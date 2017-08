– Barbu-skjermen kunne vært verre

Annonse:

Støyskjermen rundt Barbu Park kunne vært mer omfattende enn den blir.

«Berlin-muren» i Barbu har den blitt kalt, betongveggen som nå står uferdig vis a vis rundkjøringen og skal skjerme for trafikkstøy fra fylkesveien. I sommer fikk byggverket kritikken til å hagle, også fra politikere som var med på saksbehandlingen.

Kortere skjerming

Da politikerne i fjor vedtok å kutte ut å bygge et tre etasjer høyt barnehagebygg mellom Mac Gregor-bygningen og heller utvide parken med et aktivitetsområde, måtte parkplanleggerne finne en ny løsning for å skjerme for støy fra veien. Bygget politikerne satte strek over ville bli liggende mellom innkjøringsveien til Barbu og en ytre støyskjerm mot Kystveien som skulle gå i ett strekk helt bort forbi blokkbebyggelsen. I stedet satte landskapsarkitektene inn en støyskjerm med glasselementer, betong og naturstein bare foran aktivitetsområdet, som blir en rullepark i betong. Utvalgsleder Nina Jentoft, Arbeiderpartiet ville ha svar på om ikke det var vedtatt å ha mer glass i byggverket, for å sikre sikten.

– Da det ble sagt glass så nok jeg og andre mer for oss glass i hele toppen rundt, sier hun til Arendals Tidende.

Ifølge Magne Jessen i Arendal kommune er den eneste lille endringen som er gjort uten politisk avklaring at støyskjermen i øst er blitt kortere for at brannbiler og større kjøretøy skal kunne kjøre helt inn i området ved fiskemottaket.

– Dette visste vi

Knut Tveiten fra Pensjonistpartiet sa at han godt husket diskusjonen som var og at han er overrasket over ramaskrikene.

– Jeg ble ganske overrasket og skuffet da det ble så store ord rundt dette. Dette visste vi. Vi fikk god og tydelig informasjon og det er helt ubegripelig at det kommer så store ord nå. Dette skal være en park, ikke et utsiktspunkt for bilister, sa han.

Han fikk støtte fra Cathrine Høyesen Hall i Venstre.

– Det er lett å fyre seg opp umiddelbart, men det er aldri pent i et byggeområde underveis. Jeg ble veldig beroliget av det jeg har fått vite nå, sa hun.

Etter en runde rundt bordet konkluderte hun med at kommuneplanutvalget mener parken blir kjempefin og tar til etterretning at det er gjort justeringer underveis.

– Men jeg tror at disse reaksjonene kunne ha vært unngått. Jeg tror årsaken til de er at man hadde sett for seg mer glass i muren, sa hun.

Oppklaringsmøte

Onsdag var Espen Evensen Reinfjord i Asplan Viak og overingeniør Jessen i Arendal kommune i kommuneplanutvalget for å forklare politikerne at jo da, dette har dere vedtatt og at støyskjermingen er blitt mindre omfattende enn det opprinnelig var lagt opp til.

– Det er helt essensielt å skjerme mot støy når en bygger en park på et område som dette, forklarte Reinfjord.

Han forklarte at det flere steder i «muren» kommer glasselementer slik at det skal være mulig å få innsyn til parken. Helt i vest mot Mac Gregor-bygget vil det også bli et glimt av sjø, akkurat som reguleringsplanen krever, når området ikke lenger er en byggeplass. Om selve betongkritikken sa han:

– Når dette presenteres midt i byggeprosessen med betong helt ned så ser det ikke bra ut. Jeg er helt enig i det, sa han.

Han kunne opplyse om at det ved muren skal plantes både klatrehortensia og eføy, som skal være med på å bryte ned den massive virkningen som er tilfelle nå under arbeidet. Muren skal også være utformet slik den er blitt for å minimere vedlikehold å sikre at barn på rullebrett og sparesykler ikke flyr ut i veibanen.

– Kommunen var ganske klar på at det skal være minst mulig vedlikehold, og dette skal ikke være en skatepark der ungdommer kommer langveisfra for å skate, men en snill rullepark også for jenter på rosa sparkesykkel, sa Reinfjord.