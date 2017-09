Anmeldelse: Musikalsk briljering, men ikke for den sarte sjel

Dypt, rått, nært voldsomt, energisk lavmelt, høyrøstet og humoristisk. «Frioms.org and the brown note» åpnet sesongen for Arendal jazzklubb med et fyrverkeri av musikere på scenen, torsdag kveld i Lille Torungen.

Med blåseinstrumenter som bass-saksofon, sopraninisaksofon, tenorsaksofon, kontra-altklarinett, tuba, ventiltrombone og trompet kombinert med strupesang og seks multijazzmusikere lå alt til rette for å skape en musikalsk fest på jazzscenen

Høy intensitet

Konserten var den første i rekken av jazzklubbens jubileumssesong i høst. Og for en start! Med mulitmusiker Lars Andreas Haug på tuba og Rolf Magne Asser på strupesang i det aller dypeste registeret fikk publikum oppleve toner du ikke visste kunne komme fra et menneske. Strupesang får en helt ny betydning i Assers levering der han viser fram sitt store spekter i stemmebruk. Det er vanskelig å beskrive en sammenligning, til tider kan det høres ut som han prøver å få fram en skikkelig dyp rap, slik som ungdommer ofte kan prøve seg på, men det som kommer ut av munnen kan overhodet ikke sammenlignet med raping på noe plan. Samspillet mellom tuba og strupesang i leken mørk innpakning får publikum til å sitte som fjetret. Det er overraskende, det er kult, tøft og maskulint. Når kontra-altklarinett og bass-saksofon kommer inn sammen med tuba øker intensiteten mange hakk med groovy rytmer i unisont rytmesamspill.

Mesterlig

Hele første sett før pause spilles sammenhengende. Vi blir tatt med på en reise gjennom et bredt spekter av hele universets følelsesregister. For de som så for seg en melodiøs romantisk konsert med levende lys og rødvin på bordet, fikk antakeligvis hatten blåst av. Her var det bare å stålsette seg for musikalsk kaos i en blanding av eksperimentell jazz, samtid, improvisasjon ispedd fraser av folkemusikk servert i en kontrollert villskap, til tider galskap, fra de seks musikerne. Strupesang kombinert med rytme og blås gir assosiasjoner til søvndyssende snorking, fortvilt dødsangst, sinne, dyp sorg og bunnløs fortvilelse til fuglekvitter, humor og genuin glede. Samspillet mellom aktørene på scenen er mesterlig. Om ikke allerede hatten er blåst av, er det bare å ta den av i all respekt høy for kunstnerisk musikalsk formidling. Musikerne er hver for seg og sammen i verdensklasse, både i teknisk fremførelse, samspill, formidling og profesjonalitet.

Klimaks

Før pause bygger det seg opp til et mer eller mindre surrealistisk klimaks. Det musikalske øret nærmest flagrer, vibrerer og står på stilker i vinden av nye impulser og overraskende elementer fra scenen. Vi lener oss definitivt ikke tilbake og nyter fordi det er pent, for det er det ikke. Det er rått, spennende og nytt og om du ikke holder deg fast i stolen er faren stor for å bli feid bort av den musikalske orkanen. Alt henger likevel sammen, til tross for den tonale galskapen.

Rytmesirkus

Inn i andre sett får vi oppleve en briljering av blåseteknikker på saksofon, kontra-altklarinett, tuba og ventiltrombone. Særlig saksofonist Liudas Mockunas på bass-saksofon og sopranini overrasker med en helt spesiell spillestil der han med munnstykket mellom tennene lager helt unike rytmetoner som nærmest blir som en vokal scatting, som sammen med Tom Rudi Torjussen på trommer og perkusjon oppleves som et musikalsk rytmesirkus uten sidestykke. Steffen Shorn på kontra-altklarinett får fram både det sarte, dype og voldsomme i sitt instrument, der han også bruker en egen pusteteknikk, sirkelpust, og får fram flere toner samtidig. Lars Andreas Haug viser seg fra øverste klasse både på tuba, ventiltrombone, saksofon og trompet. Med høy musikalsk forståelse og kompetanse demonstrerer han flertoneteknikker i ulike klanger der han bruker både instrument, sirkelpust og stemmebånd for å få fram effekten. Arild Nyborg på elektronikk, kongos og perkusjon bidrar med å skape et spennende lydbilde, og når han sakte drar fingrene over trommeskinnet i en av bandets mest nede- og melankolske låt gjennom kveldens konsert, går det et gys i positiv forstand gjennom kroppen. Dynamikken og harmonien mellom de ulike instrumentene utfyller hverandre. Med det dype som den grunnleggende effekt gir det et ekstra særpreg, uten at det blir for grovt, her har musikerne klart å skape en spennende balanse.

Uten sidestykke

Blås og rytme kombinert med stemmen til Rolf Magne Asser gjør inngangen på jazzklubbens 15-årsjubileumssesong til en fest i særklasse, helt uten sidestykke, dog ikke for den sarte musikalske sjel.

Se alle bildene fra konserten her: