HAR VÆRT UTEN KIRKE I SEKS ÅR: Nå ønsker metodistene å skape en bydelskirke

En splitter ny kirke i Torsbudalen har mål om å bli bydelens samlingspunkt.

I helgen ble bygget som er transformert fra et gammelt industrilokale til en metodistkirke vigslet og etter seks år har Arendals metodister fått en erstatning for det slitte bygget i Østregate.

18 millioner

Med en prislapp på 18 millioner kroner og mange timer dugnadsarbeid står til slutt metodistkirken klar på Nye Stenklevvei. Siden kirkesamfunnet kjøpte tomta hvor et gammelt verkstedbygg sto plassert i 2013 har arbeid pågått, og etter at den gamle kirka i Østregate ikke lenger kunne brukes i 2011 har misjonshuset på Dalen fungert som et midlertidig samlingspunkt.

– Vi kom tilfeldigvis over at han som eide dette var blitt så gammel at han ikke ønsket å drive lenger, da fikk vi kjøpt tomta og bygget på en grei måte. Vi rev alt unntatt ytterveggene på det gamle bygget og det meste her er nytt, forteller Stig-Johnny Jørstad som er ansatt som prest i metodistkirken.

Dugnad

Kirkesamfunnet har hatt en egen byggekomite, og i prosessen er hjelp til å få bygget tegnet hentet fra Stærk og Co, mens Messel har gjort byggejobben.

– Vi har gjort mye på dugnad, for eksempel å bygge verandaen som knytter alle rommene sammen. Når vi er et kirkesamfunn utenfor statskirken må vi sørge for midlene selv, så det er mye innsamlede midler medlemmene har bidratt med, forteller Jørstad.

I tillegg er bygget belånt, og metodistkirken i Norge har stilt som garantist for lånet.

Når Jørstad og de omkring 130 medlemmene i kirkesamfunnet etablerer seg i Torsbudalen håper de på å bli en integrert del av lokalsamfunnet. Metodistene satser på utleie av lokalet til fester og konserter, og aktiviteter som kan samle flere enn bare medlemmene.

– Jeg håper vi kan bli en nærkirke. Vi planlegger å starte med blant annet barnegymnastikk i menighetssalen. Og jeg drømmer om at vi kan ha åpen kirke og ta imot barna når de kommer fra skolen, forteller Jørstad.

300

Selve kirkesalen har 128 sitteplasser, men med å åpne flyttbare vegger skal omkring 300 personer få plass under en gudstjeneste. Ved siden av kirkesalen ligger et barnerom med glassvegg og lydoverføring, slik at bråkete barn eller mødre som ammer kan få med seg gudstjenesten. Kirka har også et industrikjøkken, spiserom og styresal.

Unngår likekjønnet ekteskap

Opphavsmannen til denne retningen innen kristendommen er John Wesley som på 1700-tallet brøt ut av den angliske kirka. Metodistene har vært etablert i Arendal helt siden 1868, og Jørstad bedyrer at Metodistkirken er den som ligger nærmest den norske folkesjela i sine synspunkt.

– Vi er opptatt av familien og at familier skal ha det kjekt i kirka. En sentral del av vår tro er at fornuften er en del av oss. Vi tror for eksempel at mennesket er født som et helhetlig menneske, og tror ikke at et menneske må bli døpt for ikke å havne i helvete. Vi tror på en kjærlig og rettferdig gud, og at guds barn som ikke har gjort noe galt ikke kan havne i helvete, sier han.

Likevel er han klar på at staten ikke kan legge føringer for kirka, og til tross for at den norske kirke i disse dager innfører vigsel for likekjønnede vil ikke metodistene følge etter.

– Nei, det tror jeg nok ikke. Vi er ganske klare på at de som ønsker å være medlem hos oss er velkommen til det, men da må de dele våre synspunkt.

Tett på

Innenfor samme postnummer, og under to kilometer unna ligger et annet uavhengig kirkesamfunn, nemlig baptistkirka i Arendal. Jørstad forteller at det var ganske tilfeldig at de endte opp med å etablere seg så nærme.

– Det handlet litt om at her var en mulighet. Misjonskirka er på Myra, på Harebakken har vi Filadelfia og ved Dampen ligger Frikirka, sier Jørstad og legger til at Barbu menighet som området sorterer under har tatt dem godt imot.