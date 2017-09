Stintabassenget stengt – igjen

Annonse:

Forrige uke ble bassenget i Stintahallen nok en gang stengt.

– Vi må nok heller ned på bruk og bassengets kapasitet, enn opp, i årene som kommer, sier daglig leder i Arendal eiendomsforetak Øystein Sangvik.

Han vil ikke skissere noe konkret om hvor mange flere år bassenget kan driftes, men understreker at det haster å få på plass et nytt anlegg eller rehabilitere det som er.

Teknisk feil

Kommunens eneste basseng hvor det er mulig å trene svømming er i Stintahallen. Anlegget fra 60-tallet er nå så slitent at det ikke kan brukes hele døgnet. Det må stenges av sånn at vannet får tid til å renses, og vannkvaliteten sjekkes hyppig.

– Nåværende teknisk anlegg er såpass presset at vi henter ut vannprøver flere ganger om dagen, det har med smitte og legionella å gjøre. Bassenget må ha noe hviletid. Og kapasitet og oppetid på anlegget er helt i grensen av hva en kan akseptere med hensyn til hygiene, sier Sangvik.

Bassenget må også stenges ved en viss snømengde på taket. Årsaken til at bassenget ble stengt i denne omgang var at en feil på det tekniske anlegget som ga lekkasje fra bassenget.

– Vi har fått en lekkasje med en pumpefeil ut av bassenget. Ventiler og tekniske anlegg har ikke klart å håndtere det. Det er naturlig å tenke at dette er et resultat av gammelt foreldet anlegg, sier Sangvik.

– Ikke uventet

Beate Hvideberg Boye i Arendal Svømme- og livredningsklubb fortviler over situasjonen, og at viljen til å få på plass et nytt anlegg ikke er større blant byens politikere.

– Uff, dette er trist, men ikke uventet. Kanskje på tide å slutte å nedprioritere svømmehall. Nå er Arendal kommune i praksis uten 25-metersbasseng, sa hun til Arendals Tidende da bassenget ble stengt.

Fordi kapasiteten i bassenget er så dårlig har Svømme- og livredningsklubben sett seg nødt til å leie plass i Frolandia i Froland. Klubben bruker nå 1800 kroner i uka på å leie plass til å trene livredning. Selve svømmetreningen foregår fortsatt på Stina.

– Vi har jo konkurransesvømmere som ikke får trent, vi har litt yngre som ikke får svømmeopplæringa si når bassenget stenges, de har ikke så mye svømmeopplæring fra før av. Til livredningsgruppa vår har ikke fått noe plass på Stinta, det er såpass gammelt og slitt at det tåler ikke mer enn det som er nå. Kommunen må ta tak i dette og bygge et nytt basseng nå, sier hun.

Nabokommuner

Arendalsklubben arrangerte nettopp NM i havlivredning på Fevik i Grimstad. Samtidig foregår livredningstreningen i Froland. Hvor mye som vil være igjen i Arendal dersom klubben ikke får bedre fasiliteter er ikke Boye sikker på.

– Det blir mindre og mindre i Arendal siden vi ikke har de fasilitetene vi ønsker å ha. Havlivredning er et utendørs arrangement, så akkurat det trengte vi ikke basseng til, men vi har innendørsarrangement også. Å leie kapasitet i Frolandia hele året er veldig dyrt, og vi får ingen støtte, sier hun.

Eiendomsforetaket behandlet i mars en sak om bassengene i kommunen, da ble det besluttet at eiendomsforetaket skulle sette ned en arbeidsgruppe for å se på mulige løsninger. Bystyret behandlet saken i august og besluttet at alternativene for nytt anlegg skal kartlegges. Mulighetene for både et 50-metersbasseng som kan brukes til svømmetrening og konkurranse, og et minimumsalternativ som dekker de behovene kommunen har skal sjekkes. En rapport om dette skal legges frem i løpet av året.