Havnevekst tvinger frem ny vei

Både havnesjefen og styrelederen i Arendal Havn er sikre på at ny vei til havna på Eydehavn vil gi store ringvirkninger.

I både fylkestinget i Aust-Agder og bystyret i Arendal er det vedtatt en intensjonsavtale om bygging av en ny vei fra Neskilen til havneanlegget på Eydehavn. Prislappen er anslått til 80 millioner kroner og veien skal bygges for å avlaste hovedveien gjennom Eydehavn sentrum, som i dag er tungt belastet med tungtransport.

–Veien betyr veldig mye og det er et todelt ønske som ligger bak. For det første kjører trafikken til havna gjennom Eydehavn sentrum og har et ulykkespotensiale som vi ikke kan leve med. For det andre havnas vekst som binder sammen transportformer, forklarer Hvass.

Kraftig vekst

Siden havnevirksomheten etter politisk vedtak ble flyttet ut av sentrumsområdet i 2008 har virksomheten på havna hatt en veldig vekst. Året 2015/2016 ble det skipet inn og ut 400.000 tonn gods over kaia i Tromøysund.

–Det tilsvarer nærmere 40.000 lastebiler om vi skulle fraktet alt på veien, sier havnesjefen.

Hvass forteller at fra 2018 vil godsfrakten totalt øke til et sted mellom 600.000 og 700.000 tonn og han anslår at 200.000 tonn skal ut fra havna med lastebiler. Det tilsvarer rundt 20.000 turer med tungtransport i tillegg til det eksisterende, og utenkelig å transportere over det eksisterende veinettet gjennom Nesgata. Hvass sier jobben fremover handler om å få tilknyttet den kommende veien videre fra Neskilen og opp til nye E18 via Heftingdalen. Det er fornuftig, mener han, fordi nasjonal politikk går på at mer av transporten skal gå via sjø og bane fordi det koster mindre, er mer miljøvennlig, gir færre ulykker og mindre trafikkbelastning.

–Det må legges til rette for at slikt skal skje. Vi er et omlastingssted og et viktig knutepunkt. Store deler av godset skal transporteres videre. Skal vi løfte regionen enda mer må veien komme raskt, mener Hvass.

Viktig for regionen

I 2006 lå Arendal Havn på sjuendeplass over de største havnene på Sørlandet og på rundt 70.-plass på nasjonal basis. Både lokalt og nasjonalt har havna bykset oppover listen. Hvass mener det er fordi havna ble flyttet og et dristig bystyre var med på å legge langsiktige planer før en ny vei var på plass og at det er et tydelig signal til aktører om at Arendal har et avklart forhold til havn og kan tilby langsiktighet.

–Heldigvis kom kaia først. Arendal havn er definitivt nå den andre største havna på Agder, sier han.

Ifølge Hvass er havna på Eydehavn viktig for flere kommuner enn Arendal. Han trekker frem at både Åmli og Froland med skogdrift, Tvedestrand og innlandskommunene har et havnebehov Arendal havn bidrar sterkt til.

Asfaltverk på vei

I dag er det rundt 25 bedrifter og aktører som bruker havna på Eydehavn fast. Flere av dem er virksomheter med tung logistikk. Hvass trekker frem Bergene Holm AS, AT-Skog og Mesta som noen av dem. Oljeservicenæringen er representert til tross for nedgangstidene, men flere aktører har lagerhaller på havneområdet. Sjøteknologiselskapet Csub har 30 mann på havna. Virksomheten Norsk Skipsbrukt as holder til på havna og selger utstyr i bruktmarkedet blant annet for kvoteløse fiskefartøyer og flere selskaper er i gang med å etablere seg. Miljøkalk as er ett selskap som investerer mange hundre millioner kroner på kalkanlegg på Eydehavn. Skanska er i ferd med å etablere et asfaltverk på havna med investeringer i hundremillionersklassen. Det skal etter planen være oppe i løpet av høsten.

–Paradoksalt kan ingen bygge vei uten havn. Det er store volumer som må inn over havn og vi er glade for å ha fått Skanska på lange kontrakter, sier Hvass.

Også lokale entreprenører engasjeres av havneforetaket i forbindelse med lessing og lossing av skip i stort monn.

Trafikksikkerhet

I bystyret i begynnelsen av februar tok Arbeiderpartiets bystyrerepresentant Arne Jenssen opp at det må gjøres noe for å få næringsarealer langs den kommende veien, men også med den eksisterende trafikksikkerheten. Mens Hvass mener havna har gjort mye for å bedre trafikksikkerheten gjennom Nesgata, blant annet med forhøyede fortauskanter og innsnevring av veibanen, mener Jenssen den er helt elendig og har en innstendig bønn til fylkeskommunen.

–Jeg håper inderlig fylket kan gjøre noe med dette. Tungtransporten kommer bare til å øke og i tillegg kommer byggeprosessen med veien. Jeg sier bare som vi gjør der nede: hurra, la oss feire, men marsipankaken kan vente til veien ligger til E18, sa Jenssen.

Til Arendals Tidende sier Hvass at Nesgata vil bli ytterligere oppjustert for å gjøre veien enda mer sikker.

Næringsarealer

Havnesjefen mener næringslivet er opptatt av kostnader og er sikker på at regioner som kan tilby næringsarealer nær vei til havna vil vinne både i form av arbeidsplasser og verdiskapning. Både han og styreleder Jarl Steinar Odinsen (Ap) ønsker seg næringsarealer ved den nye veien opp til Neskilen og videre helt opp til nye E18. Noe som må avklares i første rekke er hvor langt opp på land havneforetaket skal bestemme før det kommer i konflikt med det kommunale eiendomsforetaket Arendal Eiendom KF når det kommer til næringsarealer.

–Jeg mener at det er havna som er best egnet siden det er kort vei. Det er viktig at bystyret gir oss den oppgaven. Det er egentlig på havna det skjer. Arendal Eiendom KF har én kunde, Arendal kommune, mens vi har mange ulike aktører, sier Odinsen.

Styrelederen er veldig utålmodig rundt arbeidet med å få regulert vei helt opp til E18.

–Det er der den store bøygen ligger og vi har alle en viktig jobb å gjøre for å få veien, sier han.

Være tidlig på

Hvass og Odinsen mener næringsarealer må legges til rette for verksteder og lagerhaller nær til havna. Han mener transporten over en ny vei kan gi ringvirkninger for mange aktører og kan skape arbeidsplasser. Hvass sier det er viktig å komme raskt i gang med regulering for å hanke inn næringsaktører. Det er nemlig ikke gjort i en håndvending å få nye avtaler om etablering.

–Vi må ligge litt i forkant. Tiden fra første kontakt til kontraktsfase er gjerne to til tre år, forklarer havnesjefen.

Odinsen mener både havnestyret og havnesjefen er foroverlent.

–Hvass er både synlig og dyktig. Vi får ikke noe gratis, men jeg er veldig komfortabel med utviklingen og at bystyret er samarbeidsvillig, sier han.

Fremtidsrettet

Hvass er svært fornøyd med at da havna etablerte seg på Eydehavn ble det det lagt strøm under kaia. Støttet av 15 millioner Enova-kroner tar Arendal Havn sikte på å tilby landstrøm til samtlige skip fra 1. juli i år. I prinsippet skal alle skip kunne koble seg til, med unntak at skip som ikke er bygget for det og er avhengig av motorkraft. Hvass mener landstrøm vil gjøre at flere aktører vil snuse på havna.

–Grønn landstrøm er vesentlig mye billigere og rederiene kan tjene penger på å skru av dieselmotorene, lokker han.

Så var det plassen da. Det er ikke all verdens kaifront på Eydehavn og begrenset hvor mange som ligge til kai på fast basis for at det ikke skal gå utover den daglige driften.

–Vi ønsker oss mer kaifront. Mellom Friisøya og Buøya er det plass til 1,5 kilometer kaifront og det kan bli aktuelt å søke om å få utvide, sier havnesjefen.

Tålmodige naboer

Havnesjefen og styrelederen er veldig opptatt av å få frem ros til naboene til havna. Både dem Tromøy, som av og til opplever støy, men først og fremst folk på Saltrød og Eydehavn.

–Folk der forstår industri og ønsker det velkommen. De har over 100 års industri i blodet og vi gjør vårt beste for å skjerme dem. Jeg er super happy for at folk forstår at det ikke går an å drive havn uten litt støy. Vi er avhengig av goodwill fra gode, forståelsesfulle og krevende naboer, sier Hvass.

Styrelederen tilføyer at da Miljøkalk søkte om å få sette opp flere høye kalksiloer raste det ikke inn med protester.

–Befolkningen på Eydehavn er veldig tålmodig, sier Odinsen.