekvirert til befaringen til det som er tenkt som en del av et lokalsenter på His for å vise høydene på bygg som kan komme. Foto: Esben Holm Eskelund

Nye høydeberegninger sender kommunedelplanen for His lokalsenter ut på ny høring.

Kommuneplanutvalget vedtok onsdag å sende planene for lokalsenteret ut på en ny begrenset høring på grunn av endrede forutsetninger for høydeberegninger i planen. Bakgrunnen er at bygningene, som etter planen skal kunne reises mellom fire og seks etasjer må bygges høyere enn antatt for å tilfredsstille dagens krav. Ifølge opplysninger som kom frem i løpet av den politiske behandlingen må det endringer til for at antallet etasjer og høyder skal stemme overens.

Etasjer og koter

Beregninger som er gjort viser at høydene kan måtte økes med så mye som fem meter enn det som opprinnelig var tenkt. Det er for å gjøre plass til romslige høyder i næringsarealer, men også for å få plass til de tekniske løsningene som regelverket har krav om. Kommuneplanutvalgets leder Nina Jentoft, Ap, sa at hun ikke hadde fanget opp dette da hun leste sakspapirene og at det slett ikke kunne forventes at den vanlige innbyggeren enkelt forstår forskjellen mellom koter og etasjehøyder, og at et nytt ettersyn er helt nødvendig.

– Når det øker så markant som nå må folk få si sin mening. Det kommer vi ikke unna, sa Knut Tveiten fra Pensjonistpartiet.

En brannbil fra brannstasjonen var rekvirert for å vise høydene på et eventuelt nybygg på Rimi-tomta, uten at egentlig kanskje noen ble spesielt klokere av det på befaringen.

Mye kritikk

Under befaringen på His onsdag vanket det mye kritikk fra naboer og interessegrupper på His, som stiller spørsmål ved om utbyggingen av et lokalsenter er det riktige å gjøre. Enkelte mener det er hastverk det som skjer. Det er ikke Høyres Roar Gundersen enig i.

– Høyre ser ikke dette som hastverksarbeid. Dette er en av sakene vi har arbeidet lengst med og bunner ut i en tankegang om å prøve ut bydelssenteret. Dette å utvikle His har gått gjennom en lang prosess, så dette er ikke noe hastverksarbeid, sa han.

Tveiten lot det ikke være noen tvil om at lokalsenteridéen på His er han egentlig veldig imot. Han skal ha fått mange tilbakemeldinger fra negative hisøyfolk.

– Jeg har fått veldig mange innspill i saken. His og Hisøy som gammelt sted er dårlig ivaretatt, sa han.

Skeptisk er han også til å gjøre om Kirkeveien til en aveny, som igjen vil føre til masse biltrafikk.

– Jeg er redd det blir et luftslott som man går og gremmes over om noen år, sa han.

Midt i blinken

Åshild Bruun-Gundersen fra Fremskrittspartiet sa imidlertid at lokalsenterplanen er midt i blinken for ATP-prosjektet som er under arbeid, en plan som legger opp til fortetting ved kollektivknutepunkter. Det vil igjen kunne gi lokale arbeidsplasser og nærhet til det en trenger i hverdagen. Hun ønsker seg imidlertid enda mer næringsarealer enn de totalt 7.000 kvadratmeterne det legges opp til i planen. Tveiten advarte mot enda mer handelslekkasje fra sentrum og trakk i tvil klimaeffekten.

– Den grønne effekten tror jeg vi kan se langt etter. Folk kommer ikke til å sykle og gå. De som bor der kjører fra høyblokka til og fra butikken, sa Tveiten.

Einar Krafft Myhren fra SV, minnet om at de yngre generasjonene har en annen holdning til sykling og gange enn det dagens eldregenerasjon har.

Willumstad

Block Watne driver iherdig fortsatt å få politikerne til å åpne opp for bygging i Willumstad-skogen. KrFs Ole Glenn Tvermyr fikk imidlertid flertallet imot seg da han foreslo å ta ut Willumstad av kommunedelplanen for His og at en mindre boligutbygging skal vurderes der i forbindelse med en ny gjennomgang av kommunens arealdel. Når kommundelplanen for His lokalsenter er oppdatert vil den sendes ut på begrenset høring i tre uker. I praksis vil det imidlertid si til over sommeren.

– Det betyr at saken sendes ut på begrenset ettersyn med de høydene og så kommer saken opp igjen i august og det betyr at planen ikke blir ferdigbehandlet før i august, opplyste kommunalsjef Geir Skjæveland til politikerne.