Slik vil de bevare Arendals ferjehistorie for ettertiden

Den dieseldrevne ferja er den tredje av sitt slag. Nå er ønsket å bygge en elektrisk drevet kopi, eller å elektrifisere motoren slik at ferjer kan prege bybildet i Arendal i mange år fremover.

Under Arendalsukas aller første dag inviterte Actieselskabet Kolbjørn til en ferjetur på fjorden, med informasjon om arendalsferjenes historie og planene for fremtiden.

Usikker fremtid

Spørsmålene er mange dersom man retter blikket fremover for den folkekjære Kolbjørn III. Skal ferjerutene og bussene samkjøres? Kan rutene få statlig støtte? Skal dieselmotoren konverteres til en miljøvennlig elektrisk motor? Styremedlem Fredrik Major ledet samtalen som gikk fra byen, til Hisøy, tilbake til byen, til Tromøy og tilbake til byen igjen. Han fikk innspill fra havnesjef Rune Hvass, fylkesvaraordfører Jon Olav Strand fra Kristelig folkeparti, Egil Mollestad som arbeider med elektriske motorer og leder av His historielag Ulrik Kirkedam.

Tredje i sitt slag

Ferja som i dag går på byfjorden er den første i sitt slag. Den aller første Kolbjørn ble satt i drift i 1893 og gikk frem til 1915. Kolbjørn II gikk fem til 1979, og dagens ferje har gått siden det. Båtene er bygget som replikaer av hverandre, og benkene som står inne på ferja er fra den opprinnelige Kolbjørn. Gjennom hele denne perioden har Actieselskabet Kolbjørn driftet tilbudet, og de siste årene har byens to ferjetilbud inngått et samarbeid med hverandre.

– Det vi bærer med oss er tradisjon og det vi får av signaler fra befolkningen er at dette fortsatt skal foregå omtrent som i dag, fortalte Major.

Nullsumspill

Styremedlem Major fortalte under ferjeturen at Kolbjørn har et passasjergrunnlag på rundt 100.000 i året, økonomien går jevnt i null. Noen ganger litt i pluss, noen ganger litt i minus.

– Det drives uten annen offentlig støtte enn det som kommer for å frakte skoleelever. I tillegg er vi ganske avhengige av et fast bidrag fra NOV/APL. De betaler en sum for gratis transport av gjester og ansatte. Det står for omtrent ti prosent av inntektene.

Havnesjef Rune Hvass berømmet at selskapet har klart å holde driften gående så lenge, og understreket at det ikke hadde gått uten mye frivillig innsats fra styret.

– Det er fantastisk at ferja går på fjorden fortsatt. Så er det noen utfordringer for Kolbjørn og havna. Økonomien må bedres noe. Fylkeskommunen har ansvar etter loven for kollektivtransport, men for at de skal gå inn og støtte kollektivtransport må det ut på anbud, Kolbjørn rynker litt på nesa av det. Så er det også sånn at staten ved Enova sponser omlegging til elektrisk drift. Tiden for det er nå. Skal vi fortsatt ha ferje på byfjorden må vi agere nå. Der har Kolbjørn tatt viktige steg, og all ære til dem for det, sa han.

Frykter nye lovbrudd

Fylkesvaraordfører Strand svarte på ballen fra Hvass med å understreke at de samarbeider med ferjeselskapet, men for at det offentlige skal støtte et kollektivt tilbud, må det tilbudet ut på anbud først. Etter anbudsrunden må det billigste og beste tilbudet velges, og en slik anbudsrunde kan føre til usikkerhet for Kolbjørn.

– Vi i fylkeskommunen ser ferjetilbudet som viktig del av det kollektive tilbudet vi har. Fylkestinget fjor vår vedtok ikke legge ferjedrift ut på anbud nå. Ikke for all fremtid. Men fordi vi mente at selskapet som driver har forutsigbare rammer i godt tid fremover og ikke trenger usikkerhet.

Han understreket også at dersom ferjedriften skal ut på anbud, vil kravet til anbudsvinner være universell drift. Deretter henviste han til Nettbuss-saken hvor busselskapet måtte tilbakebetale over 80 millioner kroner fordi støtta fra Aust-Agder fylkeskommune ikke hadde blitt gitt innenfor lovlige rammer.

– Vi er livende redd for ESA- og EØS-regelverket etter saken med Nettbuss, sa Strand.

Likevel har byferjene fått plass i Areal- og transportplanen for arendalsregionen som nå er ute på høring. Der er det anbefalt at ferjene integreres i kollektivtransporttilbudet, og på Tromøy er det skissert at en minibuss mater ferja med passasjerer.

Konvertering

Kolbjørn III var opprinnelig en dampdrevet ferje, så den er allerede konvertert til diesel.

– Vi ser at det er fullt mulig å konvertere til elektrisk. Det vi har gjort de siste årene er å hente inn informasjon fra en del leverandører. Forslagene svever mellom tre og fem millioner kroner. Til sammenligning kostet ny elektrisk ferge i Fredrikstad 15 millioner, fortalte Major før han ga ordet til Egil Mollestad.

Mollestad er opprinnelig arendalitt, men arbeider for det Oslobaserte selskapet ZEM, som arbeider med maritime nullutslippsløsninger.

– Jeg er vokst opp på Sandvika og tok forrige utgave av Kolbjørn i tre år frem og tilbake da jeg gikk på gymnaset, åpnet han sitt innlegg.

Zem leverer løsninger til nordsjøen, til større ferjer på vestlandet og arbeider med en prototype til Tromøyselskapet Norsafe som bygger offshore livbåter.

– Vi skal installere et system til dem i løpet av september oktober. Og de løsningene er stort sett de samme som vi kan bygge på Kolbjørn. Derfor vil all testingen vi gjør der være mulig å bruke her, fortalte han før den tradisjonsrike ferja igjen la til kai på Tyholmen og turen var over.