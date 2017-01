ARTISTSLIPP CANAL STREET: Lokalt band tok utfordringen

– Gå hjem og øv masse for å vise at dere er gode nok til å spille på en av hovedscenene på Canal Street, sa festivalsjef Mats Aronsen til det lokale bandet Decoy.



Bandet overbeviste Aronsen og kom gjennom nåløyet til musikksjefen. Nå skal de spille på åpningsdagen på sommerens festival.

– De har øvd, og det ble bra. Det låter tight, frisk og dynamisk. Dette er et spennende lokalt band med dype røtter i Arendals jazzmiljø, forteller Aronsen via en pressemelding.

Gjennom nåløyet

Decoy består av seks arendalsmusikere som alle har lang fartstid i byens musikkmiljø fra flere band og konstellasjoner. De spiller alt fra rock til jazz og funk, og de presenterer både egne og andres låter.

– Musikken beveger i ulike landskap, og de finner inspirasjon i ulike musikalske sjangere, hele tiden med rom for improvisasjoner som kler låtene i ny musikalsk drakt. Dette er rett og slett melodisk improvisasjonsmusikk, beskriver festivalsjefen.

Bandet består av Inger Haugan Aasland på keyboard, Oddvar Sæther på saksofon, Pål Koren Pedersen på gitar, Bård Bertelsen på bass, Preben Karlsen på trombone og Jørn Størkson på trommer.

Inspirert av naturen

Flere lokale musikere står på programmet når bandet «Into The Wild» inntar jazz- og bluesscenen på Clarion Hotell Tyholmen fredag 28. juli.

– Bandet kommer fra Gøteborg, men ledes av gitaristen Åsmund Solberg fra Froland, opplyser Aronsen.

Solberg møtte de andre bandmedlemmene som studenter på jazzlinjen på Högskolen för scen och musik i Gøteborg, og bakgrunnen for bandnavnet «Into The Wild» kommer fra et ønske om å jobbe intuitivt, pushe sjangergrensene og utforske nye uttrykk som jazzkvartett. Gruppen henter inspirasjon fra naturen og sjangere som pop og folkemusikk sammen med tanker og ideer fra skandinavisk jazz fra 1970- og 80-tallet.

– Det er på tide å oppleve dette lovende bandet i Norge, og vi er stolte over å dem til Arendal, sier Aronsen.

Bandet består av Åsmund Solberg på gitar, Staffan Bråsjö på piano, Tove Brandt på kontrabass og Anton Jonsson på tromme.