Karl Ove Knausgård til Canal Street

Tromøyforfatteren skal opptre med bandet Knausgård’s Vankel på Canal Street til sommeren.

– Dette blir rett og slett noe helt utenom det vanlige, sier festivalsjef Mats Aronsen

Sammen med forfatterkollegaene Frode Grytten og Pedro Carmona-Alvarez og bandet Frode Grytten Beat Band inviteres det til rockekonsert med to band i Bankgården fredag 28. juli.

Norsk rock

– Vi lader opp til en festivalkveld med litteratur og musikk. Det blir både konsert og bokbad der forfatterne skal ha samtale med kulturredaktør Karen Kristine Blågestad, og vi spår trengsel, melder festivalsjefen i en pressemelding torsdag formiddag.

Ifølge Aronsen er «Vankel» rockebandet til brødrene Yngve og Karl Ove Knausgård, og oppfølgerbandet til «Lemen, akkurat som det er i Knausgårds romanserie «Min kamp». Besetningen består av Eirik Vassenden på vokal, Knut Olav Homlong på gitar, Yngve Knausgård på gitar, Hans Kristian Mjelva på bass og Karl Ove Knausgård på trommer.

– Navnet er altså endret til «Vankel», men det er fortsatt norsk og fortsatt rock, forsikrer Aronsen.

Beatpoesi

Gryttens Beat Band kom til verden onsdag 15. oktober 2015. Det hele startet med at Grytten skulle hode et foredrag om beatpoesi og musikk i Bergen men endte i stedet opp ed en times konsert. Siden har han og bandet fortsatt med å musikalske foredrag der de både har tatt i bruk dikt av beatpoetene Ginsberg, O’Hara, Corso og Kerouac og etterhvert også brukt egne tekster. Bandet består av Frode Grytten på vokal, Pedro Carmona Alvarez på vokal og gitar, Annlaug Børsheim på vokal, gitar og fele, Ivar Thormodsæter på trommer, Anders Bitustøyl på bass, Einar Sogstad på tangenter og Michael Barnes på saksofon, fløyte og klarinett.

Forfattere i særklasse

Karl Ove Knausgård debuterte i 1998 med romanen «Ute av verden», og ble som første debutant noensinne tildelt Kritikerprisen. Siden har det gått slag i slag med flere utgivelser, og mest av alt har han blitt internasjonalt kjent for romanserien «Min kamp» som har høstet en rekke priser og utmerkelser både i inn- og utland. Frode Grytten er en nynorsk forfatter og journalist.

– I 1999 kom kollektivromanen «Bikubesong» der handlingen er lagt til Odda der han kommer fra. Som før henviser her den musikkinteresserte forfatteren ofte til moderne rocketekster, og også som teaterstykke har har Bikubesong gjort stort lykke og ble blant annet satt opp i Det Norske Teatret i 2003, opplyser Aronsen.

Den tredje forfatteren, Pedro Carmona Alvarez, er født i Chile. Som tiåring flyktet han med familien til Argentina på grunn av farens politiske virksomhet i hjemlandet, senere kom familien til Norge.

– Med debutsamlingen «Helter» i 1997 ga han et vitalt tilskudd til norsk poesi, og siden da har han utgitt ytterligere to diktsamlinger, tre romaner og en essaysamling. Gjennom sin karriere har han mottatt en rekke priser, senest P2-lytternes romanpris i 2012, forteller Aronsen.