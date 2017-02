«Rullatorbyen» rykker nærmere

Arbeidet med planene for å forvandle His til et levende lokalsenter er i full gang. Har du innspill har du fortsatt noen dager på deg til å si hva du mener.

Med strategiplanen for by- og bydelsutvikling for Arendal «Byplan 2023» som grunnlag pågår det et arbeid med fremtidens Arendal, hvordan kommunen skal utvikle seg fra nå og i tiden etter 300-årsjubileumet kommunen skal feire om seks år. Det planlegges og skisseres for både sentrumsområdene og lokale knutepunkter rundt om i kommunen. Planene for det politikerne omdøpte fra bydelsenter til lokalsenter har kommet aller lengst på Hisøy. For tiden ligger kommunedelplanen for His ute til begrenset offentlig høring på kommunes nettsted, dog omtalt som bydelssenter. Fristen for å komme med innspill til planene er satt til 19. februar i år.

Tre år siden start

Det er tre år siden byplanarbeidet satte i gang. Byplanleggerne og politikerne var den gang enige om at en langt større del av befolkningen i Arendal må bo og jobbe i eller nær sentrum og definerte lokalsentre for å møte utfordringene som kommer. En befolkningsvekst totalt sett kan bli på rundt 6.000 personer i et tiårsperspektiv om Arendal klarer å holde på sin attraktivitet og vekst. Det krever, ifølge beskrivelsene, 5.000 nye boliger og 3.000 nye arbeidsplasser. 80 prosent av nye boliger bør være leiligheter. 50 prosent bør bygges innenfor en kilometers omkrets rundt sentrum, mens den andre halvparten bør komme innenfor 500 meter av de definerte lokalsentrene. Det betyr fortetting langs kollektivakser, noe som på sikt kan gjøre folk mindre avhengig av bil, fører til mindre utslipp og forurensing og kortere vei til alt, også for dem som er avhengig av rullator for å komme seg frem. Forvandlingen av det gamle kommunehuset på Bjorbekk til et kombinert forretnings- og boligområde vurderes som en mal verdt å skjele til, for å unngå å gjenta utviklingen som har skjedd på Nedenes og Krøgenes.

Redusert His-plan

Da arbeidet med kommunedelplanen for His ble satt i gang omfattet det er stort område. Etter den første høringsrunden forsvant området ved Kokkeplassen ut av planen i august 2015 på grunn av pågående reguleringsplaner, at området nylig var grundig vurdert i forbindelse med revisjon av kommuneplanen og at området ikke hører naturlig med til resten av lokalsenteret. Også et større ubebygd areal sør for Lystheia forsvant samt at det ble gjort en mindre avgrensing vest for Plantasjen. Politikerne har vedtatt at Willumstad, som også inngår i kommunedelplanen skal ha status som LNF-område, og det begrunnes med at det er behov for rekreasjonsområder for et fullt utbygget lokalsenter på His. I 2011 kom et boligområde her med i kommunedelplanens arealdel og ble den gang vurdert som godt egnet til boligbygging. Block Watne og Arendal Eiendom KF har samarbeidet om utbyggingsplaner og siden Willumstad fortsatt er med i lokalsenterplanen er det grunn til å tro at debatten om bygging eller ei vil blusse opp igjen når saken skal behandles etter den nye høringsrunden.

Kirkeveien

Det er hovedveien gjennom His, Kirkeveien, som fremstår som rosinen i pølsa i lokalsenterplanene og som vil få de aller største endringene sammenlignet med hvordan området ser ut i dag. I planbeskrivelsen for hva kommunen ønsker skal skje her er at dagens næringsvirksomheter langs veien må suppleres med både boliger og kontorer i høyere bygninger enn dagens og det kommer frem at det bør stilles krav om å øke høydene til mellom fire og seks etasjer sammenlignet med dagens. Konsekvensutredningen for området Kirkeveien konkluderer med at planforslaget legger opp til store endringer i både infrastruktur, utnyttelsesgrad og hva som kan bygges ved Kirkeveien. Det mener kommunen imidlertid er så positivt samlet sett at det veier opp for det som måtte være negativt.