Nye Veiers ønske om å bytte ut E18-tunnel ved Træfjell med en fjellskjæring møter faglig motstand.

Onsdag skal kommuneplanutvalget i Arendal behandle et forslag om en reguleringsendring for området Træfjell på nye E18. Varselet om oppstart av regulering har ført til respons fra fagmiljøene, som er ganske entydig: det er bedre med tunnel enn gjennomskjæring av fjellet. Også et par familier i området har brukt muligheten til å uttale seg om endringsforslaget. Til sammen har det kommet inn åtte uttalelser til forslaget om å kutte Træfjell-tunnelen og erstatte den med skjæring i fjellet med overgang for vilt.

Vurderer innsigelse

Assisterende miljøverndirektør Ingunn Løvdal ved Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder skriver at det vil vurderes å komme med innsigelse mot et planforslag som legger opp til endringene det statlige veiselskapet ønsker. Bakgrunnen er at fylkesmannen mener forslaget ikke tar nok hensyn til viltinteressene i området, i tillegg til at endringen vil bety større ulemper for friluftsliv og landskapet.

Smalere viltkrysningspunkt

Miljøvernavdelingen trekker i sin uttalelse frem at en viltkrysning på 40 til 50 meter som erstatning for en krysning på 160 meter over den regulerte tunnelen er klart dårligere. En mindre overgang skal også fungere som tur- og traktorvei. Friluftsinteressene vil også lide om tunnelen droppes og motorveien skal skjære gjennom landskapet, mener fylkesmannens miljøvernavdeling. Løvdal skriver:

«Dette blant annet ved at områder som er i bruk til friluftsliv forsvinner og ved at opplevelsen av området svekkes (terrenget endres med høye fjellskjæringer, annet støy-bilde, mv.) En overgang med en bredde på 40-50 meter, som både skal fungere som viltovergang og tur-/traktorvei, er heller ikke optimalt i forhold til Side 4 av 4 friluftslivsinteressene. En åpen skjæring vil også innebære en negativ påvirkning på landskapet, sett i forhold til en tunnel.»

Ekstra viktig

Heller ikke plan- og naturseksjonen i Aust-Agder Fylkeskommune er spesielt begeistret for endringsplanene. Konklusjonen her er at gjeldende løsning med tunnel vil være bedre for både viltet, friluftslivet og landskapet enn skjæring og faunapassasje og rådet er at politikerne holder fast på den gjeldende reguleringsplanen. Skogbrukssjef Trude Engesland i Arendal kommune skriver i en uttalelse til planene at det vil være ekstra viktig å beholde Træfjell-tunnelen som gir viltet et sted til uforstyrret og naturlig kunne vandre fra kysten og innover mot skogområdene. Det fordi summen av tiltak og reduserte vandringsmuligheter på et strekk på over 20 kilometer gjør det vanskeligere for viltet. Engesland trekker frem at E18 er og vil være et vandringshinder og mener det er viktig med en uavhengig vurdering av belastningene for viltet før det gjøres irreversible endringer som en fjellskjæring vil føre til.

Se alt under ett

Arendal Bondelag påpeker at reguleringsplanen Statens Vegvesen har utarbeidet er godkjent og vedtatt av Arendal kommune. Laget mener også kontraktene som er inngått har gjort grunneiere tildels fornøyde med utfallet. Nestleder Roy Vidar Svendsen skriver at konklusjonen i bondelaget er at reguleringsplanen må følges for unngå uheldige følger og at alle forslag om endring må sees under ett, fordi mange små blir til store inngrep og endringer. Samtidig understrekes det at laget har medlemmer som er på begge sider og at uttalelsen er prinsipiell.

Mer trafikksikker

Målet Nye Veier AS og entreprenøren AF Gruppen har med endringen er å gjøre veien mer trafikksikker og tryggere mens motorveien bygges. Tunnelvedlikehold skal være kostbart, i tillegg til at det er dyrt å bygge, og i rådmannens forslag til vedtak trekkes det frem at Nye Veier mener penger spart på omregulering gir mer igjen for samfunnets penger. Rådmannen skulle også gjerne sett at det ble gjort en samlet vurdering av alle endringer for E18-planene. Etter å ha vurdert de negative virkningene opp mot veiselskapets oppgave om å bygge veier billigere foreslår rådmannen under tvil at politikerne vedtar å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.