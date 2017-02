Utelivsbransjen mener 18-åringer må lære å oppføre seg

Utelivsbransjen i Arendal er skeptisk til å slippe 18-åringene løs på byen, og mener at de trenger å lære seg å oppføre seg sammen med alkohol.

Overstadig fyll, slåssing, bråk og hærverk, grining, krangling og spying. Er det et realistisk bilde på 18-åringer som debuterer på byen?

– Ikke bra nok

Etter at Fisherman pub ytterst på Langbryggen i Arendal ble lagt ned, finnes det ingen egnede utesteder for de som nettopp har nådd myndighetsalderen. Det eneste alternativet er Café Lindvedske på Tyholmen, men som navnet tilsier, det er en kafé og ikke en pub eller disco som de unge ofte foretrekker. Mange reiser i stedet til Grimstad, der tilbudet er mer tilrettelagt for 18-åringene. Høyrepolitiker Erik Johan Tellefsen Lindøe gikk i høst ut i media og etterlyste skjenkesteder for denne aldersgruppen i Arendal. Han mener at Lindvedske er et bra tilbud, men ikke det konseptet 18-åringene ønsker eller har behov for. Han ser også problematikken med bråk og hærverk, og mener det henger sammen med unges drikkekultur i dag.

– Det er veldig synd at de måt til Grimstad for å oppleve utelivet. Vi burde absolutt hatt et tilbud til dem her i Arendal, som dessuten er en større by, og det er viktig å huske at det ikke er ulovlig at unge over 18 går ut, sier han til Arendals Tidende.



Krever ikke mye

Politikeren mener at det er helt naturlig at de som fyller 18 har et ønske om å oppleve bylivet, og at noen i utelivsbransjen burde tatt ansvar for å gi dem et tilbud.

– Det bør jo være et potensiale for dem også. For eksempel på Castelle-gården har de tre utesteder, og hvis de i en tidlig alder får mulighet til å benytte seg av et tilbud der, så vil de jo fortsette å bruke det når de blir eldre også, sier han.

At det settes krav til hvordan man skal oppføre seg når man er ute, mener han er en selvfølge.

– At de er unge behøver ikke å bety at de skal oppføre seg dårlig. Jeg tenker også at utestedene kan være mer kreative på hvordan de kan lage et egnet sted. De er ikke kravstore, det eneste de trenger er musikk og litt lys, det holder det, påstår han.

Drikkekultur

Det bugner av puber og restauranter rundt Pollen for den mer voksne garde fra 20 år og oppover. Tar du en tur ut en lørdagskveld vil du finne et yrende uteliv på de fleste utestedene, men hvorfor er det ingen som vil åpne dørene for 18-åringene?

Innehaverne av No1 Sportsbar, Castelle, Annen Etage og Solsiden på Langbryggen har ingen planer om å senke aldersgrense til 18 år. Restauranteier Sigmund Rose mener at de aller yngste ikke er modne nok og mangler erfaring på hvordan oppføre seg når de er ute.

– Når vi ser på mange av 18-åringene som drikker i dag, mener jeg at de faktisk trenger de to åra fram til de er 20 til å lære seg drikkekultur og hvordan oppføre seg på byen. Det blir ofte litt mye testosteron sammen med alt for mye alkohol. Det gjelder selvfølgelig ikke alle, men det gjelder en stor del av den aldersgruppen, mener han.

Kollega og medeier Jan Ove Paulsen er enig, og legger til at 18-åringene heller ikke legger igjen nok penger til at de kan får et 18-årssted til å gå rundt.

– Det har vært prøvd før, men når du er 18 har du jo ikke så mye penger å bruke. De kommer sent ut og kjøper lite, sier han.

– Dessuten så passer ikke denne gruppen inn i vårt konsept. Vi ønsker et mer voksent klientell. Her på Castelle har vi 20-års grense, og i Annen Etage er det 23, supplerer Sigmund.

Større risiko

Selv om Sigmund og Jan Ove ikke ønsker å åpne for den yngste kundegruppen på deres utesteder, ser de likevel at behovet er der. De syns det er trist at de ikke har noe sted å gå. Samtidig beskriver de et roligere utemiljø på Langbryggen etter at Fishermann ble stengt i oktober, som da var byens eneste utested for 18-åringene.

– Det er så mye bråk og støy med de, og det har blitt hundre ganger bedre etter at Fisherman ble stengt, politiet trenger heller ikke å rykke så mye ut for å ordne opp i bråk, det ser vi også på politiloggen, sier Sigmund.

Han mener det må nye og yngre krefter til for å åpne et eget sted som er passende for de yngste.

– Nå har vi vært i denne bransjen i over 20 år. Hvis noen skal starte opp noe for dem må det være noen yngre. Vi har mer fokus på mat og kvalitet. Det er også en veldig høy risikofaktor å trekke inn de unge. Risikoen for å få anmerkninger blir større og faren for at de som ikke er gamle nok klarer å snike seg inn blir også større, selv om det er godt vakthold. I dag har vi ingen anmerkninger, og slik vil vi fortsatt ha det. Med de unge kreves det også et større vakthold, og det koster også mer penger, sier han.

Må til Grimstad

Amanda Rose og Malin Tveit Larsen er begge 18 år og jobber som ryddehjelp på Castelle. De trives godt med jobben, men syns det er dumt at de ikke har et eget sted å gå ut på.

– Vi ønsker oss et mini-Castelle. Det trenger ikke å være rundt Pollen, det kan godt være litt på utsiden, sier de.

I dag må de arrangere hjemmefester eller gå på Café Lindvedske hvis de skal gå ut med venner og drikke alkohol i Arendal. Ellers må de reise til Grimstad for å finne et mer typisk utested med bar og dansegulv og alt som hører med.

– Men det er veldig dyrt med transport til Grimstad. Enten må vi ta buss, taxi eller betale en sjåfør. De pengene ville vi heller brukt her i Arendal, sier de.

På spørsmål om de ser stor forskjell på oppførselene til 18- og 20-åringene, mener de at det er akkurat likt.

– Nå jobber vi jo her og ser hvordan de på 20 og eldre oppfører seg i forhold til hvordan vi på 18 oppfører oss på fest. Det er ikke noen forskjell på alder når folk blir fulle, da er det akkurat likt, mener de.

Uproblematisk

Innehaver og daglig leder ved Café Lindvedske, Cuma Ali Cibik, mener at 18-åringene stort sett oppfører seg bra. Siden kafeen er det eneste tilbudet i hele Arendal for denne gruppen, har han godt besøk hver helg.

– Vi har i grunnen hatt 18-års grense nesten hele tiden, bortsett fra noen måneder i fjor der vi satt opp til 20. Vi gikk raskt tilbake til 18 siden vi merket en stor nedgang i vårt besøk. Mange av 20-åringene er venner med de som er yngre, og når de ikke fikk komme inn hos oss, mistet vi også de som var eldre, sier han.

Cibik poengterer at stedet er en kafé og ikke en pub, og at han ønsker å beholde kafeatmosfæren der folk kan kose seg og småprate uten for mye støy.

– Hos oss sitter folk og koser seg med et glass vin og prater, det er ikke snakk om å rave rundt og danse på bordene her, sier innehaveren.

Han vedgår samtidig at det ikke alltid er like problemfritt, og at etter de satt ned aldersgrensen igjen har det vært mer ødeleggelser.

– Særlig etter at Fisherman ble stengt i høst og vi ble det eneste alternativet har det eskalert. Vi har opplevd at både dører og toaletter er blitt ødelagt, om det er med vilje eller om det har vært et uhell er vanskelig å si, men det er dumt at det skjer, sier han.

Han røper at han går med en plan om å bygge om underetasjen til et mer egnet sted for de som ønsker et mer typisk utested.

– Vi ser at behovet er der. Derfor har vi begynt å se på muligheten til å lage underetasjen om til en pub, der de unge kan gå ut å være unge uten å forstyrre de som bare vil ha en kaffe på kafeen. Vi har ikke helt bestemt oss ennå, men vi ser på mulighetene, sier han.

Grimstad versus Arendal

Mangelen på utestedet for 18-åringer i Arendal har ført til at mange reiser til Grimstad i helgene. Selv om Grimstad er en mindre by enn Arendal, har de to populære utesteder med 18-års grense, Skyline og Nr4, om begge byr på romslige lokaler, barer og dansegulv med passende lys og musikk for aldersgruppen. Malin Dønnestad jobber både på Galleri som har 20-årsgrense og på Nr4 med 18-årsgrense. Hun forteller at hun merker stor forskjell på hvordan folk oppfører seg på de to stedene.

– 18-åringer har en mer rølpete måte å gå ut på og det blir mer tull og bråk. Vi håndterer det med et veldig streng vakthold, forklarer hun.

Hun bekrefter utsagnet fra restaurantinnehaverne i Arendal om at de bruker lite penger.

– De bruker veldig lite, derfor er vi avhengig av inngangspenger for å få det til å gå rundt. Vi er også flinke til å kjøre arrangementer som trekker folk tidligere, som for eksempel bearpoint, beachparty og whiteparty, forteller hun.

Hun syns det er rart at Arendal ikke har et lignende tilbud til 18-åringene, samtidig er hun glad for at de istedet kommer til Grimstad.

– Det er like mange folk fra Arendal som fra Grimstad hos oss, og vi vinner jo på det. Spesielt etter at Fisherman stengte merket vi at det ble ekstra trykk fra Arendal, og de er hjertelig velkommen, sier hun blidt.