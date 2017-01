Løser tapte leiegarasjer på enkelt vis

Gjennom tre møter har kommunale utleiegarasjer som skal rives i Barbu vært politikermat.

Arendals Tidende har tidligere skrevet om utleiegarasjene i Barbu som må vike for utviklingen når den nye rundkjøringen står ferdig. Da skal også deler av området oppover mot jernbanestasjonen få en ansiktsløftning. Problemet har imidlertid vært at kommunen ikke har tatt høyde for å gi noen form for fornuftig erstatning for tapte parkeringsplassene i forbindelse med reguleringsarbeidet.

Ba om løsning

I desember var det full enighet i kommuneplanutvalget om at kommunen må være på tilbudssiden og finne en god løsning på tabben, som førte til at leietakere av garasjene ikke har fått noen alternative parkeringsmuligheter i nærheten av der de bor, men henvises til å parkere i eksempelvis ett av byens parkeringshus i fjell. Utvalgets leder, Nina Jentoft (Ap) gjentok i kommuneplanutvalgets møte onsdag at kommunen må rydde opp.

– Det er helt bakvendt om jeg skulle parkere der og gå til byen i stedet for naboene, som skal henvises til parkeringshus, sier Nina Jentoft til Arendals Tidende.

Hun mener det vil være nok en påkjenning for folk som bor i en bydel der det de senere årene og fremover skjer og vil skje store endringer.

Kommunikasjonssvikt

Kommunalsjef Geir Skjævesland informerte i desember politikerne om at det trolig måtte en omregulering til for å gjøre det slik at de som taper leiegarasjene sine får mulighet til å parkere på et gitt område på en offentlig parkeringsplass som kommer i Barbu i forbindelse med endringene der. Han kunne imidlertid fortelle om at da han snakket om regulering handlet det om regulering i henhold til plan- og bygningsloven, mens kommunens folk han rådførte seg med snakket om regulering i henhold til parkeringsbestemmelsene.

–Jeg har vært litt villedet i kommunikasjonen, sa han og innrømmet at hele spørsmålet i hans hode var litt mer komplisert enn det var.

Utvalgsmedlem Ole Glenn Tvermyr fra Kristelig Folkeparti var den som fikk kommunalsjefen til å tenke på om det var mulig å løse floken på en enkel måte.

Sette opp skilt

I en pause i møtet onsdag rådførte han seg så med Turidt Kindt Pedersen, som er parkeringssjef i Arendal kommune. Hun kunne opplyse om at det ikke er noe i veien for at parkeringsenheten kan fatte et vedtak om at deler av den kommende offentlige parkeringsplassen kan skiltes til privat parkering.

–Det kan vi gjøre selv ved å sette opp skilt og varsle Statens Vegvesen. Parkeringsavdelingen kan også administrere dette med, sa Skjævesland.

Utvalgsleder Jentoft ga tydelig uttrykk for at hun er fornøyd med at denne saken nå ser ut til å løse seg på en enkel og grei måte.