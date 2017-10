Lokal jazz i fokus

Annonse:

Arendalsmusiker Espen Larsen med band inntar torsdag kveld scenen for Arendal jazzklubb.

Gitarist Espen Larsen har spilt en sentral rolle i det lokale musikkmiljøet og har markert seg sterkt både lokalt og nasjonalt.

– Vi syns derfor det var naturlig å invitere han som har vært en spydspiss i dette miljøet over flere tiår til å holde konsert i klubbens jubileumssesong, skriver Pål Koren Pedersen fra jazzklubben i en pressemelding.

Markant

Ifølge jazzklubben har musikermiljøet i Arendal vokst seg stort og sterkt, og innen det brede musikkfeltet har blant annet jazzen fått et tilfang av svært mange musikere, både profesjonelle, semiprofesjonelle og amatører. Espen Larsen gjorde seg tidlig bemerket i byens rytmiske miljø. Allerede tidlig på 80-tallet var han en markant gitarist i jazzrock-bandet Slaabraak, hvor hans påvirkning fra kjente gitarister som Santana og John McLaughlin kom tydelig fram. I takt med Larsens utvikling og anerkjennelse som gitarist og komponist har han deltatt på en rekke plateinnspillinger, samt gitt ut plater i eget navn.

– Særling bestillingsverket «Hope» som han skrev for Canal Street i 2002 var en milepæl for det lokale musikklivet, og innspillingen av verket har vært utsolgt i flere år. Derfor ble verket satt opp igjen under Canal Street for tre år siden til stor begeistring, melder jazzklubben.

Egne komposisjoner

Larsen har utviklet et nært samarbeid med både lokale og nasjonale musikere. Noen av disse har han invitert med seg på konserten torsdag kveld. Trommeslager Tom Rudi Torjussen, bassist Ole Kelly Kvamme og Rasmus Solem på keyboard har alle vært drivende krefter i det lokale jazzmiljøet og stiller på scenen sammen med Espen denne kvelden.

– Som følge av Espen Larsens posisjon som en fremragende musiker, ikke bare lokalt men også nasjonalt, har han også fått med seg den oslobaserte israelske saksofonisten Guy Sion og trompetisten Per Willy Aaserud. Sammen utgjør de en spennende sekstett som vil severe et bredt utvalg av Espens egne komposisjoner ifølge med andre låter som ligger hans hjerte nært, skriver Koren Pedersen.