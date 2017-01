Agder Energi opplever stadige hackerforsøk

Konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi tror det blir mer krevende å sikre strømnettet mot hackerangrep.

–I alle øvelser vi har er det datakraft som blir slått ut, sier konsernsjefen til Arendals Tidende.

Ifølge Nysted har energiselskapet de siste fem årene brukt mye ressurser og tid for å forebygge og forhindre. Dataangrep er blitt vanlig for selskapet.

–Hvem er det som står bak?

–Hadde vi visst det hadde det vært greit, svarer han.

Nysted sier han vil være forsiktig med å kommentere om det er mistanke om at fremmede makter står bak og viser til at energiselskapet er underlagt nasjonale sikkerhetsanordninger.

Kan være stater

Til formannskapet i Arendal torsdag sa konsernsjefen at cybersikkerhet står høyt på agendaen for selskapet.

–Vi ser en tendens til at vi blir angrepet mye og det må vi ta innover oss, sa konsernsjefen.

Han sa til politikerne at strømutfall i fremtiden ikke nødvendigvis kommer fordi et tre faller over linjen, men at selskapet er bevisste muligheten for at andre, også andre lands myndigheter, kan sette strømnettet ut av spill.

Ha kriseløsninger

Nysted var i formannskapet for å gi en statusrapport om selskapets virksomhet ettersom Arendal kommune har eierandeler i Agder Energi. Blant flere temaer var cybersikkerhet ett av dem. Nysted sa det ikke er mindre viktig i tiden som kommer å kunne klare seg en dag uten strøm.

–Kraft er ikke bare en reset-knapp slik som det er på PCen, forklarte han.

Om det skulle oppstå en cybersikkerhetskrise er det viktig at kommunene har nødvendige installasjoner for å klare seg uten et fungerende strømnett.

–Det kan hende at det som ikke skal skje skjer og da må vi sikre at sykehjem og så videre har de nødvendige installasjonene så de kan greie seg, sa han til politikerne.

Nysted trakk frem at en viss usikkerhet man må leve med, men at Agder Energi legger opp til å være forberedt på det verste.

Manuell styring

Konsernsjefen er ikke veldig bekymret for at hele strømnettet på Agder skal gå i svart om noen med ondsinnede hensikter skulle klare å gjennomføre et så dramatisk angrep mot energiselskapet.

–Vi har mange muligheter til å kjøre det manuelt, sier han.

Nysted mener det vil bli enda mer krevende enn det er i dag for selskapet å stå imot angrep mot datasystemene og viser til den usikre situasjonen i verden for tiden. Tidligere i januar gikk det svenske forsvarets radioanstalt (FRA) ut for første gang offentlig og informerte om at landet utsettes for 100.000 dataangrep mot svensk infrastruktur hvert eneste år. Nysted sier hackere blir dyktigere og dyktigere i forsøkene på å komme seg inn i selskapets datasystemer, og understreker at det legges veldig vekt på sikkerhet for å hindre forsøkene i å lykkes.

Har stoppet angrep

Konsernsjefen sier at Agder Energi har vært utsatt for angrep som potensielt kunne fått store følger. Et datavirus som vedlegg i en e-post for ett års tid siden fikk alarmene til å gå.

–Sekretæren åpnet heldigvis ikke vedlegget, som var et virus. Det kunne kunne ha gjort det mulig å komme seg inn i datasystemene utenfra, sier han.

Ifølge Nysted ble datamaskinen som fikk viruset tilsendt på e-post bevisst ødelagt etter hendelsen.