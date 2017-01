Ønsker nasjonalparkturister opp i trærne

Drømmene om hva Raet Nasjonalpark kan by på av opplevelser i Arendal er høyst levende, men enkelte advarer mot å sikte for høyt.

Blant mange reiselivs- og besøksnæringsbedrifter fra Tvedestrad, Grimstad og Arendal ble Bokhotellet Lyngørporten på Gjeving, driverne av klatreparken Wannado på Hove og havnesjef i Arendal kommune, Rune Hvass, valgt ut til å holde korte foredrag om opplevelser, vekst og næring på ideverkstedet for Raet Nasjonalpark. Mens hotelldirektør May-Lill Skjeggedal ved Bokhotellet manet til samarbeid, de små opplevelsene og gjestfrihet, klatreparkentusiastene Tone Pernille Sivertsen og Roar Laugerud fortalte om ønsket om å få nasjonalparken tilgjengelig fra trærne, kastet havnesjefen dreggen og oppfordrer aktører som har store vyer om å skru ned forventningene og å begynne i det små.

Nye næringer

–Vi skal lage gull av gråstein, men vi skal la gråsteinen ligge igjen. Jeg tror vi skal ha realistiske forventninger. Det er ikke sikkert at staten kommer løpende med penger. Nasjonalparken bør starte i det som allerede er av infrastruktur, innledet Hvass.

Han sa det er mange muligheter for de som tar utfordringen og lanserte både ideer om at nasjonalparken kan ha nytte av både båttjenester for taxi og overnatting.

–Hvem er den første som lager Uber og airbnb for båt i Arendal? Jeg tror det er en mulighet, sa havnesjefen.

Airbnb er en internasjonal onlinetjeneste der private utleiere av bolig, leiligheter og hytter kan melde inn sine tilgjengelige utleieobjekter, mens Uber er transportvirksomhet bygget på samme lest og som i en smarttelefon viser hvilken Uber-registrerte bil som er i nærheten og kan kjøre deg dit du skal.

Krabbesafari

Mens nasjonalparker i Afrika og andre deler av verden eksempelvis har eksotiske dyr å tilby, i alle fall med en nordboers synsvinkel, er det snevert utvalg av eksotiske landdyr i de tre nasjonalparkkommunene på Sørlandet. Hvass mener det er svært viktig å tilgjengeliggjøre innholdet i nasjonalparken, der 98 prosent faktisk ligger under havet, for besøkende. Undervannskameraer som kan vise frem det eksotiske undervannslivet i Skagerrak ble luftet som en idé. Hvass mente det også kan være grunnlag for å starte virksomheter som tilbyr for eksempel krabbesafari, der man kan selge turer med båt for å trekke teiner som er satt ut på forhånd eller ut på lystring med lys om natten.

–Det er et betydelig potensiale i å gjøre nasjonalparken til en helårs opplevelse. Det er et hav av muligheter, men det tar nok litt tid å bygge det opp, sa han.

Havnesjefen avsluttet sine betraktninger om hva nasjonalparken kan bli med å servere en aldri så liten advarsel mot å skape for store forventninger.

–Hvis et dårlig produkt markedsføres knallhardt går det rett i dass, sa han.

Klatreparken vil vokse

Driverne av Wannado har holdt på i 10 år med sitt klatretilbud i Hoveskogen og er mest kjent for den delen av virksomheten. Tone Pernille Sivertsen sa at parken aldri har kommet i konflikt med landskapsvernet som har vært gjeldende på Hove i alle disse årene, men mener nasjonalparkstatusen gir muligheter store muligheter for å øke besøket.

–Det blir ingen annen forandring enn at det blir et internasjonalt marked, sa hun.

Sivertsen mener imidlertid at klatreparken er gått litt ut på dato og at andre parker som dukker opp andre steder er større og bedre og skulle gjerne sett muligheter til å vokse på Hove.

Taubane på 3 km

Hennes klatreparkmakker Roar Laugerud lanserte en tanke om å få anledning til å lage en taubane, en zipline, fra tre til tre rundt hele Hoveodden, der turistene kan slynge seg gjennom randsonen av nasjonalparken og på hvert stoppunkt i tretoppene langs ruten få informasjon om hva de nå står og ser på.

–Vi har litt lyst til å strekke det litt videre og ha ziplinesightseeing rundt hele Hoveodden. Det ville blitt tre kilometer med zipliner til sammen, sa han.

De to lanserte også ideer om å tilby kano og kajakk med glassbunn og båter med glassbunn slik at turister i nasjonalparken kan få se noen av de direkte årsakene til at de er i et område som har nasjonalparkstatus. Også værturisme kan være en næringsvei for de som vil trekke folk til nasjonalparken. På gode og stille dager er havet eksotisk å seile på, på uværsdager kan det være vel så eksotisk

–Det som også trekker folk til Hove er jo ofte dårlig vær. Vær kan også selge, sa Laugerud.

Tilgjengelighet

En glassbro fra Alve eller Skare og over til Tromligene ble luftet som en mulighet for å gjøre det de to mener er blant det aller viktigste for nasjonalparken – at den er tilgjengelig. Sivertesen og Laugerud trakk også frem at samarbeid mellom alle aktørene i nasjonalparkområdet er veldig viktig for å lykkes.

–Alle i bransjen må samarbeide og alt må kunne selges over samme disk, lyder rådet.

De viste til eksempler andre steder, som i Trysil, der turistnæringen har felles booking for alt som rører seg og at det gjør det enkelt å forholde seg til for turister.

–Noe sånt trenger vi, sa Sivertsen.

De to presenterte også ideer til hva et besøkssenter for nasjonalparken bør kunne tilby. En VR-utgave av nasjonalparken, der en kan reise gjennom hele parken i virtuell virkelighet trekker de frem, god informasjon, matservering, felles bookingløsning og ikke minst at det selges klær for vær. Regntøy og poncho bør være helt nødvendig å kunne tilby turister som kommer til nasjonalparken for at de skal kunne dra igjen tørre og med en følelse av at opplevelsen av Raet Nasjonalpark var god.