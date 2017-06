Kulturskolen inntar Bakgården

Annonse:

PÅ SCENEN: Bassist Simen Arneberg er med i jazz combo-gruppa i kulturskolen. Onsdag kveld står han på scenen i Bakgården. Her er han avbildet med Frank Kvarstein under Bakgårdens programslipp i mai. Arkivfoto

Onsdag kveld blir det ungdommelig sus i den intime Bakgården til Fagforeningens hus.

Etter at Bakgården med Frank Kvarstein i spissen i fjor ble utfordret til å by på flere konserter for den yngre garde, har bakgårdsgeneralen tatt initiativ til å invitere arendals unge musikere til å holde konsert på den populære scenen.

Variert

Arendal kulturskoles elever skal denne kvelden få utfolde seg tett på publikum på den lille intime scenen, og ifølge skolens rektor, Martha Marita Hansen, blir det variert musikk og mye samspill i vente. To ensembler fra skolens nye SKATT, som står for «Samspill Kreativitet Aktivitet på Tvers av Timeplan», skal sørge for å berøre tilhørerne. SKATT er en del av kulturskolens nye satsning, og ble første gang presentert i en storproduksjon i Store Torungen, Arendal kulturhus, i april.

– Det blir et variert program i Bakgården, som både rører, gleder og inspirerer. Publikum vil få oppleve rytmisk samspillgruppe og jazz combo-gruppe som blant annet skal fremføre utdrag fra musikaler, låter fra Abba, Beatles, Herbie Hancoc, Scott Joplin, Charlie Parker, Billy Strayhorn og Duke Ellington for å nevne noe, skriver rektoren i en pressemelding.

Hvem får drømmestipend?

Når kulturskolen først får anledning til å opptre på den mer voksne scene, benytter de samtidig anledningen til å dele ut årets drømmestipend for 2017. Drømmestipendet består av 100 stipender på hver 10.000 kroner, tilsammen en million kroner, og er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen synliggjøres kommunens arbeid for barn og unge.

– Stipendets formål er å være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer. Av de 342 nominerte ungdommene fra hele landet vil utvalgt kandidat fra Aust-Agder motta stipend under konserten i Bakgården. Hvem det er, er en hemmelighet. Noen vil bli overrasket, sier Hansen.