Denne streken kan spare deg for 700 meter

400 METER: Avstanden for gåeende raskeste vei mellom P-Hus Vest og Myrene er i dag på ca. 1,2 km i varierende stigning. En tunnel fra parkeringshuset til Myrene beregnes til å bli rundt 400 meter lang og ha et jevnt stigningsnivå. Den røde stiplede linjen viser traséen og er hentet fra en geologisk rapport om tunnelplanen. Illustrasjon: Multiconsult

En tunnel i fjell for gående, syklende og bilister vil korte ned avstanden til sentrum.



Alt ligger tilrette for at den lenge planlagte tunnelen kan bli en realitet. I kommuneplanutvalgets siste møte i mai gikk politikerne enstemmig inn for mindre endringer i reguleringsplanen for Myrene – Stoa. Den planen ble vedtatt for ti år siden. I sammenheng med utviklingen av lokalveinettet for Arendal, der politikerflertallets uttalte mål er et mer bilfritt sentrum, presser tunnelen seg nå raskt frem.

Gående og syklende

Det er Statens Vegvesen og P-Hus Vest AS som har satt fart i planene. Ønsket er å bygge sykkelvei med fortau langs en ny veg som skal gå i tunnel i fjellet bak slakterforretningen Harald Slakter på Myrene og ned til P-hus Vest. Det er en strekning i luftlinje på rundt 400 meter. I de opprinnelige planene var det ikke lagt inn gang- og sykkelveiløsning i en slik tunnel. Det er det altså nå. Hensikten med endringene i reguleringsplanen er å legge til rette for gående og syklende på en bedre måte. Fra rundkjøringen frem til tunnelinnslaget innebærer planen at det vil komme sykkelvei med fortau. Det blir også endringer for traséen for gang- og sykkelvei fra rundkjøringen og i retning Stinta skole.

Sparer 700 meter

Ifølge kartdata fra Google tar det i dag et kvarter å gå mellom P-Hus Vest og Myrene. Da er utgangspunktet å gå via Strømsbuveien og Gjennomskjæringen, en strekning på 1,1 kilometer. En tunnel som har plass til gående og syklende bygges med lavere stigning og naturligvis langt rettere. 700 meter kortere vil avstanden mellom Myrene og sentrum kunne bli. Det vil bety tid spart for de som går og ruller på to hjul, samt at innkjøring for biler til parkeringshuset herfra gi færre biler opp og ned Vesterveien.

Merket sykkelbane

Inne i selve parkeringshuset i sentrum vil det ikke bygges sykkelvei med fortau. Der legges det opp til merket sykkelfelt slik at syklende sikrest mulig skal kunne sykle gjennom parkeringshuset og ut i sentrum. Inne i P-Hus Vest skal det settes av areal til sykkelparkering. Mens tunnelen i seg selv vil være i privat eie gjennom aksjeselskapet P-Hus Vest as vil veiarealet på utsiden bli en kommunal oppgave. Drift og vedlikehold vil bli kommunens oppgave og ansvar og kostnaden for drift av vei, fortau, gang- og sykkelvei med lys anslås til å koste kommunen rundt 20.000 kroner i året.