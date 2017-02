Støttekonsert ga 73 000 kroner til gatebarn

Dina-stiftelsens humanitære prosjekt på Zanzibar mottok tirsdag ettermiddag en sjekk på 73 000 kroner fra Nedenes- og Arendal Rotary klubb.

Den rause sjekken er et hyggelig resultat etter at Rotary-klubbene arrangerte «Gi drømmen en sjanse», en musikalsk festaften i Arendal kulturhus 18. oktober i fjor.

Fra drøm til virkelighet

Overrekkelsen av sjekken fant sted i lokalene til DNB der ­representanter fra både Dina-stiftelsen og Rotary var tilstede. Prosjektleder for høstens inn­bringende arrangement, Thor-Egil Eik var både glad og stolt over at det ble et såpass godt overskudd fra høstens kulturfest.

– Det var første gang Rotary-klubbene i Arendal gikk sammen om å arrangere denne type veldedig­hetsfest, og det blir nok ikke siste gang. Arrangementet ga 50 000 kroner i overskudd som uavkortet går til stiftelsen i tillegg til 18 000 kroner fra et fond vi har, så til sammen gir vi 73 000. Vi er allerede nå i gang med å planlegge nytt helaftens arrangement til inntekt for prosjektet, sa prosjektlederen fornøyd. Midlene fra Rotary skal \ få fram et pilotprosjekt på Zanzibar ved å bygge lavinntekts plusshus for å legge grunnlaget for fremtidige prosjekter fra Rotaryklubbene.

Arrangementet «Gi drømmen en sjanse» i kulturhuset var et ­samarbeid mellom Rotary, Kulturskolen, Ung klassisk, Innoventi og Canal Street, som skulle bidra til å realisere drømmen om bedre framtid for gatebarna på Zanzibar gjennom Dina-stiftelsens arbeid der. Pengene skal gå til å bygge hus for dem som trenger det, og Rune Edvardsen fra Dina-stiftelsen kunne fortelle at det første huset allerede er startet.

– Vi er i gang med å bygge et hus til ei ung jente som har ansvar for sju søsken slik at de kan få tak over hode sammen med oppfølging av skolegang og helse. Grunnarbeidet er ferdig, og nå er det bare å få reist huset. Dette huset er det første i rekken av det vi forventer blir mange etter hvert. På sikt kommer det til å bli som en liten landsby med rundt 200 barn og foreldre, takket være støtte fra blant annet Rotary, forklarte Edvardsen og viste fram bilder fra det pågående arbeidet.

Bærekraftig

Stiftelsen har en visjon om å skape fremtidige arbeidsplasser for lokal­befolkningen gjennom prosjektet, som Edvardsen kaller for et fredsbyggende prosjekt. Gjennom arbeidet bidrar de til å gi praktisk yrkesopplæring gjennom å bygge husene. Det spesifikke prosjektet på Zanzibar handler om bekjempelse av barnefattigdom og forbedring av helse og utdannings­muligheter for foreldreløse barn. Målsetningen for 2017 er å gjennomføre byggingen av et lavinntekts plusshus som en pilot for å legge grunnlaget for fremtidige prosjekter.

Dette huset er allerede godt i gang, og skal fungere som en type «enebolig» i større format for barnefamilier, slik som den unge jenta med sju søsken som er den første til å bosette seg i et slikt hus. Huset bygges som en kombinasjon av lokalt produserte byggesteiner og moderne fornybare energikilder som solcellepaneler og vind­turbiner som skal sikre at huset produserer mer energi enn de kan bruke for å sikre seg nødvendige inntektskilder. Prosjektet er ment til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.

– Det gjør vi blant annet gjennom å veilede barn og ungdom til å få tro på seg selv ved å gi dem en bedre selvfølelse og gi de muligheter til å gjøre sunne valg slik at de kan få en bedre fremtid, forklarer Edvardsen.

Religion

Han sier området på Zanzibar er preget av et muslimsk samfunn, noe som gjør at de må være ekstra forsiktige med hvordan de går fram.

– De er veldig vare på hvordan vi hjelper dem, og hvis vi pusher på med en annen religion trekker de seg unna. Cirka 98 prosent er muslimer, men vi har valgt å bruke både kristne og muslimske leger på klinikkene våres. I dag har vi fire muslimske og fire kristne leger som samarbeider godt sammen ved å bruke mottoet om at man skal være gode og snille med hverandre uavhengig av religion. Vi må trå litt varsomhet her, men det fungerer veldig godt, og vi merker at det har blitt en bedre atmosfære blant befolkningen, forteller han.

Stiftelsen eier en tomt på 16 mål der de bygger hus for gatebarna. Nå har de fått mulighet til å anskaffe seg enda en tomt i området slik at prosjektet kan utvides.

– Hvis vi får dette området har vi en plan om å lære folk opp i landbruk slik at vi kan gi enda flere bein å stå på, sier Edvardsen.

Befaring

Rotary-klubbene i Arendal syns det både er spennende og engasjerende å delta i prosjektet, og flere av medlemmene har planer om å besøke området for å følge utviklingen på sikt. En av dem som akkurat nå planlegger å reise nedover er Rune Mork Dahl fra Nedenes Rotary-klubb. Han har blant annet jobbet i Kenya og har god erfaring i prosjektarbeid.

– Jeg reiser straks til Zanzibar for å se hvordan prosjektet utvikler seg, og jeg ser veldig fram til å følge med på Dina-stiftelsens arbeid, forteller Mork til Arendals Tidende.

Prosjektleder Thor-Egil Eik understreker viktigheten av prosjektets innhold, ikke bare for de som er direkte berørt på Zanzibar, men også for medlemmene i klubben.

– Dette er et varmt prosjekt som skal treffe de som virkelig trenger det. Slike saker som dette føles veldig viktig, og det bidrar også til å skape et ekstra engasjement innad i klubbene. Vi merker at folk engasjerer seg, og det er veldig flott, sier han.

Per i dag har Dina-stiftelsen elleve faste ansatte på klinikken på Zanzibar, og prosjektet er stadig voksende. Stiftelsen vil på sikt ta i bruk frivillig arbeidskraft både fra fagfolk i byggebransjen og fra helse­vesenet. Også nærings­livet kan bidra med donasjon av utstyr, og Edvardsen forteller at de nylig fikk en tannlegestol til bruk i området, noe som vakte både stor oppsikt og begeistring.

– Det er garantert stedets ­flotteste tannlegestol som har kommet til god nytte, og vi oppfordrer næringsliv og andre til å bidra med å donere utstyr til tannklinikken eller helseklinikken. Slike bidrag betyr enormt mye for prosjektet, sier han.

Gjentakelse

Rotary er en internasjonal organisasjon med over 1,2 ­millioner medlemmer i 166 land. Medlemmene er rekruttert for å representere en bredde av yrker og profesjoner i sitt lokalsamfunn, og å jobbe for tilbud til ungdom. Blant annet gjennom internasjonal ungdomsutveksling, sommerleirer og studiestipender i tillegg til humanitært arbeid.

I Arendal er det som nevnt to klubber, Arendal Rotary og Nedenes Rotary, med til sammen drøye 100 medlemmer. Arendal Rotaryklubb ble etablert i 1947 mens klubben på Nedenes først ble stiftet i 1973.

Høstens humanitære fest var så vellykket at Rotary Arendal og Nedenes planlegger å gjenta suksessen.

– Det er ikke helt bestemt ennå, men vi har snakket om at vi har lyst til å gjøre dette en gang til. Det var første gang vi arrangerte et slikt arrangement i fjor, og nå vet vi mer om hvordan det fungerer.Om vi gjør dette igjen blir det med nye artister og med et enda mer spennende innhold, sier Eik.