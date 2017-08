Arendalsuka: Liten interesse for arendalhistorisk quiz

Annonse:

ARENDALSQUIZ: På skipet D/S Hestmanden sto Gaute Molaug fra Kuben (t.v), Edvin Fossum fra Hestmandens venner og Lena Sannæs fra Kuben klare for å ta i mot folk som ville ta den store arendalsquizen. Det ble ingen hektisk dag på jobb for de tre.

Kun én meldte seg på til Kubens planlagte arendalsquz på museumsskipet «D/S Hestmanden» torsdag under Arendalsuka.

Den planlagte quizen «Arendal i fortid og nåtid» ble derfor avlyst, istedet inviterte de tilfeldige forbipasserende til å ta drop-in-quiz.

– Vi måtte gjøre litt om på konseptet siden det kun var én som meldte seg på. Vi sendte ut invitasjoner til skolene, uten å få noe respons, forteller Gaute Molaug fra Kuben.

Drop-in

Quizen som er laget av Kuben – Aust-Agder museum og arkiv, omhandler Arendals historie med spørsmål fra dokumentert arkiv fra 1700-tallet og fram til i dag.

– Du tar den på telefonen, og får vite resultatet og svarene der. I utgangspunktet hadde vi en større pengepremie som vi planla å dele ut til den skoleklassen som vant, den utsetter vi heller til senere i høst der vi inviterer skolene til Kuben for å ta quizen. De som kommer innom og tar den nå får is i premie, smiler Gaute og graver ned i fryseren og plukker fram en bukett med pinne-is.

Liten interesse

Om Gaute får delt ut nok is gjenstår å se. Like etter den programsatte quizstarten var det liten interesse fra publikum. Han er imidlertid positivt innstilt og satser på at det kommer flere folk etterhvert.

– Nå har det jo nettopp begynt, vi får se hvordan det går utover, i morgen har vi ny quiz med spørsmål fra Aust-Agder, sier han.

Her er noen av spørsmålene i quizen som du finner på nettstedet avtrykk.no:

I 1932 ble det etablert en fabrikk ved Barbuelva i Arendal. Hva produserte den?

Svar: Lyspærer

På 1930-tallet ble det lagt planer for en eventuell hovedflyplass for Sørlandet like utenfor Arendal. Hvor ble det foreslått at den skulle være?

Svar: Sømkilen Fjære

Arkitektfirmaet Ugland & Thorne har satt sitt preg på Arendal. Hvilken av de følgende bygningene i Arendal har de ikke tegnet?

Svar: Fylkeshuset

Fra 1937 til 1947 kunne badeglade arendalitter benytte seg av et eget sjøbad på holmen Knubben. Hvor lå sjøbadet?

Svar: Galtesund

Arendal har den tvilsomme æren av å ha et stort bankkrakk som del av sin historie. Hvilket år skjedde Arendalskrakket?

Svar: 1886