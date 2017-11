Lader opp til uhyggelige hendelser i Kulturkjerka

Annonse:

Teaterstykket «The woman in black» er en spøkelseshistorie som du virkelig blir skremt av, skal vi tro de to rolleinnehaverne Stephan Hergel og Fredrik Shulze-Krogh.

– Vi garanterer at du blir skremt, det er en uhyggelig forestilling der ting plutselig skjer når du minst aner det, forteller Stephan Hergel, en av de to skuespillerne i stykket.

Mørk historie

Handlingen er basert på grøsserromanen med sammen navn, skrevet av Susan Hill. Historien utspiller seg på tidlig 1900-tallet i London. Stephan Hergel og Fredrik Shulze-Krogh er de eneste skuespillerne på scenen, og spiller til sammen seks karakterer. Fredrik spiller fra starten Mr. Kipps, en person som aldri har spilt skuespill i sitt liv. Han bærer på en mørk historie fra virkeligheten som han vil fortelle gjennom et skuespill, og hyrer inn en skuespiller og regissør til å hjelpe med å fortelle historien. Stephan innehar denne rollen, og skal hjelpe ham med å fortelle denne grusomme hendelsen, en spøkelseshistorie. Med seg på laget har de regissør Jason B. Moore fra England. Han har jobbet med flere teaterstykker i Norge, blant annet i Blanke Messingen i Bergen hvor Stephan medvirket.

– Han hørte rykter om at vi skulle oppføre The woman in black i Arendal, og spurte om han fikk lov å regissere den. Han er veldig dyktig og vi var bare glade for å få hjelp, sier Stephan.

Både Stephan og Fredrik har lang erfaring innen skuespill og teater. Stephan har jobbet som filmskaper og blant annet produsert filmdokumentaren Anne & Alet, som også er i det skumle slaget. Fredrik har jobbet i ti år som skuespiller, og satt blant annet opp humorforestillingen “Politi men like bli'” i Arendal kulturhus sammen med politikollega Torbjørn Trommestad. Begge har hatt hovedroller i Arendal musikkteater.

– Mange har blitt skremt

Stykket har blitt spilt i London og over store deler av verden i 25 år, og historien er også filmatisert. Ifølge Stephan er teaterversjonen bedre enn filmversjonen.

– Filmen er skummel, men teaterversjonen er enda mer skummel fordi det blir brukt andre virkemidler. Jeg mener den gjør seg best i teaterversjon. I London reagerer folk kraftig på forestillingen, og mange har blitt skremt, men det er en del av meningen siden det er spøkelseshistorie. Det er ganske uhyggelig og det kan hende at noe eller noen vil dukke opp på uante steder. Mange vil kanskje velge å sove med lyset på etter å ha sett denne, sier Stephan spøkefullt.

På spørsmål om forestillingen passer for barn, er han litt usikker og drar litt på det før han svarer:

– Jeg ville ikke tatt med meg de aller yngste på dette, men fra tiårsalderen vil jeg tro at det kan gå greit hvis de er litt tøffe, sier han.



Kalde utfordringer

Fredrik så stykket i London for mange år siden, siden har han hatt lyst til å gjøre det som teater hjemme i Arendal.

– Han spurte meg om jeg kunne være den andre skuespilleren, og det ville jeg, nå er vi straks klare for en skremmende premieforestilling torsdag kveld, sier Stephan.

Prosessen med å sette opp et teater i Kulturkjerka har bydd på en del utfordringer for skuespillerduoen.

– Det er ikke akkurat tilrettelagt for et teater her, og vi måtte gjøre en del justeringer for å få det til. Det er lite strøm og kirka er kald og vanskelig å varme opp. Vi anbefaler derfor folk om å kle seg godt. Vi har dessuten egen bar med servering for de som ønsker noe i glasset for å roe nervene, sier skuespilleren.

De to arendalittene satser friskt med hele seks forestillinger i Kulturkjerka. Nå ønsker de fullt hus i spøkelseskirka.

– Inviter noen du kjenner til å bli med, for du vil ikke gå alene hjem etterpå, sier Stephan og haster tilbake til øvelsen og siste innspurt før premiereforestillingen.