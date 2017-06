Annonse:

Onsdag kveld presenterer låtskriver og vokalist Camilla Susann Haug smakebiter fra hennes rykende ferske album «Tusentrinnstrappa», i Bakgården.

Med seg på scenen har hun med seg ektemann, tubaist og multiblåser Lars Andreas Haug og Espen Berg Trio.



Ny plate

Ifølge arrangøren blir det servert rykende fersk visejazz på regnværsdialekt fra Camillas Susann Haugs andre soloplate «Tusentrinnstrappa», som slipper i oktober. Den nye musikken presenteres for aller første gang for publikum denne kvelden med mange urfremføringer.

Musikalske forbilder

Camilla kommer opprinnelig fra Mo i Rana, men er nå bosatt på Hisøy. Høsten 2016 var hun sammen med sin produsent Georg Buljo og Espen Berg Trio i det legendariske studioet Atlantis Grammofon i Stockholm og spilte inn musikken.

– Vi ville gå i fotsporene til forbilder som Jan Johansson, Cornelis Vreeswijk og Monica Zetterlund for å la oss inspirere av nostalgien i veggene der borte, forteller hisøymusikeren i en pressemelding.

Singelen «Lengt etter lys» ble sluppet allerede i november 2016 og kan høres på iTunes, Spotify og Tidal. Resten av albumet kommer fysisk til høsten. Hun synger også i den kritikerroste og Oslobaserte vokalgruppa «Pust – six voices» som i september kommer med sitt femte album «Huggu over vatn». Hun er i tillegg med i jazzensemblet «Lars Andreas Haug band» som har turnévirksomhet i Norge og Tyskland, og som ga ut albumet «Conrairo» i 2013. I 2007 ga hun ut soloalbumet «Noen ganger blått».

Sommerstemning

Espen Berg Trio ble i fjor tildelt det gjeve «JazZtipendiatet» under Moldejazz, noe som innebærer at han skal skrive et bestillingsverk for Trondheim jazzorkester til Moldejazzen i år. Lars Andreas Haug har turnert over hele verden med sin tuba, og har også gjort seg bemerket hjemme i Arendal med opptredener i flere ulike konstellasjoner.

– Nå gleder vi oss til å invitere alle som er glad i tekster om livets universelle realiteter, visejazz, sommerstemning og måkesang til Bakgården, skriver Camilla.

Kveldens band består av Camilla Susann Haug på vokal, Espen Berg på piano, Bárður Reinert Poulsen på bass, Simon Olderskog Albertsen på trommer og Lars Andreas Haug på blås. Kurt Langemyr er lydtekniker.