Canal Street må flytte fyrkonserten til Merdø: – Det er litt trist, men det føles helt riktig

36 dager før den planlagte fyrkonserten på Lille Torungen med Bjørn Eidsvåg, melder festivalsjef Mats Aronsen om at konserten må flyttes til Merdø.

– Vi gjør dette etter anbefaling fra Nasjonalparken som har bedt oss om dette. Anbefalingen begrunnes med hensyn til sjøfuglene og deres økende sårbarhet, sier Aronsen

Trist

Han vedgår at selv om det føles riktig, så er det samtidig også litt leit.

– Det føles riktig til tross for at det er trist. Fyrkonserten er jo en del av sjela våres, og fyret er logoen til festivalen, sier festivalsjefen til Arendals Tidende.

Han understreker samtidig at han har full forståelse for anmodningen fra Nasjonalparken.

– Det er viktig for oss å ta hensyn til miljøet, vi er et «Miljfyrtårn», og ønsker minst mulig fotavtrykk. Det var imidlertid ikke noe krav, heller en sterk anmodning. Om vi likevel hadde valgt å gjennomføre konserten på fyret hadde det blitt veldig mange restriksjoner. Etter samtaler med Nasjonalparken fant vi ut av at det var riktig å flytte konserten, og det føles bra, sier han.

13 konserter på fyret

Den aller første fyrkonserter skulle gått av stabelen i 2000, da med den dansk-norske gruppa Holm Eriksen kvintett. På grunn av dårlig vær ble den flyttet inn til byen.

– Det er rart og tenke tilbake på, da var vi såpass små at vi flyttet konserten inn på Lindvedske. Vi har vokst ganske mye siden da, sier festivalgeneralen.

Tilsammen 13 konserten har blitt avviklet på fyret. Den aller første fyrkonserten på Lille Torungen ble gjennomført i 2001 med Terje Dragseth og saksofonist Sigurd Køhn ute i havgapet. Siden har fyrkonsertene blitt arrangert nesten hvert år, bortsett fra tre ganger der været har satt en stopper for det.

– Fra 2001 til og med 2008 var det konsert på Lille Torungen hvert år. I 2009 måtte vi flytte konserten til byen og inn i teltet på Kanalplassen. Konsertene med Violet Road i 2015 og med Jonas Alaska i 2016 ble flyttet til Merdø, og det fungerte veldig bra. Etter konserten med Violet Road var det noen som sa at vi egentlig burde flyttet dit permanent, forteller Aronsen.

Full stopp

Den aller siste fyrkonserten var med Thomas Dybdal i 2014. Da var det strålende flott vær, og festivalen slo alle publikumsrekorder. Aronsen har ingen forhåpning om at festivalen kan gjenoppta fyrkonsertene på Lille Torungen.

– Vi har alltid vært opptatt av at det ikke skulle være negative konsekvenser av vår virksomhet, og når vi nå får en anbefaling fra Nasjonalparken, er det naturlig å etterkomme dette, sier Aronsen.

Selv om han syns det er litt trist å flytte fyrkonserten, mener han at Merdø er minst like bra med tanke på gjennomføring av konsert og plass til publikum.

– Merdø er et flott sted å ha konsert på. Det er selvfølgelig ikke helt det samme som fyret, men mange mener det er bedre faktisk. Det er flott når folk sitter oppover gresset og koser seg, sier han.

– Kommer Canal Street til å tape på flyttingen?

– Nei jeg tror ikke det vil påvirke salget i det hele tatt. Vi får vertfall plass til 2500 publikummere der, og til sommeren tror jeg faktisk det kan bli rekord med Bjørn Eidsvåg på scenen, sier Aronsen.