Annonse:

For 19. gang ble Pollen i Arendal lekeplass for kreative fartøyer i «Ta sjansen!».

Rundt Pollen var det på god arendalsk «kjåka fullt» av både folk, båter og måker da det populære arrangementet ble avholdt torsdag kveld. Tusenvis hadde samlet seg i sentrum for god gammeldags moro med knall, fall og forsøk på rekorder.

Her en en bildeserie fra det søkkvåte sommershowet: (klikk på et for større versjon)