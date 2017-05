Nå kan de produsere kortreist høy

Annonse:

Landbruksrådgiveren i kommunen sa nei, men politikerne sa ja til at driverne av Stall Hove får overta et 25 mål stort jorde på Tromøy.

–Vi er negative på grunn av at det deler enda en eiendom på Tromøy, sa landbruksrådgiver Morten Foss til politikerne i kommuneplanutvalget.

En fradeling vil gjøre den eksisterende eiendommen mindre enn 100 mål.

Sist onsdag var utvalget ute på øya for å få et overblikk i saken der Heidi Botterli Jacobsen og Tor Ole Dalen, som driver Stall Hove, hadde søkt om å få overta en parsell ved Skottjern, nordvest for Tromøy kirke. Parets ønske er å sette arealet i ordentlig i drift igjen etter at det gjennom flere år har grodd til. Arbeidet med rydding og drenering av jordene er allerede i gang. Det anslås at det er minst 40 år siden grøftene har vært gravd i.

Kan dyrke høy selv

Etter kommuneplanutvalgets konklusjon i saken er Jacobsen veldig fornøyd. Med jordene på plass kan ridesenteret på Hove dyrke eget høy og sette ut hester på beite i området.

–Vi er veldig lettet og godt fornøyd med at utvalget valgte å satse på oss. Vi skal ta godt vare på jordene og drive de bra. Vi er superglade nå, sier hun.

I 1998 startet Jacobsen og Dalen opp ridesenteret i det små med to hester. I 2013 sto den nye store stallen på plass og i dag huser den 19 dyr. Jacobsen har for tiden permisjon fra jobben i et forsøk på å få skikkelig fart på virksomheten.

–Jeg prøver i alle fall å drive næring. Det er derfor jeg har pause fra den andre jobben, men vi må ha flere bein å stå på, sier hun.

En av kostnadene hun er kritisk til er eiendomsskatten i Arendal kommune.

–Den er svimlende høy på dette bygget. Det skal ganske mye inn for å dekke inn kostnadene, sier hun.

Ved siden av å leie ut plass til andres hester driver Stall Hove med flere aktiviteter for å få inntekter. Stedet er kjent for også å være konsertsted og for å få til flere slike arrangementer er det svært viktig for ridesenteret å kunne ha jorder i nærheten der hestene kan settes på beite mens stallen eksempelvis er konsertarena. Et annet moment er at det er så stor utfart til Hove-området at trafikksikkerheten er en bekymring. Det å komme seg til ridebanen som er anlagt i Hove-skogen kan være krevende i helgene. Derfor er det viktig for ridesenteret å ha et alternativt sted for dyr og ryttere i nærheten.

–Hove-trafikken er formidabel og det er veldig stor fart. Det er et veldig trykk her ute både fredager, lørdager og søndager, sier Tor Ole Dalen.

Starter avl

Til Stall Hove er det kommet en hingst og to føllhopper. Ifølge Dalen skal det i løpet av året startes hesteavl på Hove. Disse dyrene trenger rolige også forhold og derfor er jordetilgangen et kjærkomment tilskudd til næringen. Like i nærheten av arealet har også nabo Terje Arneberg et jorde. Han driver også med hester og sa til politikerne at det er veldig fordelaktig å kunne samarbeide med Jacobsen og Dalen om beite og høyproduksjon. Eksempelvis vil de kunne samarbeide om å kjøpe inn en høyballpresse og traktor til felles bruk. Både Arneberg og Dalen fortalte at det i perioder ikke finnes høy å oppdrive til dyrene i Norge og at alternativet da er å kjøpe svensk høy til trippel pris.

–Dette er miljømessig bra med kortreist mat til hestene. Jordet kan vi slå to ganger i året og da må vi ikke kjøpe det inn fra andre steder. Det er en vinn-vinn situasjon, sier Jacobsen.

Et hodebry

Allerede i juni i fjor var kjøpsavtalen for det ekstra landbruksarealet i boks. Eierne Barbra Trondsen og Heidi Hansen deltok også på befaringen. Trondsen argumenterte for at Jacobsen og Dalen skulle få kommunens aksept til overta ved å kjøpe det for en halv million kroner og fradele det fra deres eiendom.

–Vi ønsker å selge. Dette jordet er et hodebry for oss. Jeg tenker også at det er mer interessant å drive om en eier det, sa hun.

Da hadde Einar Krafft Myhren fra Sosialistisk Venstreparti stilt spørsmål om partene hadde diskutert muligheten for å inngå en leieavtale, slik jordloven åpner for på konsesjonspliktig landbrukseiendom. Landbruksrådgiveren beklaget seg overfor politikerne at kommunen ikke har passet på å følge opp at eierne hadde sørget for at jorden ble drevet, slik konsesjonen forutsetter. Ifølge jordloven er det driveplikt på alle typer jordbruksareal, enten ved at man driver selv eller leier det ut til andre.

–Det er driveplikt. Enten kan man drive selv eller man kan inngå tiårig leieavtale. Her har kommunen forsømt seg og ikke fulgt opp, sa Foss.

SV gikk imot

Trondsen sa det beste er å få skilt ut parsellen og få det drevet på en god måte og at folk neppe er interessert i å leie et areal som de må legge mye arbeid og penger i for å få i drift. Et annet argument hun fremførte er at naturreservatet Skottjern vil bli mye mer tilgjengelig for allmennheten ved at jordbruksarealet blir satt i drift igjen på en ordentlig måte. Da saken ble behandlet i kommuneplanutvalget ble det vedtatt å si ja til fradeling. Av politikerne var det bare Sosialistisk Venstrepartis Einar Krafft Myhren som gikk imot.