Gir nytt liv til bensinstasjonen på Eydehavn

Går alt etter planen åpner bensinstasjonen på Eydehavn igjen 1. mai.

Sju måneder etter at Esso-stasjonen stengte dørene er det klart for nytt liv på stasjonen ved sjøkanten på Eydehavn. Charles Gjerland og kona Mimi McMillan har kjøpt stasjonen og fått med seg bensinstasjonsveteranen Vidar Sonesen fra Tvedestrand på laget. Sonesen, som i en årrekke drev Statoil-stasjonen på Saltrød, trengte ikke lang betenkningstid da han fikk spørsmål fra Gjerland om å være med å bygge opp det nye tilbudet som får YX-profilering. Gjerland, som driver bruktbilforettning, kan ikke noe om drift av bensinstasjoner og var ikke i tvil om at tvedestrandsmannen var den rette samarbeidspartneren.

Mer enn pølser

–Jeg tenkte ikke mer enn i fem sekunder på det, forteller Sonesen til Arendals Tidende.

Han har mål om å bygge opp bensinstasjonen på Eydehavn til noe mer enn andre stasjoner, som ofte fremstår som«pølsestasjoner» der en visst får fylt både bensintanken og magesekken, mens den lille ekstra servicen ikke kommer av seg selv.

–Jeg har lyst til at vi skal bli kjent for andre ting enn pølser, sier Sonesen.

Valget om å inngå samarbeidsavtale med YX handler, ifølge Gjerland, om god service og oppfølgning. Holder fremdriftsplanen stikk, og leverandøren har pumpene ferdig montert, åpner stasjonen på arbeidernes internasjonale fridag, 1. mai.

Kombinert

I tillegg til å selge drivstoff til biler og båter skal Gjerland flytte bilforretningen sammen med stasjonen. Planen er kraftig ekspansjon, ifølge han selv.

–Vi skal ha nytt kontor ved siden av her og ti til tolv biler kan bli utstilt for salg her, sier han.

Gjerland har tro på synergieffekt av bensinstasjonsdrift og bilbutikk på samme sted og på kombinasjonen av drivstoff, matsalg, bilsalg og service. På servicebiten er idéen å kunne hjelpe til med eksempelvis klargjøring av kjøretøy og ikke minst tilby kortkjørte dekkskift. Skulle en ha behov for hjelp til å bytte lyspærer, skal det også være mulig å få hjelp til av en kyndig hånd. På stasjonsområdet vil også de som kan fylle avgiftsfritt drivstoff kunne fylle under tak, noe Sonesen og Gjerland mener yrkessjåfører spesielt vil sette pris på.

Nytt sjøanlegg

Stasjonen på Eydehavn har i en årrekke vært et praktisk sted for mange å få fylt drivstofftanken på båten. En ny flytebrygge på 22 meter skal nå på plass og det skal installeres to drivstoffpumper med fire fyllepunkter til sammen. Pumpeanlegget skal ha kortautomat og være åpent døgnet rundt.

–Vi håper det gjør at det ikke skal bli kø, sier Gjerland.

Foruten muligheter til å fylle drivstoff rett i båten vil det legges utriggere i forbindelse brygga slik at det skal være mulig å ligge over natta om det er behov for det, og det lokkes med gratis wifi i havna. Det er ikke umiddelbare planer om å ta betalt for overnatting i anlegget. Sonesen begrunner:

–De pengene får vi inn igjen via et godt rennomé og rykte, sier han.

Stor interesse

Sonesen forteller at i de tre månedene arbeidet med å oppgradere stasjonen har pågått har det vært et vanvittig engasjement fra lokalbefolkningen på Eydehavn. På Facebook har interessen vært stor. Gjerland mener det lover godt for fortsettelsen.

–Hvis de er like lojale som engasjementet på Facebook kommer de til å ha denne stasjonen her lenge, sier han.

Som matleverandør har driverne valgt Stabburet, men Sonesen forteller at kortreiste fiskekaker og ferske reker også vil komme på menyen ved siden av den tradisjonelle raske maten man kan få langs veien.

–Ikke bli overrasket om vi serverer en dagens med for eksempel hjemmelaget fiskesuppe, sier han.

Sosial møteplass

Mimi McMillan har et ønske om at bensinstasjonen på Eydehavn blir noe mer enn plass man fyller tanken. Målet er å skape en sosial møteplass for lokalbefolkningen på Eydehavn. Et trettitall sitteplasser utenfor stasjonen skal sørge for at det er plass til mange samtidig. Hun skryter hemningsløst av innbyggerne som hun omtaler som snille, vennlige og veldig tålmodige. At valget om å ta med Sonesen på laget er lurt er hun ikke i tvil om.

–Folk kommer og snakker om Vidar hele tiden! Han er en nøkkelfaktor i dette, mener hun.