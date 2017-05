– Arendalsuka blir smekkfull av toppolitikere

Annonse:

Leder av programkomitéen i Arendalsuka, Øystein Djupedal, presenterte torsdag det foreløpige programmet for den femte runden på det politiske dansegulvet i Arendal i august for bystyret i Arendal.

–Programmet er bedre og større enn noensinne. Nesten hele regjeringen og mesteparten av Stortinget vil være her, sa Djupedal.

Ifølge Djupedal er det bestemt at Arendalsuka for all fremtid skal arrangeres i uke 33.

Valgkampstart

I september er det valg til stortinget og sametinget og Djupedal er godt fornøyd med at flesteparten av landets toppolitikere vil være i Arendal i løpet av tiden mellom 14. og 19. august. At NRK også velger å direktesende partilederdebatten år etter år fra Arendal er han også fornøyd med.

–Det er ingen selvfølge at vi får NRK hit år etter år. Det er i seg selv en stor prestasjon, sa Djupedal.

Første Urix

I år skal for aller første gang NRK også sende utenriksprogrammet Urix utenfor veggene på Marienlyst i Oslo.

–Vi har et veldig godt håp om å få noen meget gode internasjonale navn på scenen under Urix, sa Djupedal.

Bedre for barn

Arrangementer for barn er kommet for å bli under Arendalsuka. I år legges det opp til SFO-dag på tirsdagen, barnehagedag på onsdag, skoledag på torsdag og en dag for videregående skoler på fredagen, der også ungdomspartilederdebatten er lagt. Foreløpig er det et 40-talls programposter for barn og ungdom.

Trangt om plassen

I Arendal er det knapp overnattingskapasitet. Tre sentrumshoteller legges beslag på av arrangøren selv og det er helt nødvendig for inviterte deltakere. Ifølge Djupedal bor 70 prosent av tilreisende under Arendalsuka privat og leier hus, senger og eller rom. Han skrøt av Arendals fabelaktige evne til å tilpasse seg trøkket. I fjor var det anslagsvis 70.000 deltakere på de rundt 600 arrangementene under uka.

Mer sikkerhet

Djupedal kunne opplyse at det jobbes med å løse utfordringer med kollektivtransport til og fra Arendal sentrum under uka. Sikkerheten blir skjerpet og sperringene flere enn tidligere år.

–Vi vil stenge flere gater av hensyn til sikkerheten, sa han.