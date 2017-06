Fylkesstyret tar over styringen i Arendal Frp

Annonse:

Lokallagsleder Bjørnar Solvei i Arendal Frp kaller likevel inn til styremøte onsdag kveld.

Det skriver Agderposten.

Onsdag morgen meldte NRK Sørlandet at fylkesstyret i Aust-Agder Frp har valgt å sette styret i lokallaget under administrasjon. Bakgrunnen skal være at fylkesstyret mener Arendal Frp tydelig har sagt at laget ikke vil drive valgkamp.

–Hvis ikke vi hadde tatt noen grep nå, ville urolighetene fortsatt inn i valgkampen, sier nestleder Odd Gunnar Tveit i Aust-Agder Frp til Agderposten.

– Ingen rett

Lokallagsleder Bjørnar Solvei sier til avisen at fylkesstyret ikke har noen rett til å gjøre det som nå gjøres og oppfordrer til å lese vedtektene.

– Det er ingen av oss som har nektet å drive valgkamp, men vi har satt det litt på vent, sier Solvei.

Den avventende holdningen skal grunnes at lokallaget krever Terje Stalleland (Grimstad) ekskludert etter at han omtalte Solvei og stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen i negative ordelag i sosiale medier. Onsdag er det likevel planer om å holde styremøte i lokallaget, selv om vedtaket i fylkesstyret hindrer dette. Solvei på sin side mener fylkesstyret bør settes under administrasjon.

–De ødelegger hele Frp, sier han.

Han legger til at partiet ser mandatet fra Aust-Agder som tapt ved høstens stortingsvalg.