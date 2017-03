Politiker markerte kvinnedagen med rosegave

Kommuneplanutvalgets kvinnelige representanter i Arendal fikk roser.

I en pause i saksbehandlingen onsdag fortet Høyres Benedikte Nilsen seg ut for sanke inn roser. De ville hun dele ut til kommuneplanutvalgets kvinnelige medlemmer for å markere den internasjonale kvinnedagen.

–Legg merke til at ingen av rosene er røde, sier hun.

Nina Jentoft, utvalgets leder, Arbeiderpartiet, gratulerte med dagen, takket for oppmerksomheten og minnet om 8.mars-toget som går i Arendal sentrum onsdag ettermiddag.

Nilsen nektet for å ha noe med rosestuntet å gjøre og ga æren til politisk sekretær Torleiv Næss. Han hadde forøvrig ikke noe med roseutdelingen å gjøre, bedyret han til utvalgsmedlemmene.