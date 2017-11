Bygget er klart – men ingen bor der

Annonse:

Tyrilis rusbehandlingsboliger i sentrum står tomme et halvt år etter planlagt åpning.

Januar 2015 kom nyheten om at rusrehabiliteringskollektivet Tyrili planla å etablere seg i Arendal. Mange var skeptiske, både til tidligere rusmisbrukeres påvirkning på tryggheten i sentrum og til hvor brutalt det virket kaste dem rett ut i boliger i byen hvor det er nærhet til narkotika. Åpningsdato ble etter hvert skissert til å bli før påske i år, men til tross for at bygget er ferdigstilt står boligene fortsatt tomme.

Ventetid

Leder for Tyrili i Sør-Norge Gisle Andersen forteller at de venter på å finne ut om de får et anbud fra Helse sør-øst eller ikke.

– Akkurat nå venter vi på et anbud fra Helse sør-øst. Når vi får svar på det, får vi et bilde av helheten i Tyrili. Det vil si noe om veien videre.

– Betyr det at dere ikke starter opp i Arendal dersom dere ikke får anbudet?

– Nei. Vi er helt sikre på at vi skal sette i gang. Spørsmålet er hvor mange plasser og hvordan helheten vil se ut. Det er egentlig mest et teknisk spørsmål for oss selv om hvordan vi skal løse ting.

Siste stopp

De 15 leilighetene som er anlagt der det gamle KSH-bygget i Kittelsbukt lå er tenkt som siste trinn i behandling av rusavhengighet, for personer fra Arendal og kommunene rundt. Før de kommer til byen har de gjennomgått avrusning og behandling, og de ansatte vurderer de tidligere rusmisbrukerne til å være rustet til å bo for seg selv i den virkelige verden der man vil støte på fristelser.

– Det ligger i tankesettet til Helse sør-øst at rusbehandling skal knyttes nærmere der de er fra. At all behandling skal skje oppi fjellheimen har vi gått litt bort fra. Arendal er tenkt som en gjennomgangsbolig for ettervern og behandling i etterkant av at man har vært ute i behandling og før man skal flytte tilbake til kommunen til på egen hånd. Det å flytte direkte tilbake til egen hjemkommune er ofte ikke så lett å få til. Tanken her er å få overgangen lettere. Tyrilistiftelsen velger i mange tilfeller å behandle sentrumsnært, fordi vi tror behandling fungerer best hvis den skjer i et miljø som ligner det pasienten skal tilbake til. Da får de anledning til å trene på forskjellige situasjoner i den virkeligheten de skal leve i, under våre trygge rammer. De blir utfordret og gjør seg erfaringer som vi kan jobbe med. Slik mener vi at pasienten får et godt grunnlag for å leve et best mulig liv etter behandlingsoppholdet, utdyper Andersen.

At det til enhver tid vil bo 15 mennesker i de 15 leilighetene tviler han på, og sier at det kommer an på hvem som kommer til Tyrili for behandling.

– Det er litt vanskelig å si, det blir aldri noe mer enn 15 personer der, sier han.

Varierende tilsyn

De tørrlagte rusmisbrukerne som bor på Tyrili-boligene i Arendal skal i utgangspunktet være klare for å bo for seg selv. Likevel vil det være fagfolk på plass i varierende grad. I første etasje skal det være møterom og kontorlokaler, i tillegg vil det alltid være en form for døgnbemanning.

– Vi kommer til å gjøre vurderinger underveis med tanke på hvem som er der, det vil være bakvakter i de periodene man tenker at det er trygt nok med tanke på hvem som er der. Så kan det også bli mer bemanning, på noen av institusjonene våre bor ansatte fast, og vi må vurdere det fortløpende, sier regionssjefen.

Andersen avviser at de noen gang har hatt planer om å drive pub i første etasje og rusrehabiliteringsboliger i etasjene over, slik Agderposten meldte i januar 2016.

– Det skal bare være en Tyrili-enhet. Det har nok vært en liten misforståelse, og den saken kom litt overraskende på meg også. Utbygger hadde kanskje litt andre planer enn oss. Vi har aldri hatt plan om å drive pub i første etasje. Det blir kontorer, møterom og administarsjonsbygg. Og det blir Tyrili som disponerer etasjen, presiserer han.

Ingen pangstart

I dag har Tyrilisiftelsen ingen personer inne til behandling som de har planlagt at skal avslutte sitt behandlinsløp i Arendal. Derfor kan det fortsatt ta noen måneder før første person flytter inn i de splitter nye leilighetene for å starte sitt nye rusfrie liv.

– Vi kommer til å starte prosessen når anbudet er i gang uansett. Da starter vi prosessen utfra de elevene som er inne hos oss. Vi vil vurdere underveis de som skal tilbake, og om de skal til Arendal. Oppstarten blir da etter hvert som elevene er klare, sier Andersen.