– Vi er rusa på frihet

Aust-Agder fylkeskommune får 14 millioner kroner til mer taxi for funksjonshemmede.

400 blinde og synshemmede austegder fikk i fjor økt sin statlige støtte til taxiturer fra 20 til 200 turer i året. Nå er midler bevilget for hele 2017 og Aust-Agder blindeforbund jubler.

Fri for fotlenke

De økte bevilgningene er en del av et prøveprosjekt hvor Aust-Agder er med sammen med tre andre kommuner. Fylkeskommunen fikk i fjor 4,5 millioner kroner til tiltaket, og de kronene ble brukt innenfor årets siste måneder. Nå er 14 millioner bevilget for 2017. Det betyr at de 400 syns- og funksjonshemmede personene som mottar statlig støtte til taxiturer kan totalt bruke 19.000 kroner i løpet av ett år.

– Det har gitt meg et nytt liv for å si det rett ut. Jeg har mange ganger følt at jeg har gått med fotlenke. Hjemme har jeg masse hjelpemidler og dermed frihet. Jeg ser på0 hjelpemiddel, men jeg har ikke fått lov å få det hjelpemiddelet jeg trenger utenfor mitt eget hjem, forteller Rita Vindholmen.

Hun er en av dem som nå har fått økt budsjett på det såkalte TT-kortet, og hun forteller at hun tidligere kunne ta taxi frem og tilbake til ti ting i året.

– Nå trenger jeg ikke å avregne hva jeg skal velge å bruke friheten min på. Jeg er en aktiv dame og jeg kan nå få lov å være fri til å delta aktivt i lag og foreninger. Jeg kan dra på overraskelsesbesøk til noen, uten å måtte ringe og be dem om å hente meg. Formålet med TT-kortet er at man skal kunne dra på trening, delta i lag og foreninger, være sosial og en lang rekke andre ting. Nå er det faktisk sånn at vi kan bruke kortet til det det er ment for, sier hun.

Full uttelling

Fylkesordfører Tellef Inge Mørland er godt fornøyd med at fylket har fått bevilget de nye kronene.

– Vi har vært spente på hvor mye vi skulle få, og nå har vi fått det vi søkte om. Dette er et flott tiltak for å sikre at flere får en mulighet til å delta i samfunnet, og jeg er godt fornøyd med at Aust-Agder nå har klart å komme med i denne ordningen for fullt, sier arbeiderpartiordføreren.

Han forteller at de 400 som bruker ordningen i Aust-Agder nå vil få utvidede budsjetter i hele år, men at fylkeskommunen er avhengig av nye tildelinger for at ordningen skal fortsette i 2018.

På landsbasis er det satt av 56 millioner kroner til det som offisielt har fått navnet «Utvidet TT-ordning». Aust-Agder fylkeskommune får 14 millioner. Møre og Romsdal fylkeskommune får drøye syv millioner. 16.520.000 er tildelt Nord-Trøndelag fylkeskommune. Og Østfold Fylkeskommune får 18.551.250 kroner.