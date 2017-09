Stall Hove inviterer til «KonsertKalas»

Annonse:

Ridehallen på Stall Hove gjøres om til konsertarena og festlokale med fullt lyd- og lysanlegg, bar og matservering når Tor Ole Dalen og Heidi Jacobsen inviterer til storslått show med norgeskjendisen Freddy Kalas, lørdag kveld.

Med låter som blant annet «Jovial» og «Pinne for landet» har Freddy Kalas, eller Fredrik Auke som han egentlig heter, sjarmert hele Norges land med glad partymusikk.

– Musikk som fenger

Til helgen kommer den selverklærte sjefen for all fest til Tromøy for å holde konsert i ridehallen på Stall Hove, som eies og drives av samboerboerparet Heidi Jacobsen og Tor Ole Dalen. Artisten har de siste åra tatt Norge med full storm med fengende allsanglåter. Freddy Kalas har en visjon om å spre glede gjennom sin musikk, det mener Tor Ole og Heidi at han har klart.

– Du kan ikke annet enn å bli glad når du hører den musikken, det både fenger og skaper god stemning. Det blir en gøy kveld, sier Heidi.

Før festgeneralen entrer scenen skal lokalmusiker og trubadur Jørn Dønnestad sørge for å varme opp publikum.

– Jørn er veldig populær, og han skal sørge for å sette publikum i riktig stemning og få opp stemningen, sier Heidi.

Vanligvis er det hester som er i fokus på Stall Hove, men nå klargjøres hele området til konsertarena i god festivalstil. Det er Heidi som har ansvaret for den daglige driften av stallen som huser cirka 25 hester. Ridehuset sto ferdig for fem år siden, noe som i seg selv er en god grunn til å feire, ifølge stalleierne.

– Vi kan ta inn cirka 800 publikummere i hallen, og nå håper vi at folk kommer seg opp av sofaen og blir med på moroa. Billetter får du kjøpt på Ticektmaster, Shell Tromøy eller her på Stall Hove, sier stalleieren.

Støttespillere

Heidi og Tor Ole står alene som arrangør, og hun vedgår at det er et stort prosjekt de har påtatt seg. De booket Freddy Kalas i juli, og siden har det gått slag i slag med klargjøring og planlegging. A-laget på Trauma stiller opp som vakter mot at de får en slump i kassa, det er Heidi og Tor Oles måte å bidra til å støtte idretten på.

– Det er flott å kunne være med å bidra til at de får inn litt penger. I tillegg så skal vi også ha vakter fra Securitas her. Det er mye som skal på plass. Alt fra vakthold til transport samt å gjøre om ridehuset til festsal. Men vi har gjort det før, så vi vet at det funker, sier Heidi.

For to år siden ble «Novemberfestivalen» avviklet i ridehuset med blant annet Trine Rein som trekkplaster.

– Den gang var det ikke vårt arrangement, og når vi først valgte å lage en slik fest nå, så ville vi gå for en artist som vi vet slår an for folk flest. Freddy Kalas er veldig i vinden for tiden og fenger både barn, unge og voksne, forklarer Heidi.

Feirer 50 år

Et så stort arrangement et risikoprosjekt med tanke på økonomi, og hvorfor de to velger å begi seg i kast med dette, kan man jo lure på. For at økonomien skal gå i balanse er de avhengig av at det kommer mye folk. Heidi har imidlertid stor tro på at en artist som Freddy Kalas vi trekke mange folk.

– Vi er jo litt gale som kaster oss ut i dette, det jo ganske vilt, men vi har veldig tro på at det blir vellykket. Det er mange som sier at de skal komme, og billettsalget er allerede godt i gang, sier hun.

En av årsakene til at de bestemte seg for å arrangere denne konserten akkurat nå er at Tor Ole fyller 50 år.

– Jeg får egentlig ikke lov til å si det, han liker ikke å være i fokus, men jeg tar sjansen på at jeg blir tilgitt, sier hun med et smil.

50-årsdagen markeres samme dag med en privat sammenkomst før konserten starter, deretter blir det full rulle inne i ridehuset. Showet blir derfor som en del av Tor Oles 50-års feiring.

– Jeg foreslo først at vi skulle feire dagen med å reise bort på en ferie, siden han ikke er glad i den type oppmerksomhet. Han hadde lyst å booke Freddy Kalas. Selv om jeg syns det var litt vilt og risikabelt ble jeg med på det, man fyller jo bare 50 år en gang i livet, forteller hun.

Bidrag

Samboerparet hadde lyst til å til bidra i lokalmiljøet med å lage et arrangement med god stemning med mye liv og trøkk.

– Det blir som en «venners venners fest» på lokalet, slik vi gjorde det før. Her treffer du garantert kjentfolk. Det blir god stemning og veldig gøy, det er jeg helt sikker på, sier hun bestemt.

For de som lurer på hvordan de skal komme seg til og fra, blir ikke det noe problem. Taxier skal ha en egen holdeplass på området, og det blir satt opp busser.

– Ingen skal behøve å stresse for å komme seg hjem på natta. Taxier vil være tilgjengelige i tillegg til buss. For de som ønsker å overnatt er det gode muligheter for det på Hove leirsenter, sier hun.

Flerbruk

Ridehuset er bygget som en flerbrukshall slik at den enkelt kan omgjøres til festsal. Den har også blitt brukt til hundeutstilling og bruktmarked og har ifølge Heide mange bruksområder.

– Det er isolert og vi kan skru på varme. Vi legger gulv og teppe over sanden, og vi setter inn border og benker og gjør det koselig. Som en del av ridehuset har vi også en bar som heter «Vicky’s stallkro», oppkalt etter datteren våres Victoria. Her er det en blanding mellom bar, kafé og festlokale, og kan brukes til alt fra konfirmasjoner til stallfester, sier hun.

Planlegging, organisering, vakthold, mat, drikke, toaletter, artisten og scenen er under kontroll. Nå gjenstår det bare å fylle ridehuset med folk.

– Jeg oppfordrer alle til å komme og ha det gøy. Hvis dette blir vellykket har vi en plan om å gjøre det flere ganger, og det håper jeg vi får til, sier den aktive arrangøren og hestedama i det hun smeller igjen døra til ridehallen og strener over tunet for å fortsette dagens gjøremål.