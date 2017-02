Canal Street: Bjørn Eidsvåg på fyret

Tirsdag formiddag slapp Canal Street nyheten mange har ventet på; Bjørn Eidsvåg skal spille på den tradisjonsrike fyrkonserten ute i havgapet på Lille Torungen.

– Det er helt utrolig at vi endelig fikk til dette etter å ha forsøkt i mange år. Faren for publikumsrekord er overhengende, melder festivalsjef Mats Aronsen i en pressemelding.

Forventer folkevandring

Ifølge Aronsen har festivalen jobbet i noen år for å få Bjørn Eidsvåg ut på fyret. Han har tidligere spilt på kirkegården, og nå kan festivalsjefen endelig bekrefte at også fyret er i boks. – Konserten ute på den ytterste nøgne ø blir en helt spesiell opplevelse. Vi tar vel ikke for hardt i hvis vi forventer folkevandring, gåsehudopplevelse og fest når Eidsvåg kommer med sitt eminente band og spiller en «unplugged» konsert i havgapet, sier festivalgeneralen.

Bjørn Eidsvåg har sjarmert det norske publikumet helt siden 1976. Flere av hans tekster og melodier har nærmest blitt folkeskatter blant den norske befolkningen, og han har turnert Norge på kryss og tvers utallige ganger, og til sammen solgt over 1,5 million eksemplarer av totalt 28 album.

– Med superhits som «Mysteriet deg», «Eg ser», «Skyfri himmel» og «Shalala» har Bjørn Eidsvåg tatt nakketak på det norske publikummet. Han er rett og slett en bauta i norsk musikk, og en av landets aller mest populære og folkekjære artister, beskriver Aronsen.

Frittalende

Eidsvåg har vært nominert til Spellemannsprisen hele ti ganger. I 1990 fikk han Spellemannprisen i klassen underholdning for albumet Alt du vil ha, han ble kåret til Årets spellemann under Spellemannprisen 1997 og fikk Spellemannprisen 2002 i klassen årets låt for duetten «Mysteriet deg» med Lisa Nilsson. Under Spellemannprisen 2006 fikk han tildelt juryens hederspris sammen med Sissel Kyrkjebø og Åge Aleksandersen. Han har i tillegg fått Gammleng-prisen i klassen vise i 1996 og Norsk Artistforbunds Ærespris i 2006.

Han er utdannet prest og har blant annet jobbet innen psykiatrien, noe som i stor grad har påvirket låtene hans. Han er kjent for å stå på retten til å si hva man vil, uavhengig av livsynsbåser.

– Med sine tekster og sin musikk har han et sterkt ønske o å kommunisere med publikummet sitt om alle aspekter ved det å være et tenkende menneske. Tro, tvil kjærlighet og anger, skriver festivalsjefen i pressemeldingen.