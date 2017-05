Flytter bakeriproduksjonen til Stoa

Annonse:

Fakta: Baker Jørgensen AS Startet opp i 1904 på Torvet i Arendal

Grunnlagt av Fredrik Emanuel og Karin Jørgensen

Første dagsomsetning var 13 kroner

Er en av Arendals eldste virksomheter

Hadde 112 ansatte i 2015

Omsatte for 37,9 millioner kroner i 2015 Kilder: Proff.no/Baker Jørgensen AS

Etter 113 år på Torvet i Arendal flytter Baker Jørgensen til nytt bygg på Stoa.

Arendals Tidende erfarer at den tradisjonsrike bedriften skal flytte ut av Arendal sentrum. Planen ledelsen i familiebedriften jobber med skal være å flytte produksjonen av baker- og konditorvarer til O.G. Otterslands utvidede næringslokaler i Sørsvannsveien i løpet neste år. Daglig leder Peder Jørgensen vil imidlertid ikke bekrefte at det er hit flyttelasset går.

–Vi holder på å jobbe med å flytte produksjonen til et mer moderne tilpasset sted enn Torvet 11, opplyser han til avisen.

113 års historie

Flytting av produksjonen passer godt med at det jobbes med hvordan bygningen på Torvet kan utvikles. Jørgensen bekrefter at Torvet 11 er et av byggene som er gjennom Doga-prosjektet er blitt gjenstand for nye ideer, skisser og illustrasjoner. Doga-prosjektet er et opplegg Arendal kommune deltar i i forbindelse med å skape liv i tomme lokaler og bygårder i sentrum av byen. Når produksjonen flyttes ut fra bygningen flyttes en virksomhet som har holdt til på samme sted siden 1904.

Sju etasjer

Under et frokostmøte i bystyresalen i desember i 2016 uttalte tidligere Jørgensen-sjef, Per N. Jørgensen, at strenge føringer i plan- og bygningsloven og bestemmelser fra Riksantikvaren gjør det nærmest umulig å videreutvikle i sentrum.

–Det bør komme en endring for å få gjort noe. Hele kvartalet må rives og uten å gjøre det får du ikke gjort noen ting, sa Jørgensen og la til at han gjerne river hele bygget for å sette opp et nytt, og da gjerne i sju etasjer.

Mye nytt på Stoa

Med Baker Jørgensens flytting av produksjonen til Stoa øst er den tredje aktøren i lokalene i Ottersland-bygningen på plass. Fra før er det kjent at kjedene Megaflis flytter på seg og at Jula åpner sin første forretning i Arendal her på om lag 3.000 kvadrameter i oktober. Ved rundkjøringen lenger øst i Sørsvannveien skal Burger King etablere seg med bilservering, en såkalt «drive-thru», og restaurant fra oktober.

–Vi ligger an til åpning i midten av oktober, sier rekrutterer Martin Halvorsen i Burger King Norge.

På Stoa vest går byggearbeidene for fullt og nå er bygningskroppen på tre nye etasjer på plass. I dette bygget skal Europris få større plass og Expert-kjeden, som nå bytter navn til Power, skal etter det Agderposten tidligere har skrevet, også flytte inn. Det samme skal sportskjeden Xxl. Kjeden Rusta skal også etablere seg på Stoa i lokalene der Rema 1000 holder til i dag. Neste sommer skal kjeden være på plass.

– Rusta planlegger å åpne nytt varehus i Arendal til sommeren 2018. Et 15-talls medarbeidere vil bli ansatt i varehuset, opplyser Cecilia Gärdestad i kommunikasjonsavdelingen i kjeden.