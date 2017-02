Ønsker alternativ skole også for yngre elever

I dag er det bare elever på ungdomstrinnet som får spesialtilbud utenfor den ordinære skolen, men politikerne snuser på å utvide ordningen.

Siden 1998 har Sandum alternative skole vært i drift på Hove. Tilbudet er rettet mot elever på 8.-, 9.- og 10.trinn, som trenger et forsterket skoletilbud for kortere eller lengre tid på en annen skole enn egen nærskole. Skolen har i dag inntil tolv elever i hver av de tre månedene et skoleår på Sandum er delt opp i og har rett i underkant av seks årsverk ansatte med fast tilknytning til skolen. På Sandum jobber det i dag tre pedagoger og en miljøarbeider, samt avdelingsleder med pedagogisk utdanning.

Omorganisering

Til bystyremøtet i februar la rådmannen frem en mulig løsning for også å inkludere elever på 5.- 6.- og 7.-trinn i Sandum-tilbudet. Det legges opp til at skoletilbudet etter omorganisering fortsatt skal være for dem som har de største psykososiale vanskene ved de kommunale skolene i Arendal, men da helt ned til femte trinn. Det foreslås også å styrke det nåværende ambulerende skoleteamet, ved å bli strengere på hvor mange som får gå på Sandum skole utover tre måneder og med det øke kapasiteten ut til nærskolene for teamet. Ved å organisere det alternative skoletilbudet på denne måten mener rådmannen at de seks årsverkene kan fleksibelt bemanne både det omreisende skoleteamet og korttidsplassene på Hove. Om nødvendig må også den enkelte elevs nærskole kunne stille med personell som følger eleven i korttidstilbudet.

Vil på skolebesøk

Høyres gruppleder Geir Fredrik Sissener er saksordfører i denne saken for bystyrets komité for oppvekst. Administrasjonsutvalget behandlet saken og sendte den videre til oppvekstkomitéen uten å konkludere og i oppvekstkomitéen var det enighet om å bremse ned og utsette saken. Ifølge Sissener er det et ønske i komitéen å besøke Sandum alternative skole før saken behandles politisk og politikerne bestemmer seg for hva de vil anbefale. Et besøk til skolen vil trolig finne sted i februar, før saken kommer igjen til bystyret i mars.

–Dette er en komplisert sak og ikke noe vi kan ta lett på. Vi ønsker en klar forståelse av situasjonen og utfordringene og ønsker å få en bedre orientering, sier Sissener.

Han forteller at spørsmålet rundt skoletilbud for elever med psykososiale vansker helt ned til mellomtrinnet på barneskolen er løftet opp og frem av Høyres Kristoffer Lyngvi-Østerhus.

Flere spørsmål

To av spørsmålene politikerne ønsker å få svar på er om Sandum alternative skole har den riktige ledelsen og om lokalene er hensiktsmessige, med tanke på utvidelse nedover i grunnskoletrinnene. Etter forslag i administrasjonsutvalget av Fremskrittspartiets gruppeleder og opposisjonsleder i bystyret, Anders Kylland, skal saken tilbake til administrasjonsutvalget etter den har vært gjennom en grundig behandling i oppvekstkomitéen. I bystyremøtet torsdag vedtok politikerne oppvekstkomiteens innstilling om å utsette saken for å få til et godt nok beslutningsgrunnlag for den fremtidige organiseringen av tilbudet for elever med psykososiale vansker.