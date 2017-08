Sommerprat: Epleslang – min største forbrytelse?

Hver uke i sommer har vi invitert en person fra Arendal til en sommerprat. Dette er den siste sommerpraten i rekken, og vi har invitert avisas daglige leder, Odd Bjørn Jensen, til å dele et sommerminne.



Jeg øvelseskjørte med min yngste sønn, i mitt gamle nabolag på Saltrød, for et par dager siden. Vi tok da også en skogstur for å mimre litt om min oppvekst.

Jeg fikk inn minner fra 70-tallet da vi passerte hager i nabolaget, som føltes mye større ut før enn nå. Sensommerminner fra mang en skolestart, og ikke minst den enorme spenningen ved å gå på epleslang.

Skrekkblandet fryd

Jeg husker godt mørke kvelder da vi gutter samlet oss i flokk, for å plyndre ett og annet fristende frukttre. Helst et stykke unna hjemmet, av frykt for å bli gjenkjent. Spenningen ved å gjennomføre slike “forbrytelser” var enorm i et ungt guttesinn. Epleslang var ikke helt definert på lik linje som å stjele, slik jeg kunne oppfatte det, men det var heller ikke så langt unna – selv på Saltrød. Jeg har ikke stjålet noe verken før eller siden, epleslang er altså antakelig min værste forbrytelse. Samvittighetsmessig på linje med feilparkering, fartsbøter, smugling av en flaske for mye, eller sprenging av postkasser, som vi også drev mye med vinterstid på Saltrød.

Adrenalinkick

Når kvelden er mørk, og eplene utydelige, er det ikke så nøye hva man får med seg, bare det går fort nok unna. Et eple i mørket kunne være umodent, råttent eller markspist. Når hjertet hopper som værst av spenning, er det utrolig hva man er villig til å spise, bare for å feire utbyttet etter en intens løpetur. Synet av vidåpne, redde gutteøyne, som setter livet på spill for å sikre seg en plomme eller et eple, er fascinerende. Adrenalin blandet med fruktsaft gjør en tiåring modigere og modigere. Til slutt er frykten for å bli tatt nesten borte, og sjansene man er villig til å ta etter som timene går, er mye større. I nærmeste nabolag er det størst sjanse for å bli gjenkjent. Jeg husker godt et fatalt forsøk i en innestengt hage, der vi plutselig hørte en tydelig damestemme som ropte “der tok jeg deg!”. Jeg visste ikke hvem det var hun tok, og løp det jeg kunne med begge hendene rett frem festet rundt et fristende eple, gjennom en tett hekk, og trynet tre meter rett ned i neste hage. Jeg stuet ankelen, og gikk med krykker ved skolestart som følge av hendelsen. Øret til kompisen min ble vridd heftig av damen, og nedverdigelsen hans var likevel mye verre. Det ble mange formaninger hjemme i nabolaget om hvor slemt det var å stjele epler. Så snart ankelen var bra nok, var imidlertid spenningen større enn redselen for å bli tatt.

Pryl

Det hendte at et par overmodige gutter fikk skikkelig pryl av skumle gubber, som passet på trærne sine. En gang ble jeg sittende musestille i et tre, og overvære at kompisen mitt ble denget i bakken under meg. Idet han begynte å hyle etter hjelp, hoppet jeg ned bak den svære mannen, og skrek at han måtte gi seg. Idet jeg snudde for å stikke av tok han tak i nakken på t-skjorten min. Jeg lot meg ikke overtale, og fortsatte å løpe til hele skjorten revnet. I forfjamselsen slapp også kompisen min unna i motsatt retning. Vi løp nok i en halvtime før vi følte oss helt trygge. Jeg kan den dag i dag kjenne på redselen for å bli gjenkjent, idet jeg går forbi denne eplehagen, selv om mannen nok for lenge siden sitter på Plankemyra.

Rask på lappen

Den ultimate manndomsprøven var likevel å tørre å stjele en av de fem plommene naboen Fjeldskaar hadde på utstilling i hagen sin. Ryktet sa at mannen murte ned plomme-tyver i et skummelt mureprosjekt han hadde bak huset. Denne bragden var det kun kompisen min, Frode Larsen, som kunne skryte av. Ikke så rart, da han var så rask på labben, at han lett hadde løpt fra en mann i bil. Vi gikk i flere uker forbi hagen til Fjeldskaar med senket blikk, livredde for å bli anklaget for det tomme treet som vitnet om Frodes heltemot.

Avleggs

Som voksen skjønner jeg jo litt av irritasjonen mot epleslangerne. Jeg har heldigvis nok trær i hagen min til å forsyne meg selv, og de barna som måtte gidde å gå på slang der. Jeg tror imidlertid aktiviteten er ganske avleggs og lite spennende, i forhold til PC-spill og internett.

Uansett – ikke vær for streng med eplesultne barn folkens! Gleden av et eple er ikke stor nok til å bli sint for – og eplet smaker garantert best for en ung sjel på eventyr!