Høytidelig åpning av ny butikk på Torvet

STAS: Ordfører Robert C. Nordli sto for den offisielle åpningen av butikken, og overrakte blomster til virksomhetsleder Merete Haslund.

Kirkens bymisjons prosjekt «Gateentreprenørene» åpnet torsdag ettermiddag ny butikk og kafé midt i byens hjerte, på Torvet.

Butikken ble åpnet av ordfører Robert C. Nordli som skrøt av Gateentreprenørene og den jobben Kirkens bymisjon gjør i Arendal.

– Jeg er veldig stolt av alt dere har klart å putte inn i det som jeg fortsatt kaller «slakterbygget», sa ordføreren innledningsvis.

– Unik

Han understreket at med den jobben Kirkens bymisjon gjør gjennom gateentreprenørene, sykkelverksted, produksjon, barnehage og nå kafédrift bidrar til å vitalisere Torvet.

– Det er flott å følge med på den jobben dere gjør. Den arbeidstreningen dere gir er unik. Jeg kjenner selv noen som er her, og jeg vet at dere tar godt vare på dem, sa han og gratulerte alle involverte med dagen.

Fra jord til bord

Butikken har fått navnet «Bra butikk», et passende navn ifølge virksomhetsleder i Kirkens Bymisjon, Merete Haslund.

– Jeg fant i grunnen nettopp på at butikken skulle hete det, men det passer jo bra siden alle produktene våres heter «Bra», forklarte hun fornøyd

«Bra juice» er allerede et produkt som er godt innarbeidet, senest under Arendalskonferansen fikk de en bestilling på 500 flasker.

– Det er mange som syns det er fint å kunne bruke vårt produkt. Råvarene kommer fra Bjellandstrand gård, fraktes til kjøkkenet vårt, videreforedles og sendes rett i butikk. Du kan si det er fra jord til bord. Det er cirka ett år siden vi startet produksjonen, og når vi fikk denne bestillingen på 500 flasker tilsvarer det cirka 80 prosent av fjorårets salg, og det sier jo ganske mye, sa hun.

Ifølge Haslund skal butikken ha åpent fem dager i uka fra tirsdag til lørdag. Mandagen skal brukes til produksjon. Butikken skal etter hvert bugne av grønnsaker og urter i tillegg til alle de produktene de produserer selv.

Sykkelverksted

Gateentreprenørene er et arbeidstreningsprosjekt i samarbeid med Arendal kommune, NAV, Voksenopplæringen, Ung Plan i Froland, Bjellandstrand gård, næringslivet og Holt videregående skole. Hovedfokuset er at alle skal føle at de er noe, bygge opp selvtillit slik at de på sikt kan gå videre på skole eller i jobb. I tillegg til butikk og kafédrift driver de også barnehage og et sykkelverksted der de tilbyr utleie av sykler, og sykkeltransport.