Arendal har fått egen paintball-arena

Paintball og innendørsversjonen uten maling, reball, får nå fritt spillerom med alt fra konkurransetrening til spilling for gøy på Stoa.

– Hvis foreldrene mener du tåler en trøkk får du prøve deg med de store ungene, der får de spille med 50 kaliber, sier Magne Larsen mens han viser rundt på to baner med kunstgress på gulvet og store blå hindre plassert rundt omkring. På disse banene spiller ungdom og voksne som tidligere var delt opp i to klubber, Grimstad og Nelaug. Nå har de slått seg sammen til Nelaug beavers, og etablert Arendal paintball og reball arena: Norges største innendørs paintball og reballbane.

Samarbeid

Larsen har jobbet sammen med Steffen Køhler Lea fra Grimstads paintballklubb Splatmaster og Monica Helgeland og Magne Helgeland fra Nelaug Beavers paintballklubb for å etablere et innendørs anlegg for paintball og reball i det gamle Bringsverd-bygget på Stoa. Resulatet er to baner. En barnebane med diskolys, røykmaskin og litt mindre våpen, eller markører som det heter på fagspråket, for de fra syv til 15 år. Og en større bane med flere hindre, hvor det gjør litt mer vondt å bli truffet av de litt større gummikulene like bortenfor.

Hver tirsdag og torsdag i tillegg til annenhver lørdag skal disse banene være åpne for ungdommene som trener aktivt. Annenhver lørdag er drop-in for dem som vil teste spillet for gøy.

Store gutter

Til tross for at barnebanen er åpen og klar for bruk, har to spente 10-åringer trukket inn til de store guttene. Benjamin Gabriel Jørgensen og Thomas Emilio Slåttekjær er nokså nyrekrutterte til klubben, men digger allerede sporten.

– Jeg har vunnet mot de der borte, slier Benjamin og peker på en av de større guttene som er rask med å svare.

– Det er bare fordi du er så sykt god til å dukke unna.

– Vi spiller på den lille banen av og til, men det er gøyere her inne, forteller Thomas.

Kostbart, men inkluderende

En halv million kroner er lagt på bordet for å rigge til en fast innendørs paintball og reballbane på Stoa, i tillegg er mye utstyr tatt med fra klubbene i Grimstad og Åmli. For det er en kostbar hobby. Hver gummikule koster en krone og femti øre, de har klubben 80.000 av. Likevel ønsker initiativtakerne å gjøre det billig for ungdom å drive med reball. De mener det er en suveren måte å engasjere ungdommer som ikke har funnet seg til rette i andre idrettsmiljøer, eller som bruker litt for mye tid foran PCen. Det er ordfører Robert Nordli som møtte opp på den offisielle åpningen sist onsdag helt enig i. Før han ble ordfører jobbet han med barn og ungdom på ungdomsklubben Kilden.

– Jeg ser virkelig verdien av at ungdommene skal komme seg vekk fra PC og ut i aktivitet. Så er det jo ekstra gøy at vi har fått til et så stort innendørs anlegg her i Arendal, sier han.

– Skikkelig bra

– Klare. Ti sekunder. Game on!

Monica Helgeland har jobbet med klubben i Åmli lenge og sørger for for at guttene kommer i gang med spillinga. En av dem som manøvrerer seg forbi og gjemmer seg bak hindre mens han gjør sitt for å skyte ut motstanderne er 13 år gamle Daniel. Han har spilt i Åmli lenge allerede og har vært med på laget Nelaug Beavers. Han satser på å bli god i sporten og trener flere ganger i uka. I sommer vant han «en mot en-konkurranser» mot noen av Norges beste spillere og kategoriseres dermed som en av Norges beste i en mot en. At en innendørs arena nå er kommet på plass er han ordentlig fornøyd med, i Åmli og Grimstad er det nemlig kun utendørsbaner. Og når laget har leid seg plass i idrettshaller har de vært nødt til å bruke lang tid på å rigge opp og ned.

– Nå er det bare å sette seg i bilen og kjøre hit, det er skikkelig bra. Bilturen kan være litt kjedelig, men jeg laster bare ned noen filmer så går det bra, sier han med et stort smil.