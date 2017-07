Kommentar: Inkluderende festivalliv

Annonse:

Neste uke braker det løs. Fire dagers musikkfestival med konserter i sentrum, på kirkegården, Merdø og flere småscener i distriktet.

Canal Street er rett rundt hjørnet og byen fylles igjen med parader, musikk og magi. Her kommer noen tanker om musikkfesten, som så mange gleder seg til år etter år.

Festivalen er godt forankret i folks hjerter, og mange planlegger ferien etter når festivalen avvikles. Noe som i og for seg er ganske enkelt, for de siste 20 åra har festivalen stort sett gått av stabelen den siste uka i juli.

Midt i mellom

Med en rekke fremtredende nasjonale og internasjonale artister på plakaten trekker Canal Street ikke bare arendalitter til konsertscenen, også folk utenfor både kommune- og fylkesgrense sørger for å få med seg sine favoritter. Med årets headlinere som blant andre Åge Aleksandersen, Bjørn Eidsvåg og Stein Torleif Bjella ligger det i korta at du ikke behøver å være en ihuga jazzentusiast for å kunne finne noe du liker i den musikalske sjangeren. Jazz- og bluesfestivalen, som festivalen kaller seg, serverer det meste innenfor kvalitetsbevisst musikk, men holder fortsatt hovedtyngden innenfor jazz- og blues, til tross for at flere og flere kommersielle artister tar større plass nå, enn før. At trønderrockekongen Åge Aleksandersen eller visepopsangeren Bjørn Eidsvåg ikke hører hjemme i verken jazz- eller blues er nok de fleste enige om. Det handler like mye om å være inkluderende ovenfor et variert publikum som å kunne forsvare økonomien i kostbare bookinger. Noen klager over for mye kommersielt, andre klager over for lite, det betyr kanskje at festivalen har funnet et passende sted midt mellom, og dermed kan gjøre de fleste til lags. Undertegnede er vertfall like fornøyd år etter år og nyter musikk i de fleste sjangrene.

Ni lokale band

Også i år finner vi flere store navn på menyen. Det er bare å nevne i fleng; Al Mckay’s, Earth, Wind & Fire Experience, Auroa, Gabrielle, Raga Rockers, Petter Wettre, Hedvig Mollestad trio, Krissy Matthews og Midnight Choir. Nærmere 30 band og artister skal opptre under festivalen. Canal Street har også tatt i bruk flere av våre egne lokale aktører, deriblant skal Arendals souldronning Solveig Andersen servere eget låtmateriale fra sin debutplate på hovedscenen på Sam Eydes plass. Ni lokale band skal bidra til å skape den gode festivalstemningen i byen. I Bankgården får publikum blant annet oppleve tromøyforfatter Karl Ove Knausgård i en musikalsk setting med sitt gamle band Vankel, en konsert som allerede er utsolgt ifølge programmet. På Poppes plass blir det flere jazzbrønsjkonserter der blant andre Indre Torungen Brass, Major Trouble og Tor Flaa & venner skal opptre. Jazzbandet Decoy skal spille på åpningskonserten på Tyholmen hotell og Arendal Big Band skal spille til dans samme sted på festivalens siste dag. Bare Barn Band og Thomas F Band skal sørge for å skape liv og røre på BarneStreet gjennom uka.

Betydningsfullt

At lokale artister får opptre på Canal Streets scener har stor betydning for den enkelte artist eller band. At festivalen tar i bruk egne krefter fra eget miljø er et viktig signal å sende ut både til publikum, artistene selv og de frivillige ildsjelene som hvert år stiller opp på festivalen. Canal Street er for mange lokale musikere den største og gjeveste arena å få spille på. Her får de vist fram sitt musikalske uttrykk til et større publikum, de blir inkludert i et større musikalsk miljø og de får spille på svært profesjonelle scener. Arendal har et rikt musikkmiljø og er kåret til årets musikk-kommune på landsbasis. Mange lokale band og artister i ulike sjangre øver og øver ukentlig med håp om å bli så gode at festivalsjefen sjøl stopper opp med lutter øre, det er mange som har lyst til å spille på festivalen. At festivalsjefen må begrense den lokale iveren er forståelig, men at han likevel benytter inntil ti lokale aktører vitner om hvilket kvalitetsnivå som finnes her.

Hattebytte

Canal Street skilter seg med å være et inkluderende samfunn, særlig når det kommer til den frivillige innsatsen. Over 300 frivillige sjeler jobber hvert eneste år i mangfoldige timer, ikke fordi de må, men fordi de har et brennende engasjement for musikk, samhold og festivalliv. Barn, ungdom, voksne og eldre pryder gatene i Arendal med fargerike frivillige t-skjorter, og de gjør det med stolthet. “Min hatt den har tre kanter” synges det i den kjente barnesangen. Jeg er selv en ihuga frivillig på festivalen. Hvert år tar jeg av meg journalisthatten og overlater redaksjonens kulturavdeling til mine kollegaer. Jeg tar på meg festivalhatten og menger meg med hundrevis av andre frivillige. Det er min ferie, mitt høydepunkt gjennom over ti år. Om noen skulle driste seg til å tenke at jobben som kulturredaktør ikke kan la seg forene med frivillighetsarbeid på festival, er det en myte som herved kan avkreftes. Vi er mange med ulike hatter, det gjelder å bruke dem i riktig selskap. Min festivalhatt er ikke forenelig med journalisthatten, de passer rett og slett ikke sammen og kan kun brukes hver for seg i riktig selskap. Det handler ikke bare om min integritet, men også om avisas integritet, og slik skal det være. Med festivalhatten godt plassert på toppen går jeg inn i en uke med sosiale gleder, musikk og en god dose magi i møte med nye og gamle festivalvenner på jakt etter nye opplevelser og minner.

«Magisk»

Festivalens motto «Musikk, mennesker og magi» henger helt på greip med hva folk opplever på de mange konsertene rundt om i Arendal om vi skal tro på tilbakemeldinger fra publikum og festivalledelsen. At festivalsjef Mats Aronsens mest brukte ord er «Magisk» er heller ikke så rart når vi år etter år opplever musikk servert i sørlandske omgivelser, enten det er på fyret, Merdø eller på søppeldynga, fullspekket med folk i festivalstemning om sola skinner eller om regnet høljer ned. «Det er magisk», har vi hørt festivalsjefen uttale gang etter gang, så mye at det det har blitt festivalens kjennetegnede slagord. Ordet magisk betyr omtrent det samme som trolsk og er synonymt med ord som betagende, gåtefullt, drømmeaktig, fortryllende, overnaturlig, trolldomsaktig og mystisk.Så da er det bare å ønske festivalen lykke til med trolldom og musikalsk magi med en oppramsing av årets artister på årets Canal Street:

Al Mckay’s Earth, Wind & Fire Experience, Aurora, Gabrielle, Raga Rockers, Petter Wettre, Åge Aleksandersen & sambandet, Bjørn Eidsvåg, The Arcane Brothers, Stein Torleif Bjella, Paperboys, Hedvig Mollestad trio, Into the Wild, Krissy Matthews, Zenos Mode, Midnight Choir, Darling West, Dans Dans, Ary, Ninv, Unge Ferrari, Marte Wulff, Nutopia, Bare Egil & Aslags superpopulære Barneshow, Solveig Andersen, Major Trouble, Arendal Big Band, Karl Ove Knausgård, Decoy, Indre Torungen Brass, Bare Barn Band, Thomas F. Band og Tor Flaa & venner.