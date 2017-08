Store fremtidsvisjoner for Kolbjørn

Annonse:

Mange arendalitter har et helt spesielt kjærlighetsforhold til de lokale ferjene som går mellom Arendal, Hisøy og Tromøy, det har også Fredrik Major, styremedlem i Actieseskabet Kolbjørn.

Mandag 14. august inviterer A/S Kolbjørn i forbindelse med Arendalsuka politikere, ledere for ATP (areal- og transportplanlegging) og andre involverte og interesserte med på en times ferjetur på M/F Kolbjørn for å fortelle om ferjas historie, dagens situasjon og fremtidsutsiktene for driften.

Samkjøring

– Arrangementet skal foregå mens ferja går sin vanlige rute, forteller Major idet han tar turen innom redaksjonen en tung regnværsdag uka før arrangementet.

Skipsingeniøren er mer enn over normalt interessert i gamle båter, skip og ferjedrift. Som styremedlem i selskapet engasjerer han seg på flere plan, blant annet har han bidratt til å komme med innspill til areal- og transportplanen som nå skal vedtas. Han ønsker at ferjene skal integreres i dagens kollektivsystem. I det første utkastet til planen var ferjene lite integrert i systemet, og han ønsker at de to byferjene skal inkluderes på et høyere nivå.

– Ferjene er viktig i bybildet og viktige for folk som til daglig bruker denne type transportmiddel. Vi bør jobbe mer for å få folk til å bruke ferjene i stedet for bil inn til byen. Byferjene er viktig å ha med i planen, og vi ønsker blant annet å få til en samkjøring mellom buss og ferje, både på Tromøy og Hisøy. I dag drives ferjene uten offentlig tilskudd, men vi har en dialog mellom selskapene og fylkeskommunen om hvordan vi kan organisere det på en bedre måte, sier han.

God vilje

En del av utfordringene med å få offentlige midler bunner i konkurransevilkårene mener han.

– Skal man sette ut hele trafikken på anbud kan det være forhold der som er negative for oss. Vi tilfredsstiller muligens ikke fullt ut alle kravene i det stive systemet, som for eksempel tilrettelegging for rullestolbrukere. Vi har hatt en konstruktiv dialog med fylket som har ansvaret for kollektivtrafikken for å finne en løsning, og vi opplever at det er vilje til å få til dette. Reglene for konkurranse tilsier at fylket ikke kan tilføre goder til oss uten offentlig anbud, og her jobbes det blant annet med vurdering om unntak for unødvendige krav, forklarer han.

Menneskelig aspekt

Major forteller om en helt spesiell atmosfære på dekk, og han hører stadig folk som sier at de vil kjempe for ferja til det siste.

– Det kan ikke sammenlignes med å ta bussen. Når du står på dekk går samtalen mellom folk på en annen måte. Skipperen er en del av det miljøet, sier han, og illustrerer med en historie som et eksempel:

– Det var en skoleelev som kom på ferja og oppdaget at han hadde glemt skolesekken sin. Han bodde 500 meter unna ferjeleie og fikk løpe hjem og hente den mens ferja ventet. Det er det menneskelige ved det, sier han.

Elektrisk framdrift

Et annet punkt han ønsker å diskutere under Arendalsuka er planer om konvertering til elektrisk ferjedrift, noe han mener er fullt mulig å få til på Kolbjørn. Fylkeskommunen fikk tidligere utarbeidet en rapport med en egen designet elektrisk ferje med plass til 70 passasjerer. Planen er foreløpig skrinlagt etter at de to ferjeselskapene, Skilsøferga og Kolbjørn, ikke ønsket å legge ned sin drift selv om det skulle komme et nytt tilbud. Major mener at Kolbjørn likegodt kan konvertere til elektrisk framdrift, uten at det hadde kostet så mye penger.

– Med en helt ny ferje hadde det kostet rundt 20 millioner, mens en effektivisering av Kolbjørn vil ligge på mellom tre og fem millioner, opplyser han.

Styret i Actieseskabet Kolbjørn har allerede vært i dialog med flere leverandører, deriblant lokale aktører som Nymo og Norsafe.

– Senest i dag var jeg på et møte med Norsafe i forbindelse med at de jobber med elektrifisering av livbåtene sine. Her kan vi samkjøre leverandør der Norsafe tar installasjonsjobben og Nymo tar nødvendige forberedende stålarbeid om bord. For oss handler det nå om å få finansieringsplanene i boks, sier han.

Ifølge den engasjerte skipsarkitekten er det flere elektrifiserte ferjer i drift på Vestlandet allerede. Der har fylkeskommunen lyst ut anbud og premiert grønn ferjedrift.

– Sånn kan det jo bli her også. For oss blir det å vurdere om vi har støtte nok til å kjøre på egen kjøl, da er det jo bare å kjøre i gang. Mest sannsynlig kommer det et krav fra fylket om null eller lavutslippsferjer og da vil et dokumentert gjennomførbart opplegg for elektrisk framdrift styrke vårt tilbud, sier han.

Historisk

Når det gjelder lokal transport mener Major at det viktig å få folk bort fra veiene.

– Særlig fra innfartsveiene som ikke er spesielt godt utbygget. Vår vei over fjorden er både hyggelig og den reparerer dessuten seg selv, sier han.

At folk er glad i ferja er det ingen tvil om. Den er en viktig del av Arendals historie, og setter sitt preg med daglige kjøringer hver halve time. Neste år feirer ferja 125 årsjubileum, og det skal selvfølgelig markeres, forsikrer Major.

– Vi har en lang tradisjon som vi ønsker å ta vare på. Vi planlegger en større feiring der også Hisøy historielag bidrar.

Under ferjeturen med politikere og ledere fra ATP i neste uke vil Major fortelle mer om historien til Kolbjørn, som for første gang ble satt i fast rute mellom Kolbjørnsvik og Arendal høsten 1893.