Fiskeentusiaster bygger laksetrapp på dugnad

Sjøørretgruppa i Arendal jeger- og fiskeforening har lagt ned hundrevis av dugnadstimer for å bygge laksetrapp på Asdal, i Lilleelv ved Stemmen.

– I over 20 år har jeg drømt om å få til en laksetrapp forbi Stemmen for å gjøre det mulig for laksen å komme videre opp i elva for å kunne ta i bruk de gamle gyte og oppvekstområdene mot Stampefoss, forteller primus motor og initiativtaker Kjetil Flakke fra Arendal jeger- og fiskeforening.

Attraksjon

En laksetrapp er en kunstig innretning laget for at fisk skal kunne svømme forbi fosser, dammer eller andre hindringer. Ved Lilleelv i Asdal forbi Stemmen har dette vært et behov i årevis, ifølge Flakke. Etter lang tids planlegging og søknadsskriving er endelig jobben med å lage laksetrappa i gang, der mye av jobben må gjøres på dugnad.

Sjøørreten bruker de små elvene til gyteområder, og hvert år vandrer fiska oppover i bekkene for å finne seg en god plass. Noen ganger møter fisken på store utfordringer, og kommer derfor ikke videre og blir i stedet stående og stange. Dette skjer særlig i Lilleelv der fisken står og stanger i fossen og ikke kommer noen vei. Flakke ser for seg en laksetrapp som skal kunne hjelpe fisken forbi det kritiske punktet.

– Sjøørret gyter i oktober-november, og en del vandrer tidlig oppover i elva for å finne sin plass, og nå håper vi på sikt at vi kan hjelpe dem på veien slik at de kommer seg opp mot Stampefoss. En laksetrapp fordeler fallet over flere trinn slik at fisken kommer gjennom. På sikt så tenker jeg det også kan bli en liten lokal turistattraksjon der du kan se at fisken hopper i fossen, forklarer han ivrig.

Kostbart

Han har selv stått på og jobbet dugnad. Han har boret, bært steiner, tømt jord og bidratt til å rydde området. Nå er de i full gang med selve støypearbeidet av trappa, og de kan endelig se en lysning i enden av tunellen. De siste ti dagene har medlemmer, familie, venner og andre fiskeinteresserte lagt ned rundt 300 dugnadstimer for å komme i mål med arbeidet.

– Målet er at vi skal bli ferdige før gyteperioden starter i oktober, men om vi får det til er opp til værgudene, sier fiskeentusiasten.

Flakke har jobbet aktivt i nærmere fire år for å få prosjektet i gang, og det har vært en lang prosess med kartlegging og søknader.

– Vi har fått tillatelse fra miljødepartementet, fylkesmannen, NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), mattilsynet, Arendal kommune og grunneier. I tillegg har vi vi søkt om økonomisk støtte til prosjektet som har en kostnad på cirka 300.000 kroner, basert på et prisoverslag fra et lokalt betongfirma, forteller han.

Både fylkeskommunen og miljødepartementet har gått inn med midler, men ikke nok til å dekke hele prosjektet.

– Prosjektet har blitt dyrere enn tiltenkt, derfor må vi stå på med mye dugnad for å få ned kostnadene. Blant annet skulle kommunen fjerne en del stein, det har de ikke gjort, og vi måtte leie en lokal entreprenør for å gjøre den jobben, sier han.

For å dekke inn noen av kostnadene er foreningen nå på jakt etter flere støttespillere.

– Vi er på jakt etter sponsorer som har lyst til å bidra, sier han, og sender samtidig ut en oppfordring til det lokale næringsliv om å ta kontakt for mer informasjon om prosjektet.

– Vi trenger opp mot 150.000 kroner for å komme helt i mål, og det har jeg tro på at vi skal klare sier han.

