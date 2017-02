Tuba og vokal i ekteskapelig klang

Musikerparet Lars Andreas Haug og Camilla Susann Haug byr på samspill på tvers av sjangre og musikalske uttrykk når de holder konsert på Lille Andevinge, lørdag kveld.

Camilla og Lars Andreas møttes på musikkhøgskolen i 1994, der fant de tonen sammen. Etterhvert giftet de seg, og i 2013 flyttet familien fra Frogner i Akershus til Kolbjørnsvik hvor begge jobber som heltids utøvende musikere.

Nye prosjekter

– De to utfyller hverandre og overrasker med sine groover og klanger. Vi gleder oss til å presentere duoen «Messing with voice» på konserten til lørdag, skriver konsertarrangøren i en pressemelding.

Lars Andreas har turnert over hele verden med sin tuba, fra ørkenen i Siwa via New Dehli og Tokyo til de fleste land i Europa. Tubaisten har gjort seg svært bemerket med sitt eget band «Lars Andreas Haug band» der han komponerer musikk til et sjumanns orkester, der også Camilla er vokalist. Han har opptrådt i en rekke sammenhenger i Arendal, blant annet for Arendal jazzklubb og Canal Street flere ganger.

– Han er med på over 30 plateinnspillinger og er stadig i gang med nye prosjekter, står det i pressemeldingen.

Aktiv

Camilla kommer fra Mo i Rana og jobber som frilanse-sanger og låtskriver. Hun synger fast i vokalgruppa «Pust» som har gitt ut fire album.

– I 2007 kom hun med debutalbumet «Noen ganger blått», og i 2014 ble hun tildelt Aust-Agder fylkeskommunes kulturstipend. Hun har vært aktiv i flere produksjoner i Den kulturelle skolesekken og Rikskonsertene, og har markert seg som et sterkt navn både i inn- og utland, melder konsertarrangøren.