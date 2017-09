21 års kompehistorie

LUFTIG: Dagny mener semulegryn og havregryn må til for at kompene skal bli luftige. Foto: Grete Helgebø

Dagny har laget komper i bua i Froland i over to tiår, i løpet av de neste 20 årene er hun redd tradisjonen skal dø ut.

– Det skal jo bare være ferdig mat nå, det er nesten som man skal kunne spise all maten mens man går. Sånn er det ikke med kompe. Jeg syns det er forferdelig, men de siste årene virker det som interessen for norsk mat og mat som er laget fra bunnen er blitt litt større igjen. Og det er bra, sier Dagny Åsen.

Ingen hemmelighet

Mens hun prater tar hun ferdig raspede og vaskede poteter oppi ei kvern hvor potetene kjøres til en jevn masse. Den samler hun senere i et klede før hun bruker alle kreftene i arma på å presse ut vannet fra potetene. Hun har ingen hjelp, og til tross for sine 81 år løfter hun både baljer og potetsekker selv.

– Før hadde jeg ikke råd til å kjøpe alt nytt, så da tok jeg vare på vannet. Det blir potetmel hvis det får stå, forteller hun etter at hun har most vannet ut av potetene.

Oppskriften er ingen hemmelighet. Hun er opptatt av at tradisjonen skal bevares og lærer villig vekk. Potet, salt, pepper, mel, samulegryn og havregryn. Konkrete mål er vanskelige å sette, det kommer an på årstida og hvordan poteten er.

– Det er semulegryn og havregryn som gjør at de blir så luftige, sier hun før hun stikker hendene nedi den godt brukte balja og knar det hele sammen.

U(r)norsk

Kjært barn har mange navn, og over hele Norge har man forskjellige versjoner av potetballen. Dagny serverer den sørlandske versjonen, med kompeflesk av svin inni og sukker på toppen. Gjerne også tyttebær og smør.

I Rogaland var det før i tida vanlig å servere komle med dott. Dotten var gjerne en nyretalg, for å sikre at man fikk i seg nok fett. Noen bruker fortsatt dott i komla, men mange er gått bort fra det og serverer heller svin og sau ved siden av. Den vestlandske komla skal også serveres med kålrabistappe til. I Bergen kaller de det blindball uten kjøtt i midten. Raspekako, blandaball, klubb, potetball, rivkumpe, klot og krams er andre aliaser på potetbalen. Stekt flesk, pølser, kålrabi, kokte poteter, flere typer kjøtt, pølse, fisk, smør, sukker, sirup, prim, geitost, tyttebær er alle vanlige former for tilbehør.

Kurt Eriksson fra Farsund har skrevet boka «Den grå juvel. Av jord er den kommet!» fordi han mente det var forsvinnende lite KOMPEtanse om kompe i Norge. Kanskje ikke så rart, for den er ikke opprinnelig norsk. Det er nasjonalretten i Lithauen.

– Der heter den cepelinai. I Tyskland og østerrike heter det klösse og knödel. Det er veldig vanlig i Øst-Europa. I Litauen har de kjøttet inni. I polen også, der er det servelatpølse inni, forteller han.

Råvaretilgang

Selv om tradisjonen ikke er helnorsk elsker nordmenn potetballene sine. Før man tok i bruk potet ble kompe eller komle laget av mel. Den første poteten i Norge ble oppdaget på Tromøy på 1700-tallet og siden den gang er potet blitt helt sentralt i det typisk norske kostholdet. Eriksson forteller at kompa opprinnelig ble laget av rester av kokte poteter, fordi man ikke ville kaste mat.

– De hadde gamle poteter fra dagen i forveien. Så egentlig var det gjerrighet, de skulle ta vare på restene, sier han og legger til at de forskjellige formene for tilbehør har tatt form i takt med hva slags kjøtt og råvarer folk i området hadde tilgang på.

60 i kø

Tilbake i bua i Froland er Dagny i full gang med den første omgangen av dagens komper. Med vante bevegelser tar hun komperøre i hånda og lager et lite rom til flesket som skal inn i midten. Deretter pakker hun ballen fin og rund og legger den i vannet.

– Det må ikke fosskoke når jeg legger kompene nedi, de må få litt tid til å sette seg først, sier hun mens hun jobber videre.

21 år er gått siden hun som 60-åring bestemte seg for å starte noe for seg selv. Før den tid hadde hun arbeidet hardt i 30 år for å brødfø de fire barna sine etter at hun ble enke som 31-åring.

– I Froland er det så mange ting, og jeg ville gjøre noe ingen andre gjorde. Denne plassen her var egentlig tenkt til rutebilstasjon, men da det ikke ble noe av skjedde det ingenting her. Jeg spurte han som eier bygget om jeg kunne få leie noen kvadratmeter, og han trodde nok jeg var gal, men da jeg åpna sto det 60 stykker utenfor. Jeg trodde jeg så syner, sier hun.

30 komper tar form og legges i grytene før hun begynner på en ny omgang. Hun selger omtrent 60 komper til dagen med mindre hun har bestillinger utenfra i tillegg, da blir det mer. Kundene kan spise kompa i cafeen eller ta den med seg hjem. Hvis Dagny har ferie er bua stengt, men det er ikke så ofte. Hun elsker jobben sin og vil ikke gå av med pensjon før hodet eller helsa tvinger henne.

– Jeg har kunder helt fra Drammen som kommer innom når de skal på hytta i Setesdalen. Han er blid som en sol når han kommer inn her, og er redd jeg skal ha stengt dørene siden sist. Da får jeg en god klem. Jeg blir vel ikke rik at å drive med dette, men det trenger jeg ikke heller. Jeg elsker å være sammen med mennesker og synes det er så trivelig, smiler hun mens kompene koker i grytene.