«Dessverre en virkelighet for mange av våre brukere»

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord mener hendelser hvor en lege ber en pasient ta sitt eget liv skjer oftere enn man tror.

Vi kan bekrefte at slike utsagn som Victoria har opplevd dessverre er en virkelighet for mange av våre brukere i møte med helsepersonell. Dette mener vi er krenkelser som er brudd på menneskerettigheter, sier daglig leder Lena-Maria Haugerud.

Hun viser til menneskerettighetsbestemmelsen som sier at ingen må utsettes for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, når hun kommenterer saken om Victoria Fjærestrand som forteller at en lege ba henne ta sitt eget liv.

Etisk

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord er et lavterskeltilbud til mennesker som sliter psykisk og foreningen har frivillige som bistår dem som trenger noen å snakke med. Haugerud mener behandlingen er uforsvarlig fra helsepersonellet og at den fratar pasienten sin verdighet.

– Etisk mener vi at ikke noe menneske har rettighet til å ta fra et annet menneske håpet. Vi har fått fortlt av de fagfolk som har gått den «gamle skolen» at i møte med suicidale pasienter har de blitt opplært til å bruke omvendt psykologi og derfra kommer sånne utsagn som Victoria har blitt møtt av. Det man ikke tenker over er t for mange som sliter med kronisk suicidalitet kan dette forsterke følelsen av at du ikke har noen verdi i samfunnet og bare er til bry for andre. Det kan trigge oss til å gjøre nye selvmordsforsøk. Derfor mener vi det er en ukultur, sier hun.

Hun peker på at når pasienter blir møtt på den måten blir det ikke journalført, og pasienter som senere vil klage på behandlingen får en «David mot Goliat»-rolle.

– Det vil alltid bli pasientens ord mot «systemet», sier hun.

Negativ trend

Haugerud forteller at foreningen de siste årene har kommet i kontakt med flere og flere som ikke føler seg ivaretatt og ikke blir tatt på alvor.

– Vi kan bekrefte og støtte opp under Mental Helse lokales avdeling i Arendal sin bekymring. Det er meget alarmerende og vi har mange ganger påpekt at hjelpeapparatet driver med russisk roulette der andre menneskers liv står på spill. Vi tror det også må tenkes over hvorfor noen pasienter blir «svingdørspasienter» ved at de skrives ut, forsøker å ta sitt eget liv og kommer tilbake. Sett fra brukerperspektiv og i møte med brukere og pårørende er den røde tråden at helsevesenet ikke tar seg tid til å skape trygghet, tillit og god allianse med pasienten. Disse tre tingene er helt avgjørende for å få til et godt samarbeid og dialog med pasienter og pårørende. Ressurser og tid blir også ofte nevnt i slike situasjoner.

Haugerud mener det gjøres mye godt forebyggende arbeid mot selvmord, men at historier som Victoria sin fortsatt forekommer for ofte.

– Vi møter de som faller mellom stolene i systemet, som ikke opplever seg hørt – møtt – sett og ofte med krenkelser og utsagn fra helsepersonell som ikke er forsvarlig. Det må også huskes på at det skal ofte går lang tid før vi tør å innrømme og/eller ønsker å si noe om våre selvmordstanker til noen utenforstående. Vi har også som Victoria møtt stengte dører og hjelpere/nettverk som ikke tør å snakke med oss om våre vanskelig og tunge tanker. Ved å ikke ta oss på alvor kan omfanget av selvmordstankene øke risikoen for å gjennomføre sine selvmordsplaner. Derfor er det så viktig å ta seg tid til å lytte, tørre å spørre og tåle å høre vår fortelling. Det skal mye mot til å si at man ønsker å ta livet sitt, avslutter hun.