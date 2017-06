Victoria Celine Dalen er bare 14 år, men konkurrerer allerede på høyt internasjonalt nivå i eliteklassen i sprangridning. Målet er å nå helt til topps på hesteryggen.

14-åringen er omtrent født og oppvokst i stallen. Familien hennes driver Stall Hove på Tromøy, og Victoria har soverommet nesten rett ved siden av hestene sine.

Fornøyd

At hun syns at hest er best er kanskje ikke så rart. Mamma Heidi har drevet med hest i hele sitt liv, og datteren har fått hesteinteressen inn med morsmelka. Hun fikk sin første ponni da hun var seks år, og siden har interessen bare blitt sterkere og sterkere. Den hesteglade familien eier flere ponnier og hester, både til konkurranse og til turbruk.

Stall Hove har plass til 25 hester og leier ut stallplasser til private hesteeiere. Hver dag er det mange folk innom stallen, noe som bidrar til å skape et godt miljø.

Liv Arneberg er en av dem som leier stallplass, og kan fortelle at hun er veldig fornøyd med forholdene.

– Jeg trives kjempegodt her. Miljøet er veldig bra, og det er gode forhold for hestene. Vi har masse gode turmuligheter, ridehus, skrittemaskin og luftegårder til hestene, forteller hun fornøyd mens hun børster hesten sin.

Store mål

For Victoria betyr hestene alt. Hun bruker flere timer om dagen i stallen, noen dager rir hun både tre og fire hester i tillegg til at alle skal ha sitt daglige stell. I stallen føler hun seg hjemme. Hun småprater med hestene, ordner med utstyr, tar inn- og ut av luftegården og bruker mye tid på stell av dyra. Ifølge den unge hestejenta er det ikke bare ridning og konkurranse som er gøy, det er hele pakka.

– Det er gøy å konkurrere, men jeg liker også å ri på tur og bare kose meg sammen med hestene og være i stallen, forteller hun.

Etter at hun fikk sin første ponni har det gått slag i slag, og da hun var ti år konkurrerte hun for første gang. Som tolvåring starta hun i klassen MA kategori 1, opp til 1,20 meter høye hinder. Hun har vunnet gull i norgesmesterskap, deltatt på nordisk mesterskap og ridd stevner i Danmark, Finland, Sverige og Belgia. Hun har ridd på landslaget og starta på Oslo Horse Show i Oslo Spektrum.

– Akkurat nå har jeg en pause fra lands­laget, men jeg rir på elitegruppenivå. Jeg rir både ponni kategori 1, childrenklasse og hesteklasse opp til 1,35 meter, forteller den aktive hestejenta.

Sist helg kvalifiserte Victoria seg til Nordisk mesterskap der hun sammenlagt ble nummer to i konkurransen.

På spørsmål om hva som er det store målet, er hun ikke i tvil. Hun vil ri i toppen på enda høyere nivå.

– Drømmen er jo å ri europamesterskap og kanskje verdensmesterskap en gang i fremtiden, men det er et stykke fram i tid, sier hun med et drømmende blikk.

Instruktør

Victoria går bort til en av hesteboksene der det står en rød ponni. Etter å ha hilst og kost litt med ponnien finner hun fram sal og hodelag for å klargjøre den til en ridetime med en fem år gammel jente. Det er Victoria som har ansvar for å instruere akkurat denne jenta, noe både hun og den unge eleven har stort utbytte av.

– Hun har bare vært her tre ganger, men hun er kjempeflink allerede. Jeg liker veldig godt å undervise, sier Victoria.

Idet femåringen Sofia kommer inn i stallen sammen med moren sin, inntar Victoria rollen som rutinert ridelærer med den største selvfølge. Med mild, men tydelig stemme, forklarer hun hvordan ponnien skal stelles og sales opp, og femåringen gjør som læremesteren sier. Når ponnien Mira er ferdig oppsalet leier Sofia henne gjennom stallgangen og ut på utsiden der hun med hjelp fra Victoria stiger opp på ponnien. Med klare instrukser fra 14-åringen rir Sofia rundt og rundt på banen. Rak i ryggen og med et stort smil manøvrerer hun ponnien akkurat dit hun vil, og hun får masse skryt av instruktøren.

– Det er veldig gøy å ri, og jeg liker Mira aller best, forteller Sofia fornøyd etter ridetimen.

Konkurranser

Selv blir Victoria trent av mamma Heidi og av Peter Flam, som er en kjent konkurranserytter. Flam har deltatt i tre senior EM, vunnet to kongepokaler, flere NM-titler og vunnet utallige store internasjonale klasser. Familien har en svær hestebuss de reiser rundt med når mor og datter skal konkurrere, noe de gjør veldig ofte, ifølge Victoria.

– I snitt reiser vi kanskje en av tre helger i løpet av et år. Noen ganger er det flere helger på rad, sier hun.

Logoen til Stall Hove er godt synlig på begge sidene av bussen, og navnet til både Heidi og Victoria har fått hver sin plass. Når de reiser på stevner har de god plass til å ta med både familie og venner.

– Noen ganger er tante og bestemor med, og noen ganger spør jeg om noen venner vil være med å hjelpe. Stort sett så klarer mamma og jeg det meste alene, men noen må jo være hjemme og passe på hestene også, sier den blide hestejenta.

Victoria har konkurrert siden hun var ti år, men nå som hun har blitt eldre og ridd seg opp i klassene blir det mer og mer krevende.

– Da jeg var mindre var det ikke så seriøst, det var mest for moro. Nå er det mer krevende, i tillegg til fysisk trening er det også mye mental trening, sier hun.

Ikke tid til gutter

Mange jenter på 14 år bruker fritiden på gutter, sminke og fritidsinteresser som fotball, håndball og ungdomsklubber. For Victoria blir det ikke så mye tid til overs med så mange hester å ta vare på.

– Før gikk jeg på fotballen, men det har jeg slutta med. Det krever mye trening og det har jeg ikke tid til, sier hun.

Hun understreker at selv om hun er mye i stallen, har hun tid til venner også.

– Det hender at jeg tar fri noen dager, hestene må jo også ha litt fri. De dagene jeg er i stallen bruker jeg cirka fire timer fra jeg kommer til jeg er ferdig, og i snitt er jeg kanskje i stallen fem av sju dager. Jeg har mange venner som liker å være i stallen sammen med meg, og jeg får god hjelp. Noen er hestepassere og forryttere, forteller hun.

– Hva med gutter da, har du tid til kjæreste?

Hun smiler litt sjenert og vrir seg litt før hun svarer:

– Nei, det blir ikke mye tid til gutter, det måtte isåfall være en som liker hester og forstår hvorfor jeg må bruke så mye tid i stallen. En som til og med kunne hjelpe meg med hestene, det hadde vært koselig. Jeg har hatt kjæreste, men vanlige gutter skjønner ikke hvorfor jeg må være i stallen så mye, sier hun og rødmer kledelig.

Større plass

Stall Hove ligger langs veien rett før du kommer til Hove leir. Heidi og samboer Tor Ole flyttet hit i 1998, og siden den gang har det skjedd mye på tomta.

– Vi starta med å ha hestene i garasjen, så bygget vi en mindre stall. Vi red ute i all slags vær, og drømte om et eget ridehus. Vi begynte å planlegge, og da vi tegna ridehuset endte det opp med at vi likegodt tegnet inn en større stall også, og da ble det slik. Det ble mye større enn vi hadde tenkt, og nå har vi et helt ridesenter her, smiler Heidi.

Stall Hove sto ferdig for cirka fire år siden, og i dag er det et aktivt hestemiljø på tunet til familien. Her er det barn, ungdom, foreldre og besteforeldre i en skjønn forening, og ifølge Heidi er det alltid god stemning.

– Stall Hove har bidratt til å skape et godt miljø. Her er det godt å være både for mennesker og dyr, sier hun blidt.

Utleie

For de som har lyst på en ridetur, men som ikke har egen hest eller kjenner noen som har det, tilbyr Stall Hove også utleie av hester, helst til folk som har ridd før.

– Hvis du har lyst på en ridetur kan du gjøre en avtale om leie av hest innenfor bestemte tider. Vi sender alltid med en av stallens ryttere slik at det skal være trygt, så sant vi ikke vet at det er en erfaren rytter, forklarer hun.

Også turistene kan benytte seg av heste­utleie, og siden de bor så nærme leir- og campingplass, forventer hun stor pågang fra sommerturistene denne sommeren.

– Det er hyggelig å kunne tilby sommer­turistene en ridetur, og det er også fint for campingplassen å vite at tilbudet finnes, sier hun.

Ikke rideskole

Stalleierne har laget egne ridestier i skogen på Hove slik at rytterne kan ri på tur uten å få klager fra tobeinte turgåere. Selv om Heidi også tilbyr privat undervisning, understreker hun at Stall Hove ikke er en rideskole.

– Per i dag har vi ingen kurs, kun private ridetimer enten fra meg eller fra Peter Flam som kommer hit på faste tids-punkter for å trene ryttere, forteller hun.

Fra høsten vurderer hun likevel å starte opp noen kurs. Hun har tatt ett års ­permisjon fra jobben sin i NAV for å kunne drive fullt med ridesenteret.

– Det ble veldig mye både med stallen og jobben, og etter å ha snakka med samboeren min bestemte jeg meg for å ta ett år fri fra jobb og bare drive med hestene, forklarer hun.



Foringstid

Det er tid for kveldsmat, og mor og datter henter inn hestene fra luftegården. Med to og to hester på slep om gangen går de flere turer inn og ut av stallen før de er ferdige. Hestene er sultne og sparker utålmodig i boksdørene.

Etter at alle hestene har fått servert sin dose nøye tilmålt høy og kraftfor, senkes roen i Stall Hove. Lysene slukkes og sommernatta kan komme. Klokka er snart åtte på kvelden, og arbeidsdagen er over for mor og datter.

– Vi pleier å være ferdig på denne tiden, nå kan vi gå inn og kose oss, sier Victoria fornøyd.