Nå skal eget utvalg se på foreldrenes bekymringer

Tre politikere skal sjekke om omstridt skolevei på Tromøy er farlig.

Foreldre og foreldrearbeidsutvalget på Sandnes skole har helt siden i høst stått på for å få en litt over fire kilometer lang vei ut mot Hastensund på Tromøy klassifisert som farlig skolevei. Fau-leder Anvedsen har stilt spørsmål ved hvorfor veien var klassifisert som farlig skolevei tidligere, men ikke nå lenger. Etter at kommunens administrasjon overtok rektorens ansvar for å avgjøre hva som er farlig skolevei i 2009, mener kommunen elever i femte, sjette og syvende klasse må klare seg for egen maskin i sommerhalvåret. Etter et møte mellom foreldre, kommunens administrasjon og politikere i november anbefaler rådmannen at et eget utvalg settes ned for å se på saken.

– Feigt

Rådmannen anbefaler at utvalget skal gå gjennom kommunens praksis når det vurderes hva som er farlige skoleveier. De skal også vurdere om ordningen som i dag gjelder hvor enkelte elever har rett på skoleskyss innenfor bestemte datoer er god nok. Og vurdere sammenhengen mellom kommunens arbeid med trafikksikkerhetstiltak og farlige skoleveier.

Tone Anvedsen som leder Fau på Sandnes skole mener saksfremlegget er feigt.

– Vi synes det er utrolig pysete å innstille på et sånt Ad-hoc utvalg. Det er verdens korteste saksfremlegg og gjør absolutt ingen forskjell for de barna som om to måneder skal begynne å gå på veien igjen, sier hun til Arendals Tidende.

Valgt

Valgkomiteen satte sist torsdag ned forslag om hvem som skal være medlemmer av utvalget. Varaordfører Terje Eikin fra Kristelig folkeparti er foreslått som leder av utvalget, Asbjørn Karl Olsen fra Arbeiderpartiet og Knut Tveiten fra Pensjonistpartiet er foreslått som medlemmer.

Kommende torsdag har bystyret det endelige ordet i om utvalget skal opprettes og hvem som skal sitte i det.

Kun Sandnes

Anvedsen mener rådmannens saksfremlegg tvinger Fau på Sandnes til å arbeide for skyss på farlige skoleveier i hele kommunen.

– Jeg kjemper ikke Arendal sin sak for farlig skolevei. Her er det snakk om en konkret sak hvor kommunen stadig godkjenner nye boliger uten å gjøre endringer i skoleskyss. Mens det ad-hoc utvalget sitter og jobber kan det smelle på veien, og da lurer jeg på hva de gjør.

Når enkeltsaksutvalget først nedsettes mener Anvedsen foreldre fra Sandnes skole, foreldreutvalget som representerer skoler i hele kommunen og Ungdommens bystyre burde vært representert.

– At det er tre politikere istedenfor tre i administrasjonen er egentlig rart. Og hvis det skal ha noen virkning må det være politikere med lokalkunnskap som vurderer saken, hvis ikke klarer de det ikke. Hele utvalget mangler en begrunnelse av hva de skal gjøre, sier Anvedsen.

De foreslåtte medlemmene kommer fra Hisøy, Kilsund og Krøgenes, altså ikke Tromøy og uten den lokalkunnskapen Anvedsen etterlyser.

Parallelt med at utvalget skal nedsfettes vil Anvedsen fortsette å jobbe med å få strekningen fra Hastensund og inn mot skolen klassifisert som særlig skolevei slik at barna som bor der kan få rett på skoleskyss.

– Vi må bare fortsette å sette trykk mot bystyret, vi mener fortsatt at den måten rådmannen og skolesjefen har lagt frem saken gjelder hele kommunen, men det gjelder ikke oss. Vi jobber med en konkret sak. Det er ikke satt noen krav fra disse foreldrene om veilys eller fortau, det er satt krav om helårs skyss og det vil jeg tro er millioner kroner billigere enn alternativet.